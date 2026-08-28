లార్డ్స్ టెస్ట్ మధ్యలో ఇమ్రాన్ కుమారుల ఇంటర్వ్యూ- బహిష్కరిస్తామని PCB వార్నింగ్- అసలేం జరిగిందంటే?
లంచ్ బ్రేక్లో ఇమ్రాన్ కుమారుల ఇంటర్వ్యూ ప్రసారం చేసిన స్కై స్పోర్ట్స్- తండ్రి ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేసిన కాసిమ్, సులేమాన్- ఇంటర్వ్యూ వద్దంటూ ముందే అభ్యంతరం తెలిపిన PCB
Published : August 28, 2026 at 11:19 AM IST
PCB Objected Interview Imran Sons : ఇంగ్లండ్, పాకిస్థాన్ మధ్య లార్డ్స్లో జరుగుతున్న రెండో టెస్టు తొలి రోజు అనుకోని ఘటన చోటు చేసుకుంది. UKలో మ్యాచ్ ప్రసారం చేస్తున్న స్కై స్పోర్ట్స్ లంచ్ బ్రేక్లో పాకిస్థాన్ మాజీ కెప్టెన్ ఇమ్రాన్ ఖాన్ కుమారులు కాసిమ్, సులేమాన్ల ఇంటర్వ్యూను చూపించింది. మాజీ ఇంగ్లండ్ కెప్టెన్ మైకేల్ అథర్టన్ వారితో మాట్లాడారు. దాదాపు 18 నిమిషాల పాటు సాగిన ఈ ఇంటర్వ్యూ ప్రసారం కాకుండా PCB ముందే ప్రయత్నించినట్లు రిపోర్ట్స్ వచ్చాయి. అయినా స్కై దాన్ని చూపించడంతో PCB ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఒక దశలో పాకిస్థాన్ ఆటగాళ్లు లంచ్ తర్వాత మైదానంలోకి వస్తారా లేదా అనే వరకు వెళ్లింది. అసలు ఈ ఇంటర్వ్యూలో ఏముంది? PCB ఎందుకు అంత తీవ్రంగా స్పందించిందనే వివరాల్లోకి వెళితే.
జైలులో ఇమ్రాన్ ఖాన్
1992లో పాకిస్థాన్కు వన్డే ప్రపంచకప్ అందించిన కెప్టెన్ ఇమ్రాన్ ఖాన్ తర్వాత రాజకీయాల్లోకి వచ్చి 2018లో ఆ దేశ ప్రధానమంత్రి అయ్యారు. 2022లో అవిశ్వాస తీర్మానంతో ఆయన ప్రభుత్వం పడిపోయింది. ఆ తర్వాత ఇమ్రాన్పై అనేక కేసులు నమోదయ్యాయి. 2023 ఆగస్టు నుంచి ఆయన జైలులో ఉన్నారు. ప్రస్తుతం అతనిపై ఉన్న కేసులో అల్ ఖాదిర్ ట్రస్ట్ కేసు చాలా పెద్దది. ఈ కేసులో అధికారంలో ఉన్నప్పుడు భూమికి సంబంధించిన అక్రమ ప్రయోజనం పొందారనే ఆరోపణలపై 2025 జనవరిలో 14 ఏళ్ల జైలు శిక్ష పడింది. ఇమ్రాన్ మాత్రం తనపై నమోదైన కేసులు రాజకీయ కక్షతో పెట్టినవేనని మొదటి నుంచి చెబుతున్నారు.
