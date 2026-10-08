'అతడు స్థాయికి తగ్గట్టుగా ఆడడం లేదు'- పంత్పై మాజీ క్రికెటర్ సంచలన వ్యాఖ్య
టీమ్ఇండియా యంగ్ బ్యాటర్ రిషభ్ పంత్ వైట్ బాల్ గణాంకాలపై పార్థివ్ పటేల్ కీలక కామెంట్లు చేశాడు. అతడు టెస్టుల్లో మెరుగ్గా రాణిస్తున్నప్పటికీ, వన్డే, టీ20ల్లో విఫలమవుతున్నాడని అన్నాడు.
Published : October 8, 2026 at 7:19 PM IST
Parthiv Patel On RISHABH PANT : భారత స్టార్ వికెట్ కీపర్, బ్యాటర్ రిషభ్ పంత్పై మాజీ క్రికెటర్ పార్థివ్ పటేల్ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. అతడు టెస్టుల్లో రాణిస్తున్నప్పటికీ వైట్ బాల్ క్రికెట్లో మాత్రం స్థాయికి తగ్గ ప్రదర్శన చేయలేకపోతున్నాడని అన్నాడు. ఇటీవల కాలంలో వన్డేలు, టీ20లు, చివరికి ఐపీఎల్లో కూడా ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బ్యాటర్ ఘోరంగా విఫలమయ్యాడని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశాడు. అయితే ప్రస్తుతం స్వదేశంలో వెస్టిండీస్తో భారత్ వైట్బాల్ సిరీస్లో తలపడుతున్న క్రమంలో అతడు ఈ వ్యాఖ్యలు చేయడం గమనార్హం.
"వైట్ బాల్ క్రికెట్లో రిషభ్ పంత్ గణాంకాలు చూస్తే నాకు నిజంగా ఆశ్చర్యంగా ఉంది. వన్డే, టీ20, ఐపీఎల్ ఇలా ఎందులోనూ తన స్థాయికి తగ్గట్లుగా ఆడలేకపోతున్నాడు. ఇది నాకు ఒక చిక్కుముడిలా అనిపిస్తుంది. అందుకే నాకు ఓ అవకాశం లభిస్తే, అతడి సమస్యను పరిష్కరించాలని అనుకుంటున్నాను" అని మాజీ క్రికెటర్ ఆకాశ్ చోప్రాతో జరిగిన పాడ్కాస్ట్లో పార్థివ్ పటేల్ పేర్కొన్నాడు. అయితే ఇదే సందర్భంలో వన్డేల్లో రాణించాలంటే రిషభ్ ఏయే అంశాల్లో మెరుగుపడాలో పార్థివ్ పటేల్ ప్రస్తావించాడు. ఈ ఫార్మాట్లో కేవలం భారీ షాట్లు ఆడే పవర్ గేమ్ వర్కౌట్ కాదని అన్నాడు. అతడు విరాట్ కోహ్లీ, శుభ్మన్ గిల్ మాదిరిగా భారీ ఇన్నింగ్స్ను నిర్మించడం, అందుకు తగ్గ స్ట్రాటజీని పంత్ నేర్చుకోవాలని అభిప్రాయపడ్డాడు.
"వన్డే క్రికెట్లో ఒక టెంపో అవసరమని నేను భావిస్తాను. కేవలం ఫోర్లు, సిక్సర్లు కొట్టడమే కాదు. సింగిల్స్ తీసే సామర్థ్యం, అలా చేయాలనే ఉద్దేశం కూడా ఉండాలి. కోహ్లీ, గిల్ బ్యాటింగ్ చేసే విధంగా ఈ రెండూ అవసరం. అక్కడే అతను ఆ టెంపోను అందుకోవాలి. అయితే రెండో కీపర్గా ఎంపికైనప్పుడు జట్టులో మీపై ఫోకస్ ఉండదు. అదే సమయంలో ఇషాన్ కిషన్ లాగా ఎవరైనా డొమెస్టిక్ క్రికెట్లో అద్భుతంగా రాణించినప్పుడు, ఆ స్థానంలో ఇంకొకరిని తీసుకుంటారు. జట్టులో రెండో వికెట్ కీపర్గా ఉండడం ఎంత కష్టమో నాకు తెలుసు" అని పార్థివ్ పటేల్ అన్నాడు.
