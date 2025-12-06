ETV Bharat / sports

Solo Runner In Race Track : రన్నింగ్ రేస్​ అంటే ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు కంటే ఎక్కువ మంది అథ్లెట్లు పాల్గొనే ఈవెంట్. టోర్నమెంట్​ను బట్టి ఒక్కోసారి పది మందికిపైగా కూడా రేస్​లో పాల్గొంటారు. ట్రాక్​పై అందరికంటే ముందుగా లక్ష్యం చేరుకున్న తొలి అథ్లెట్​కు గోల్డ్ మెడల్ దక్కుతుంది. తర్వాత రెండు స్థానాల్లో నిలిచిన వాళ్లకు సిల్వర్, బ్రాంజ్ మెడల్స్ ఇస్తారు. ఏ రన్నింగ్ రేస్ ఈవెంట్​ అయినా ఇలాగే ఉంటుంది.

కానీ, రీసెంట్​గా జరిగిన ఓ రన్నింగ్ రేస్​ గురించి తెలుసుకుంటే మాత్రం ఆశ్చర్యపోవడం పక్కా. ఎందుకంటే, ఈ రన్నింగ్ రేస్​లో కేవలం ఒక్కరంటే ఒక్కరే పాల్గొన్నారు. ట్రాక్​పై పరుగెత్తిన ఈమె, గోల్డ్ మెడల్ సాధించారు. దీంతో సిల్వర్, బ్రాంజ్ మెడల్స్ అందజేయలేకపోయారు. ఇంతకీ ఇలా ఏ ఈవెంట్​లో జరిగింది? ఎందుకు జరిగింది? తెలుసుకుందాం!

రాజస్థాన్ రాష్ట్రం జైపుర్​లోని సవాయ్ మాన్​సింగ్ స్టేడియంలో యూనివర్సిటీ స్థాయి ఖేలో ఇండియా 2025 పోటీలు జరుగుతున్నాయి. ఈ పోటీల్లో పలు ఈవెంట్​లు అందర్నీ ఆశ్చర్యపరిచాయి. ఇందులో జరిగే రన్నింగ్ పోటీలకు అనేక మంది తమ పేరును నమోదు చేసుకున్నారు. అయితే పోటీల సమయానికి మాత్రం ఒకరిద్దరు మాత్రమే హాజరయ్యారు. మరీ వింతగా, ఓ ఈవెంట్​లో అయితే ఒక్కరే పాల్గొన్నారు.

మహిళల 400 మీటర్ రేస్ : 400 మీటర్ల మహిళల రేసింగ్​కు ఐదురుగు రన్నర్లు తమతమ పేర్లను నమోదు చేసుకున్నారు. కానీ, రేసింగ్ సమయానికి నలుగురు రాలేదు. హరియాణా కురుక్షేత్ర విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన మనీషా అనే ఒకే ఒక్క అథ్లెట్ ట్రాక్​పైకి వచ్చింది. మిగతా వాళ్లెవరూ రాకపోయినా రేస్​ను నిర్వహించారు. దీంతో ఈ ట్రాక్​పై మనీషా మాత్రమే పరిగెత్తింది. 59.54 సెకండ్లలో ఆమె రేస్​ను కంప్లీట్ చేసి స్వర్ణ పతకం దక్కించుకుంది. రేస్​లో ఒక్కరే పాల్గొనడంతో రజత, కాంస్య పతకాలు ప్రదానం చేయలేదు. మహిళల 5000 మీటర్ల రేసులో కూడా అదే పరిస్థితి నెలకొంది. ఐదుగురు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నప్పటికీ, ఇద్దరు అథ్లెట్లు మాత్రమే రంగంలోకి దిగారు. బుష్రా ఖాన్ (స్వర్ణం), రింకి పవారా (రజతం) నెగ్గారు.

పురుషుల ఈవెంట్లలోనూ ఇలాగే : అదేవిధంగా పురుషుల 400 మీటర్ల హర్డిల్స్ ఈవెంట్​కు ఎనిమిది మంది రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు. కానీ పోటీ సమయానికి ట్రాక్‌లో ఒకే అథ్లెట్ కనిపించాడు. ఇందులో పాల్గొన్న గుజరాత్ స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీకి చెందిన రుచిత్ మోరి 51 సెకండ్లలో రేస్ కంప్లీట్ చేశాడు. మరోవైపు, పురుషుల 400 మీటర్ల రేసు కోసం కూడా ఎనిమిది మంది అథ్లెట్లు నమోదు చేసుకున్నారు. కానీ ఇద్దరు మాత్రమే పోటీ సమయానకి ట్రాక్‌పైకి చేరుకున్నారు. ఇందులో ఆకాశ్ రాజ్ స్వర్ణం గెలుచుకోగా, పి. అభిమన్యు రజతం దక్కించుకున్నాడు.

అథ్లెట్లు ఎందుకు రాలేదు? అయితే ఈ ఈవెంట్లకు అనేకమంది అథ్లెట్లు హాజరు కాలేదు. వాళ్లంతా డోపింగ్ టెస్టుకు భయపడి ఈ పోటీలకు హాజరుకాలేదని రాజస్థాన్ స్పోర్ట్స్ కౌన్సిల్ ప్రెసిడెంట్ నీరజ్ పవన్ తెలిపారు. 'మా ప్రభుత్వం అద్భుతమైన ఈవెంట్​ను నిర్వహించింది. కానీ కొన్ని ఈవెంట్లలో అథ్లెట్లు పాల్గొనలేదు. అయితే వాళ్లంతా డిపింగ్ టెస్టుకు భయపడి చివరి నిమిషంలో పోటీల నుంచి తప్పుకున్నట్లుగా మేం భావిస్తున్నాం. ఆటలను క్రీడా స్ఫూర్తితోనే ఆడాలి' అని తెలిపారు.

