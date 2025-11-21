ఎంగేజ్మెంట్ కన్ఫార్మ్ చేసిన స్మృతి మంధాన- మోదీ స్పెషల్ విషెస్
స్మృతి మంధాన ఇంట్లో మోగనున్న పెళ్లి బాజాలు!
Published : November 21, 2025 at 9:58 AM IST
Smriti Mandhana Wedding : టీమ్ఇండియా స్టార్ ఓపెనర్ స్మృతి మంధాన తన ఎంగేజ్మెంట్ను కన్ఫార్మ్ చేసింది. ప్రియుడు పలాశ్ ముచ్చల్తో ఎంగేజ్మెంట్ అయ్యిందంటూ హింట్ ఇచ్చేలా ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఓ రీల్ చేసింది. ఇందులో సహ ప్లేయర్లు రిచా ఘోష్, అరుంధతి రెడ్డి, శ్రేయాంకా పాటిల్, రాధా యాదవ్ ఉన్నారు. హిందీ సినిమా పాటతో 'బహుత్ ఖుష్ లగ్రే, హువా క్యా' (చాలా ఆనందంగా ఉన్నావు, ఏం జరిగింది) అని మంధానను అడగ్గా, వీడియో చివర్లో ఆమె చేతి వేలికి ఉన్న రింగ్ చూపిస్తూ నిశ్చితార్థం కన్ఫార్మ్ చేసింది.
ఇక మంధాన ఈ విషయాన్ని ప్రకటించిన కాసేపటికే, ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ స్పెషల్ గ్రీటింగ్స్ పంపించారు. కాబోయే కొత్త జంట మంధాన- పలాశ్ ముచ్చల్కు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఆయన కార్యాలయం నుంచి ఓ సందేశాన్ని పంపించారు. అంతేకాదు ఈ మెసేజ్ ప్రకారం, ఆమె ఈ నెల 23న పలాశ్ ముచ్చల్తో వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టనున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ తేదీని మంధాన కానీ, పలాశ్ కానీ అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. ఇక సహచర క్రికెటర్లు, సెలబ్రిటీలు, ఫ్యాన్స్ మంధానకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. కొంతమంది ఫ్యాన్స్ తమ 'హార్ట్ బ్రేక్ అయ్యింది' అంటూ సరదాగా కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.
కాగా, గత కొంతకాలంగా మంధాన- పలాశ్ ప్రేమలో ఉన్నారు. మొదట్లో ఈ విషయాన్ని ఇద్దరూ సీక్రెట్గా ఉంచినా, ఆ తర్వాత రిలేషన్షిప్ కన్ఫార్మ్ అయ్యింది. పరుమార్లు ఈ జోడీ బయటతిరుగుతూ కెమెరా కంటికి చిక్కింది. ఆ తర్వాత ఈ ఇద్దరూ సోషల్ మీడియాలో ఓపెన్గా పోస్టులు షేర్ చేయడం, మంధాన ఆడే బిగ్ ఈవెంట్లకు పలాశ్ స్వయంగా హాజరై ప్రోత్సహించడంతో ఇప్పటికే వీళ్ల రిలేషన్షిప్పై ఫ్యాన్స్కు క్లారిటీ వచ్చేసింది. అయితే పలాశ్ బాలీవుడ్లో సంగీత దర్శకుడు. ఆయన ఇప్పటికే పలు సినిమాలకు సంగీతం అందించారు.
A Special Wish from Prime Minister Narendra Modi to Smriti Mandhana & Palaash for their marriage. ❤️ pic.twitter.com/9LMQ4vZuld— Johns. (@CricCrazyJohns) November 21, 2025
వరల్డ్కప్లో కీలకం
ఇటీవల ముగిసిన మహిళల వన్డే వరల్డ్కప్లో భారత్ ఛాంపియన్గా నిలవడంలో మంధాన కీలక పాత్ర పోషించింది. ఆమె ఈ టోర్నమెంట్లో మొత్తం తొమ్మిది ఇన్నింగ్స్లలో 434 పరుగులు చేసింది. ఈ క్రమంలోనే మహిళల సింగిల్ వన్డే వరల్డ్కప్ ఎడిషన్లో భారత్ నుంచి అత్యధిక పరుగులు సాధించిన ప్లేయర్గా రికార్డు సృష్టించింది. గతేడాది మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్లో కెప్టెన్ హోదాలో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టుకు టైటిల్ అందించింది. అయితే ఇటు డబ్ల్యూపీఎల్, అటు ఐపీఎల్లో ఆర్సీబీని ఛాంపియన్గా నిలిపిన తొలి క్రికెటర్ కూడా మంధాననే కావడం విశేషం.