Happy Birthday Rishuu boy 😎 My favourite player from the current generation of Indian Cricket, be as you are as a player & never change your approach 💪 Rishabh Pant has all the abilities to become a test legend of India ❤️ https://t.co/K4PHBYx8cK— Saraansh Sharma (@stlucia_92off41) October 4, 2026
అయితే ఇదే సమయంలో టెస్టుల్లో పంత్ ఆటతీరును పార్థివ్ మెచ్చుకున్నాడు. ఈ సుదీర్ఘ ఫార్మాట్లో ఆకట్టుకుంటున్నాడని అన్నాడు. "టెస్టుల్లో మాత్రం పంత్ ఆకట్టుకుంటున్నాడు. ఆ ఫార్మాట్లో భారత్కు బుమ్రా ఎంత ముఖ్యమే అతడూ అంతే. ఈ ఫార్మాట్లో పంత్ టీమ్ఇండియా విజయాల్లో అనేకసార్లు కీలక పాత్ర పోషించాడు. అయితే రెడ్ బాల్ క్రికెట్లో అతడు ఆడే విధానంపై విమర్శలు రావడం సహజమే. కానీ, టెస్టుల్లో అతడి సక్సెస్ రేట్ బాగుంది. అందుకే సుదీర్ఘ ఫార్మాట్లో పంత్ మనకు ఎక్స్-ఫ్యాక్టర్ అవుతాడు"
"కేవలం బ్యాటింగే కాదు, అతడి వికెట్ కీపింగ్ నైపుణ్యాలకు తగినంత గుర్తింపు లభించడం లేదని నేను భావిస్తున్నాను. వృద్ధిమాన్ సాహాలో ఉన్నంత టెక్నిక్లు పంత్లో కనిపించకపోవచ్చు. కానీ పంత్ క్యాచ్లు మిస్ చేయడం అనేది చాలా అరుదు. కఠినమైన పిచ్లపై కూడా అతడు నిలకడ చూపిస్తాడు. ఒకవేళ అతడు ఔటైనప్పుడు విమర్శిస్తే, సిక్సర్లు బాదినప్పుడు పొగిడే హక్కు కూడా మనకు లేదు. ఒక కంప్లీట్ ప్యాకేజీగా, వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్గా టెస్టుల్లో అతడు నిస్సందేహంగా భారత్లో బెస్ట్ ప్లేయరే" అని పార్థివ్ వ్యాఖ్యానించాడు.
వైట్బాల్ టీమ్లో నో ప్లేస్!
ప్రస్తుతం టీమ్ఇండియా వైట్ బాల్ జట్టులో పంత్ భాగంగా లేడు. అతడు విండీస్తో టీ20 సిరీస్కు ఎంపికవ్వలేదు. అతడు టీమ్ఇండియా తరఫుల చివరిసారిగా 2024 జులైలో టీ20 మ్యాచ్ ఆడాడు. ఇక ఇదే ఏడాది ఆగస్టులో వన్డేల్లో బరిలోకి దిగాడు. ఆ తర్వాత జట్టులో చోటు కోల్పోయాడు. ప్రస్తుతం టెస్టుల్లోనే ఎంపికవుతున్నాడు. ఇక పంత్ రీసెంట్గా ఇరానీ కప్లో ఆడాడు. రెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా జట్టుకు కెప్టెన్గా వ్యవహరించిన అతడు బ్యాటింగ్లో విఫలమయ్యాడు. తొలి ఇన్నింగ్స్లో బ్యాటింగ్ చేసిన అతడు 10 పరుగులకే ఔటయ్యాడు.
2018లో అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అడగుపెట్టిన పంత్ ఇప్పటిదాకా 31 వన్డేలు, 76 టీ20లు, 52 టెస్టులు ఆడాడు. ఇందులో వన్డే, టీ20ల్లో గణాంకాలు ఆశించిన మేర లేవు. వన్డేల్లో కేవలం 871 పరుగులు చేయగా, పొట్టి ఫార్మాట్లో 1209 రన్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో ఒకే ఒక్క వన్డే సెంచరీ ఉంది. అదేసమయంలో టెస్టు గణాంకాలు బాగున్నాయి. 90 ఇన్నింగ్స్ల్లో 43 సగటుతో 3725 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 8 శతకాలు ఉన్నాయి.
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