Sheetal Devi Para Archery Record
పారా ఆసియా గేమ్స్లో భారత పారా అథ్లెట్లు సత్తా చాటుతున్నారు. ఆదివారం క్వాలిఫికేషన్ రౌండ్లో పారా ఆర్చర్ శీతల్ దేవి అదిరే ప్రదర్శన చేసింది.
Published : October 19, 2026 at 10:40 AM IST
Sheetal Devi Para Archery Record : 2026 పారా ఆసియా గేమ్స్లో భారత పారా ఆర్చర్ శీతల్ దేవీ సంచనలం సృష్టించింది. తాజాగా జరిగిన క్వాలిఫికేషన్ రౌండ్ ఆర్చరీ కాంపౌండ్ పోటీలో అద్భుత ప్రదర్శనతో మెరిసిన ఆమె వరల్డ్ రికార్డ్ సమం చేసింది. మొత్తం 720 పాయింట్లకు గాను 704 పాయింట్లు సాధించింది. అంతేకాకుండా ఈ స్కోరుతో సరికొత్త ఆసియా రికార్డును నెలకొల్పింది. దీంతో తదుపరి రౌండ్కు చేరుకుంది.
ఆసియా రికార్డు
పారా కాంపౌండ్ మహిళల ర్యాంకింగ్ రౌండ్లో శీతల్ దేవి అద్భుతంగా రాణించింది. 704 పాయింట్లతో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. దీంతో కొత్త ఆసియా రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. పారా ఆసియా క్రీడల్లో ఇదే అత్యుత్తమ ప్రదర్శన. శీతల్ 32 బాణాలను పర్ఫెక్ట్గా సంధించగా, మరో బాణాలతో 10 పాయింట్లు సాధించిందియ.
పాయల్ నాగ్ అరంగేట్రం అదుర్స్
ఆసియా క్రీడల్లో పాయల్ నాగ్ తన తొలి సీజన్లోనే అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచింది. ఆమె మొత్తం 675 పాయింట్లను సాధించి, ర్యాంకింగ్ రౌండ్లో సంయుక్తంగా ఐదో స్థానంలో నిలిచింది. శీతల్ దేవి, అరంగేట్ర ఆర్చర్ పాయల్ నాగ్ కలిసి, పారా -కాంపౌండ్ మహిళల డబుల్స్ ర్యాంకింగ్ రౌండ్లో మొత్తం 1379 పాయింట్లతో (శీతల్: 704, పాయల్: 675) అగ్రస్థానాన్ని దక్కించుకున్నారు. ఈ ఇద్దరు అక్టోబర్ 20న ఉదయం 11:15 గంటలకు జరగనున్న పారా కాంపౌండ్ మహిళల డబుల్స్ క్వార్టర్ ఫైనల్స్లో పోటీ పడనున్నారు.