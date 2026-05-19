అఫ్గాన్తో వన్డే, టెస్ట్ సిరీస్లకు జట్లను ప్రకటించిన బీసీసీఐ - వైస్ కెప్టెన్సీ నుంచి పంత్ తొలగింపు
రిషబ్ పంత్పై సెలక్టర్ల వేటు- వన్డే జట్టులో చోటు గల్లంతు- టెస్ట్ జట్టు వైస్ కెప్టెన్గా కేఎల్ రాహుల్
Published : May 19, 2026 at 5:16 PM IST
Pant Dropped From India ODI : డాషింగ్ వికెట్ కీపర్-బ్యాటర్ రిషబ్ పంత్పై సెలెక్టర్లు వేటు వేశారు. త్వరలో జరగనున్న అఫ్గాన్-ఇండియా ఏకైక టెస్ట్ మ్యాచ్కు భారత జట్టు వైస్ కెప్టెన్సీ బాధ్యతల నుంచి పంత్ను తప్పించారు. అంతేకాదు, అదే అఫ్గానిస్థాన్తో జరగనున్న మూడు మ్యాచ్ల వన్డే సిరీస్ జట్టు నుంచి కూడా తొలగించారు.
ఇక శుభ్మన్ గిల్ నేతృత్వంలోని భారత్ టెస్ట్ జట్టుకు పంత్ స్థానంలో కేఎల్ రాహుల్ను వైస్ కెప్టెన్గా నియమించారు. ఆటగాళ్లపై పనిభారం పడకుండా చూడడం (వర్క్లోడ్ మేనేజ్మెంట్)లో భాగంగా భారత్ అగ్రగామి ఫాస్ట్ బౌలర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రాకు ఈ టెస్ట్, వన్డే సిరీస్ రెండింటి నుంచి విశ్రాంతి కల్పించారు. అయితే ఈ వేసవి చివరిలో జరిగే ఇంగ్లాండ్ సిరీస్ కోసం అతను తిరగి జట్టులోకి రానున్నాడు. అజిత్ అగార్కర్ నేతృత్వంలోని జాతీయ సెలక్షన్ కమిటీ సీనియర్ ఆల్రౌండర్ రవీంద్ర జడేజాను కూడా రానున్న టెస్ట్ మ్యాచ్ నుంచి విశ్రాంతి కల్పించింది. కాగా, మన దేశంలో జూన్ 6న ముల్లాన్పూర్లో అఫ్గానిస్థాన్తో ఏకైక టెస్ట్ మ్యాచ్ జరగనుంది. తర్వాత జూన్ 14 నుంచి ధర్మశాల, లఖ్నవూ, చెన్నై వేదికల్లో మూడు వన్డేల సిరీస్ జరుగుతుంది.