ఎంగేజ్​మెంట్ కన్ఫార్మ్ చేసిన స్మృతి మంధాన- మోదీ స్పెషల్ విషెస్

స్మృతి మంధాన ఇంట్లో మోగనున్న పెళ్లి బాజాలు!

Palash Muchhal, Smriti Mandhana
Palash Muchhal, Smriti Mandhana
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 21, 2025 at 9:58 AM IST

Smriti Mandhana Wedding : టీమ్ఇండియా స్టార్ ఓపెనర్ స్మృతి మంధాన తన ఎంగేజ్​మెంట్​ను కన్ఫార్మ్ చేసింది. ప్రియుడు పలాశ్ ముచ్చల్​తో ఎంగేజ్​మెంట్ అయ్యిందంటూ హింట్ ఇచ్చేలా ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో ఓ రీల్ చేసింది. ఇందులో సహ ప్లేయర్లు రిచా ఘోష్, అరుంధతి రెడ్డి, శ్రేయాంకా పాటిల్, రాధా యాదవ్ ఉన్నారు. హిందీ సినిమా పాటతో 'బహుత్ ఖుష్ లగ్​రే, హువా క్యా' (చాలా ఆనందంగా ఉన్నావు, ఏం జరిగింది) అని మంధానను అడగ్గా, వీడియో చివర్లో ఆమె చేతి వేలికి ఉన్న రింగ్ చూపిస్తూ నిశ్చితార్థం కన్ఫార్మ్ చేసింది.

ఇక మంధాన ఈ విషయాన్ని ప్రకటించిన కాసేపటికే, ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ స్పెషల్ గ్రీటింగ్స్ పంపించారు. కాబోయే కొత్త జంట మంధాన- పలాశ్ ముచ్చల్​కు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఆయన కార్యాలయం నుంచి ఓ సందేశాన్ని పంపించారు. అంతేకాదు ఈ మెసేజ్​ ప్రకారం, ఆమె ఈ నెల 23న పలాశ్ ముచ్చల్​తో వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టనున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ తేదీని మంధాన కానీ, పలాశ్ కానీ అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. ఇక సహచర క్రికెటర్లు, సెలబ్రిటీలు, ఫ్యాన్స్ మంధానకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. కొంతమంది ఫ్యాన్స్ తమ 'హార్ట్ బ్రేక్ అయ్యింది' అంటూ సరదాగా కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.

కాగా, గత కొంతకాలంగా మంధాన- పలాశ్ ప్రేమలో ఉన్నారు. మొదట్లో ఈ విషయాన్ని ఇద్దరూ సీక్రెట్​గా ఉంచినా, ఆ తర్వాత రిలేషన్​షిప్​ కన్ఫార్మ్ అయ్యింది. పరుమార్లు ఈ జోడీ బయటతిరుగుతూ కెమెరా కంటికి చిక్కింది. ఆ తర్వాత ఈ ఇద్దరూ సోషల్ మీడియాలో ఓపెన్​గా పోస్టులు షేర్ చేయడం, మంధాన ఆడే బిగ్ ఈవెంట్లకు పలాశ్ స్వయంగా హాజరై ప్రోత్సహించడంతో ఇప్పటికే వీళ్ల రిలేషన్​షిప్​పై ఫ్యాన్స్​కు క్లారిటీ వచ్చేసింది. అయితే పలాశ్ బాలీవుడ్​లో సంగీత దర్శకుడు. ఆయన ఇప్పటికే పలు సినిమాలకు సంగీతం అందించారు.

వరల్డ్​కప్​లో కీలకం
ఇటీవల ముగిసిన మహిళల వన్డే వరల్డ్​కప్​లో భారత్ ఛాంపియన్​గా నిలవడంలో మంధాన కీలక పాత్ర పోషించింది. ఆమె ఈ టోర్నమెంట్​లో మొత్తం తొమ్మిది ఇన్నింగ్స్‌లలో 434 పరుగులు చేసింది. ఈ క్రమంలోనే మహిళల సింగిల్ వన్డే వరల్డ్​కప్​ ఎడిషన్‌లో భారత్ నుంచి అత్యధిక పరుగులు సాధించిన ప్లేయర్​గా రికార్డు సృష్టించింది. గతేడాది మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్​లో కెప్టెన్​ హోదాలో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టుకు టైటిల్ అందించింది. అయితే ఇటు డబ్ల్యూపీఎల్, అటు ఐపీఎల్​లో ఆర్సీబీని ఛాంపియన్​గా నిలిపిన తొలి క్రికెటర్ కూడా మంధాననే కావడం విశేషం.

