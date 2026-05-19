అఫ్గాన్​తో వన్డే, టెస్ట్ సిరీస్​లకు జట్లను ప్రకటించిన బీసీసీఐ - వైస్​ కెప్టెన్సీ నుంచి పంత్ తొలగింపు

రిషబ్​ పంత్​పై సెలక్టర్ల వేటు- వన్డే జట్టులో చోటు గల్లంతు- టెస్ట్​ జట్టు వైస్​ కెప్టెన్​గా కేఎల్ రాహుల్​

Published : May 19, 2026 at 5:16 PM IST

Pant Dropped From India ODI : డాషింగ్ వికెట్ కీపర్​-బ్యాటర్​ రిషబ్​ పంత్​పై సెలెక్టర్లు వేటు వేశారు. త్వరలో జరగనున్న అఫ్గాన్​-ఇండియా ఏకైక టెస్ట్​ మ్యాచ్​కు భారత జట్టు వైస్ కెప్టెన్సీ బాధ్యతల నుంచి పంత్​ను తప్పించారు. ​అంతేకాదు, అదే అఫ్గానిస్థాన్​తో జరగనున్న మూడు మ్యాచ్​ల వన్డే సిరీస్ జట్టు నుంచి కూడా తొలగించారు.

ఇక శుభ్​మన్​ గిల్ నేతృత్వంలోని భారత్ టెస్ట్ జట్టుకు పంత్​ స్థానంలో కేఎల్​ రాహుల్​ను వైస్​ కెప్టెన్​గా నియమించారు. ఆటగాళ్లపై పనిభారం పడకుండా చూడడం (వర్క్​లోడ్ మేనేజ్​మెంట్​)లో భాగంగా భారత్ అగ్రగామి ఫాస్ట్ బౌలర్​ జస్​ప్రీత్​ బుమ్రాకు ఈ టెస్ట్, వన్డే సిరీస్​ రెండింటి నుంచి విశ్రాంతి కల్పించారు. అయితే ఈ వేసవి చివరిలో జరిగే ఇంగ్లాండ్ సిరీస్​ కోసం అతను తిరగి జట్టులోకి రానున్నాడు. అజిత్​ అగార్కర్ నేతృత్వంలోని జాతీయ సెలక్షన్ కమిటీ సీనియర్ ఆల్​రౌండర్​ రవీంద్ర జడేజాను కూడా రానున్న టెస్ట్​ మ్యాచ్ నుంచి విశ్రాంతి కల్పించింది. కాగా, మన దేశంలో జూన్​ 6న ముల్లాన్​పూర్​లో అఫ్గానిస్థాన్​తో ఏకైక టెస్ట్ మ్యాచ్​ జరగనుంది. తర్వాత జూన్​ 14 నుంచి ధర్మశాల, లఖ్​నవూ, చెన్నై వేదికల్లో మూడు వన్డేల సిరీస్​ జరుగుతుంది.

