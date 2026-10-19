పారా ఆసియా గేమ్స్ : భారత్కు తొలి రోజే పసిడి పతకం
పారా ఆసియా క్రీడల్లో భారత పారా ఆథ్లెట్లు సత్తా చాటుతున్నారు. ఇవాళ షూటింగ్లో భారత్కు పసిడి పతకం వచ్చింది.
Published : October 19, 2026 at 12:44 PM IST
2026 Para Asia Games India Medals : జపాన్లోని నగోయాలో 2026 ఆసియా గేమ్స్లో భారత్కు ఘనమైన ఆరంభం దక్కింది. భారత పారా అథ్లెట్లు స్వర్ణం, రజతంతో పతకాల వేట ప్రారంభించారు. ఎయిర్ రైఫిల్ షూటింగ్ ఈవెంట్లో మోనా అగర్వాల్ స్వర్ణ పతకాన్ని గెలుచుకోగా, అవని లేఖరా రజత పతకాన్ని కైవసం చేసుకుంది. దీంతో పతకాల పట్టికలో భారత్ రెండో స్థానానికి చేరుకుంది.
షూటింగ్లోనే రెండు పతకాలు
మహిళల 10 మీటర్ల ఎయిర్ రైఫిల్ SH1 షూటింగ్ ఈవెంట్లో మోనా అగర్వాల్ పసిడి పతకాన్ని ముద్దాడింది. ఆమె ఈ పోటీలో 250.0 పాయింట్లతో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. దీంతో పారా ఆసియా క్రీడల్లో రికార్డు నెలకొల్పింది. ఇక అవని లేఖరా 249.6 పాయింట్ల (0.4 పాయింట్లు) స్వల్ప తేడాతో రెండో స్థానంలో నిలిచి సిల్వర్ దక్కించుకుంది. ఇక దక్షిణ కొరియాకు చెందిన యున్రి లీ మూడో స్థానంలో నిలిచి కాంస్యం ముద్దాడింది. అవని - మోనా ఇద్దరూ గతంలో 2024 పారిస్ పారాలింపిక్స్లోనూ స్వర్ణ, కాంస్య పతకాలను గెలుచుకున్నారు.
INDIA’S MONA AGARWAL IS ASIAN PARA GAMES CHAMPION! 🇮🇳🏅 https://t.co/ZC3tuB3jlP— The Khel India (@TheKhelIndia) October 19, 2026