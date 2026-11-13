'ఏమున్నా ఇప్పుడే- మళ్లీ దీనిపై మాట్లాడను'- బాల్ టాంపరింగ్ ఆరోపణలపై కమిన్స్ ప్రెస్మీట్
Ball Tampering Australia: బాల్ టాంపరింగ్పై ఇటీవల ఖవాజా చేసిన ఆరోపణలపై ఆస్ట్రేలియా ప్రస్తుత టెస్టు కెప్టెన్ కమిన్స్ స్పందించాడు. ప్రెస్మీట్ నిర్వహించి ఈ అంశంపై సుదీర్ఘంగా 70 నిమిషాలు మాట్లడాడు.
Published : November 13, 2026 at 12:23 PM IST
ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ను కుదిపేసిన 2018 బాల్టాంపరింగ్ ఉదంతంపై ఆ జట్టు ప్రస్తుత టెస్టు కెప్టెన్ పాట్ కమిన్స్ ఎట్టకేలకు స్పందించాడు. మాజీ క్రికెటర్ ఉస్మాన్ ఖవాజా తన బయోపిక్లో అప్పటి బాల్టాంపరింగ్ అంశాలను ప్రస్తావించడం ఇటీవల క్రికెట్ వర్గాల్లో తీవ్ర కలకలం రేపింది. దీనిపై కమిన్స్ తాజాగా ప్రత్యేక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించాడు. ఇందులో బాల్ టాంపరింగ్ అంశంపై కమిన్స్ సుమారు 70 నిమిషాలపాటు మాట్లాడాడు. దీనిపై ఎలాంటి ప్రశ్నలు, సందేహాలు ఉన్నా మీడియా ఇప్పుడే అడగాలని, ఇకపై దీని గురించి మాట్లాడకూడదని అనుకుంటున్నానని వివరంగా చెప్పాడు. ఇంతకీ కమిన్స్ ఏమన్నాడంటే?
2018లో జరిగిన బాల్ టాంపరింగ్ గురించి తనకు ముందుగా తెలియదని, అందులో తన పాత్ర అస్సలు లేదని కమిన్స్ స్పష్టం చేశాడు. ఈ విషయంలో ఉస్మాన్ ఖవాజా చేసిన ఆరోపణలు పూర్తిగా అవాస్తవమని కమిన్స్ కొట్టిపారేశాడు. "మైదానంలోకి శాండ్పేపర్ తీసుకెళ్తున్న విషయం జట్టులో సభ్యులందరికీ తెలుసని ఖవాజా చెప్పిన మాట నూటికి నూరు శాతం అబద్ధం. గత ఎనిమిదేళ్లుగా నేను ఇదే చెబుతూ వస్తున్నాను. ఆరోజు ఇలాంటిది ఒకటి జరగబోతోందని నాకు అస్సలు తెలియదు. కానీ, ఖవాజా చేసిన వ్యాఖ్యలు చాలా తీవ్రమైనవి. బాల్ టాంపరింగ్ కుట్ర వెనుక నేను, ఇతర ఆటగాళ్లు సూత్రధారులుగా ఉన్నామని అతడు పరోక్షంగా ఆరోపిస్తున్నాడు. ఇది పూర్తిగా అవాస్తవం" అని కమిన్స్ వివరించాడు.
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Pat Cummins: "When (Usman Khawaja) says 'we all knew', if by that he means that we knew sandpaper was going out on the field, he's 100 percent wrong." https://t.co/gmmCqhXGkI— 7Cricket (@7Cricket) November 12, 2026
అదే సమయంలో ఖవాజా గురించి కూడా కమిన్స్ మాట్లాడాడు. "నాకు తెలిసిన ఖవాజా ఇతను కాదు. గత ఎనిమిదేళ్లుగా ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ సంస్కృతిని పునర్నిర్మించడంలో జట్టులో భాగస్వామిగా ఉన్న ఖవాజా ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడు. నాకు తెలిసిన ఖవాజా ఇలాంటి ఘటన జరగకుండా అడ్డుకునేవాడు. అతడు నాకు ఓ స్నేహితుడే. కానీ సాధారణంగా మనవాళ్లు అనుకున్న స్నేహితులు ఇలా బాధ్యతారహితంగా ప్రవర్తించారు. తన పుస్తకంలో ఖవాజా అత్యంత బాధ్యతారహితంగా ప్రవర్తించాడు. అతడు కేవలం నా వ్యక్తిగత విషయంలోనే కాదు, ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ విషయంలో కూడా ఇలాగే బాధ్యత లేకుండా వ్యవహరించాడు. అయితే, బయోపిక్లో తన కథ చెప్పుకునే పూర్తి హక్కు అతడికి ఉంది. కానీ అదే సమయంలో మనం చేసే పనులు, మాట్లాడే మాటలకు కచ్చితంగా బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది" అని కమిన్స్ పేర్కొన్నాడు.
