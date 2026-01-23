ETV Bharat / sports

బంగ్లాదేశ్ కొత్తకాదు- గతంలోనూ ఆతిథ్య దేశానికి వెళ్లేందుకు నిరాకరించిన క్రికెట్ జట్లు- అప్పుడేం జరిగిందో తెలుసా?

భారత్​కు వచ్చేందుకు బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు నిరాకరణ- గతంలో ఐసీసీ టోర్నమెంట్లలో ఆతిథ్య దేశానికి వెళ్లేందుకు నిరాకరించిన సందర్భాలు ఇవే- మరి ఎప్పుడు ఏం జరిగిందంటే?

Bangladesh T20 WC
Bangladesh T20 WC (Source : AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 23, 2026 at 10:40 AM IST

Bangladesh T20 World Cup Controversy : టీ20 వరల్డ్​కప్​లో ఆడేందుకు భారత్​కు రాకూడదంటూ బంగ్లాదేశ్‌ క్రికెట్‌ బోర్డు మొండి పట్టు వీడడం లేదు. ఈ టోర్నీలో ఆడేందుకు రాకపోతే మరో జట్టుకు అవకాశం ఇస్తామని ఐసీసీ వార్నింగ్ ఇచ్చినా, బంగ్లా తమ నిర్ణయాన్ని మార్చుకోలేదు. భద్రత కారణాల దృష్ట్యా తమ జట్టును భారత్‌కు పంపే ప్రసక్తే లేదని బీసీబీ తేల్చిచెప్పింది. తాజాగా ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. బంగ్లా జట్టు వరల్డ్​కప్​ ఆడేందుకు ఇప్పటికీ సిద్ధంగా ఉందని, కానీ తమ మ్యాచ్​లను శ్రీలంకకు షిఫ్ట్ చేయాలని మరోసారి ఐసీసీని బీసీబీ కోరింది.

మరి దీనిపై ఐసీసీ ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటుందో చూడాలి. అయితే భద్రత కారణాలతో ఐసీసీ టోర్నీకి దూరం కావాలని ఓ జట్టు నిర్ణయం తీసుకోవడం ఇది కొత్తేం కాదు. గతంలో పలుమార్లు ఆయా జట్లు ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నాయి. మరి అవి ఏ జట్లు? ఏయే టోర్నీల్లో ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నాయి? అప్పుడు ఏం జరిగిందో తెలుసుకుందాం!

శ్రీలంకకు వెళ్లేందుకు ఆ రెండు జట్లు ససేమిరా!
1996 వన్డే ప్రపంచకప్‌ టోర్నీకి శ్రీలంక, భారత్, పాకిస్థాన్ సంయుక్తంగా ఆతిథ్యం ఇచ్చాయి. ఆ టోర్నీలో ఆస్ట్రేలియా, వెస్టిండీస్‌ జట్లు మ్యాచ్​లు శ్రీలంకలో ఆడాల్సి ఉంది. అయితే అంతర్యుద్ధం, బాంబుల మోతతో శ్రీలంక అట్టుడుకుతున్న సమయంలో కొలంబో వెళ్లేందుకు ఆసీస్, విండీస్‌ నిరాకరించాయి. దీంతో శ్రీలంకతో లీగ్‌ మ్యాచ్‌లకు దూరమవడం ద్వారా ఆసీస్, విండీస్‌ జట్లు పాయింట్లను వదులుకున్నాయి. ఫలితంగా శ్రీలంక క్వార్టర్‌ఫైనల్‌కు సులువుగా అర్హత సాధించింది. లాహోర్‌లో జరిగిన ఫైనల్లో ఆసీస్‌ను చిత్తుచేసిన శ్రీలంక వరల్డ్​ ఛాంపియన్‌ అయ్యింది.

దూరంగా ఉన్న ఆసీస్, కివీస్- కెన్యాకు కలిసొచ్చిన టోర్నీ
2003 వన్డే ప్రపంచకప్‌కు సౌతాఫ్రికా, కెన్యా, జింబాబ్వే ఆతిథ్యం ఇచ్చాయి. ఇందులో ఇంగ్లాండ్ జట్టు జింబాబ్వేకు, న్యూజిలాండ్‌ క్రికెట్ జట్టు కెన్యాకు వెళ్లలేదు. ప్రభుత్వ నిర్ణయం మేరకు ఇంగ్లాండ్, భద్రత కారణాలతో న్యూజిలాండ్‌ జట్లు ఆయా దేశాల్లో పర్యటించలేదు. కివీస్‌ రాకపోవడంతో కెన్యా జట్టు లబ్ధి పొందింది. ఆ టోర్నీలో పసికూన కెన్యా సెమీస్‌ చేరుకోవడం విశేషం. అయితే సెమీస్​లో భారత్​ను ఢీ కొట్టిన కెన్యా 91 పరుగుల తేడాతో ఓడి టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించింది.

టీ20 వరల్డ్​కప్​ నుంచి తప్పుకున్న ఆ జట్టు
టీ20 వరల్డ్​కప్​లోనూ ఇలాంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఇంగ్లాండ్‌ వేదికగా జరిగిన 2009 టీ20 ప్రపంచకప్‌ నుంచి జింబాబ్వే వైదొలిగింది. ఆ సమయంలో జింబాబ్వే రాజకీయ అస్థిరత, మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనల కారణంగా బ్రిటీష్ ప్రభుత్వం జింబాబ్వే ప్లేయర్లకు వీసా జారీ చేయడంలో జాప్యం చేసింది. దీంతో టోర్నీ నుంచి జింబాబ్వే తప్పుకుంది. ఇక 2016 అండర్‌-19 ప్రపంచకప్‌ బంగ్లాదేశ్‌లో జరిగింది. అయితే భద్రత కారణాల వల్ల ఆసీస్‌ ఈ టోర్నీలో ఆడలేదు.

గతేడాది ఇది
గతేడాది ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ నిర్వాహణ హక్కులు పాకిస్థాన్​కు వచ్చాయి. అయితే ఆటగాళల భద్రత కారణాల వల్ల కొన్నేళ్ల నుంచి టీమ్ఇండియా ఆ దేశంలో పర్యటించడం లేదు. కానీ టోర్నీని పూర్తిగా పాక్​లోనే నిర్వహించేందుకు పీసీబీ పట్టుబట్టింది. కొంత హైడ్రామా తర్వాత భారత్ మ్యాచ్​లను దుబాయ్​లో నిర్వహించేందుకు పీసీబీ అంగీకరించింది. దీంతో 2025 ఛాంపియన్స్‌ ట్రోఫీలో హైబ్రిడ్‌ పద్ధతిలో ఫైనల్ సహా, టీమ్ఇండియా తమ మ్యాచ్​లను దుబాయ్‌లో మ్యాచ్‌లు ఆడింది.