కుమారులు ఏం చెప్పారంటే
లార్డ్స్లో అథర్టన్ చేసిన ఇంటర్వ్యూలో కాసిమ్, సులేమాన్ తమ తండ్రి జైలు జీవితం, ఆరోగ్యం గురించి మాట్లాడారు. ఆయనను ఎక్కువసేపు ఒంటరిగా ఉంచుతున్నారని, అవసరమైన వైద్యం సరిగా అందడం లేదని ఆరోపించారు. ఒక కంటిలో చూపు కూడా బాగా తగ్గిందని చెప్పారు. తండ్రి ప్రాణాల విషయంలో తమకు భయంగా ఉందంటూ పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. అయితే ఇమ్రాన్కు వైద్యం అందించడం లేదనే ఆరోపణలను పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం ఖండిస్తోంది. జైలులో అవసరమైన సదుపాయాలు, వైద్య సేవలు అందుతున్నాయని ప్రభుత్వ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
PCBకి సమస్య వచ్చింది ఇక్కడే
PCB ఇంటర్వ్యూ చేసిన వ్యక్తులపై పెద్దగా స్పందించలేదు. కానీ లైవ్ కవరేజ్ మధ్యలో పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వంపై ఇలాంటి రాజకీయ ఆరోపణలు ఉన్న ఇంటర్వ్యూను ప్రసారం చేయడంపైనే అభ్యంతరం తెలిపినట్లు తెలుస్తోంది. లంచ్ బ్రేక్కు ముందే PCB స్కై స్పోర్ట్స్ను సంప్రదించి ఆ ఇంటర్వ్యూ చూపించవద్దని కోరింది. స్కై కొంత ఆలస్యం చేసినా చివరకు పూర్తి ఇంటర్వ్యూను ప్రసారం చేసింది. దీంతో నిరసనగా రెండో సెషన్కు ఆటగాళ్లను మైదానంలోకి పంపకుండా ఉండే ఆప్షన్ను కూడా PCB పరిశీలించింది. ఒకవేళ ప్రసారం చేస్తే లార్డ్స్ టెస్టులో తమ జట్టును ఉపసంహరించుకుంటామని హెచ్చరించింది. కానీ, 18 నిమిషాల ఆ ఇంటర్వ్యూ ప్రత్యక్ష ప్రసారం కావడం గమనార్హం. చివరకు పాకిస్థాన్ ఆటగాళ్లు మైదానంలోకి వచ్చారు. ఆ తర్వాత స్కై స్పోర్ట్స్పై PCB అధికారికంగా ఫిర్యాదు చేసింది. పాకిస్థాన్లో మ్యాచ్ టెలికాస్ట్ చేస్తున్న PTV మాత్రం ఆ ఇంటర్వ్యూ భాగాన్ని ప్రసారం చేయలేదు.
ఇమ్రాన్ ఆరోగ్యంపై పెరిగిన ఆందోళన
ఇమ్రాన్ ఆరోగ్యం విషయంలో గత కొన్ని రోజులుగా కుటుంబం కోర్టును కూడా ఆశ్రయిస్తోంది. అతడ్ని ఇస్లామాబాద్లోని షిఫా ఇంటర్నేషనల్ ఆస్పత్రికి తరలించి వైద్యం అందించాలని పాకిస్థాన్ సుప్రీంకోర్టు ఆగస్టు 18న ఆదేశించింది. అయితే అధికారులు ఆయనను ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలోని PIMSకు తీసుకెళ్లి పరీక్షల తర్వాత తిరిగి జైలుకు పంపించారు. దీనిపై పార్టీ కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్ వేసింది. మరోవైపు సునీల్ గవాస్కర్, కపిల్ దేవ్, అలన్ బోర్డర్, ఆడమ్ గిల్క్రిస్ట్, మైకేల్ అథర్టన్ సహా 22 మంది మాజీ అంతర్జాతీయ కెప్టెన్లు కూడా ఇమ్రాన్కు సరైన వైద్యం అందించాలని పాకిస్థాన్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్కు లేఖ రాశారు.
పాక్ బౌలర్ల జోరు
ఈ వ్యవహారం బయట నడుస్తుండగా లార్డ్స్లో పాకిస్థాన్ బౌలర్లు టెస్టులో బాగానే ఆడారు. టాస్ గెలిచి ముందుగా బౌలింగ్ ఎంచుకున్న పాకిస్థాన్ తొలి రోజు ముగిసే సమయానికి ఇంగ్లండ్ను 248/9కు పరిమితం చేసింది. మహ్మద్ అబ్బాస్ నాలుగు వికెట్లు తీయగా, మహ్మద్ అలీ మూడు వికెట్లు పడగొట్టారు. ఇంగ్లండ్ తరఫున జేమీ స్మిత్ 61, జోర్డాన్ కాక్స్ 55 పరుగులతో జట్టును ఆదుకున్నారు. వెలుతురు తగ్గిపోవడంతో తొలి రోజు ఆట ముందుగానే ముగిసింది.
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