కమిన్స్పై వార్నర్ విమర్శలు
ఈ ప్రెస్కాన్ఫరెన్స్లో కమిన్స్ మాట్లాడిన తీరుపట్ల ఆస్ట్రేలియా మాజీ బ్యాటర్ డేవిడ్ వార్నర్ స్పందిస్తూ, నిరాశ వ్యక్తం చేశాడు. తన మాజీ సహచర ఆటగాడు ఖవాజాను కమిన్స్ ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితిలోకి నెట్టాడని ఆరోపించాడు."కమిన్స్ పూర్తి ప్రిపేరేషన్తో ప్రెస్ ముందుకు వచ్చాడు. నేను ఇప్పటికీ ఖవాజాకు మద్దతుగా నిలుస్తున్నా. తన పుస్తకంలో రాసిన విషయాలను సమర్థిస్తున్నాను. అదే నిజం. ఆతడికి పూర్తిగా అండగా ఉంటాను. కమిన్స్ పడుతున్న ఇబ్బందిని నేను అర్థం చేసుకోగలను. కానీ ఈరోజు ఖవాజాను కెప్టెన్ కమిన్స్ కష్టమైన పరిస్థితిలో పడేశారని నా అభిప్రాయం. దీని పట్ల నేను చాలా నిరాశగా ఉన్నాను" అని వార్నర్ తెలిపినట్లు 'ఫాక్స్ స్పోర్ట్స్' కథనం పేర్కొంది.
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David Warner has turned the blowtorch on Pat Cummins following Friday’s remarkable 70-minute press conference - saying his former captain threw Usman Khawaja ‘under the bus’. MORE ▶️ https://t.co/bcbKIlcTbP https://t.co/DnotQy3dYD— CODE Cricket (@codecricketau) November 13, 2026
ఖవాజా ఏమన్నాడు?
మాజీ క్రికెటర్ ఉస్మాన్ ఖవాజా 'సబర్' అనే శీర్షికతో తన ఆత్మకథ రాశాడు. ఈ పుక్తకం త్వరలో పబ్లిష్ కానుంది. అయితే ఇందులో 2018లో సౌతాఫ్రికా పర్యటనలో జరిగిన బాల్ టాంపరింగ్ ఉదంతం గురించి ప్రస్తావించాడు. కేప్టౌన్ వేదికగా జరిగిన ఆ మ్యాచ్లో బంతి రూపాన్ని మార్చే అంశంపై జట్టులో చర్చ జరిగిందని, ఇందులో ఆటగాళ్లందరూ భాగస్వాములేనని పేర్కొన్నాడు. కానీ దీనికి అప్పటి కెప్టెన్ స్టీవ్ స్మిత్, వైస్కెప్టెన్ డేవిడ్ వార్నర్, కామెరూన్ బాన్క్రాఫ్ట్పై బ్యాన్ విధించి ముగ్గురినే బలిపశువులను చేశారని ఆరోపించాడు. ఈ మేరకు ఇటీవల 'సిడ్నీ మార్నింగ్ హెరాల్డ్'కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొన్నాడు. దీంతో మరోసారి ఈ ఉదంతం తెరపైకి వచ్చింది. దీనికి కౌంటర్గా కమిన్స్ తాజాగా ప్రెస్మీట్ పెట్టి వివరణ ఇచ్చాడు. అలాగే ఈ ఘటనపై మళ్లీ దర్యాప్తు జరిపించాల్సిన పని లేదని క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా రీసెంట్గానే స్పష్టం చేసింది.
అప్పుడేం జరిగింది?
2018 మార్చిలో స్మిత్ సారథ్యంలో ఆస్ట్రేలియా టీమ్ సౌతాఫ్రికా పర్యటనకు వెళ్లింది. కేప్ టౌన్ వేదికగా జరిగిన మూడో మ్యాచ్ మధ్యలో ఆసీస్ ఆటగాడు కామెరూన్ బాన్క్రాఫ్ట్ బాల్ టాంపరింగ్ చేస్తూ పట్టుబడ్డాడు. జేబులో నుంచి శాండ్పేపర్తో బంతి గ్రిప్పింగ్ పోయేలా రుద్దాడు. దీనిపై విచారణ చేపట్టిన క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా దర్యాప్తు జరిపింది. మ్యాచ్లో బాల్ టాంపరింగ్ జరిగిందని తేల్చింది. దీంతో స్టీవ్ స్మిత్, డేవిడ్ వార్నర్పై ఏడాదిపాటు, బాన్క్రాఫ్ట్ పై తొమ్మిది నెలల నిషేధం విధించింది. అయితే ఆ మ్యాచ్లో ఆడిన బౌలర్లు జోష్ హేజిల్వుడ్, మిచెల్ స్టార్క్, నథన్ లైయన్ కూడా టాంపరింగ్ గురించి తమకేం తెలియదని చెబుతూ వస్తున్నారు.
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