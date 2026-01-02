హెల్మెట్పై పాలస్తీనా జెండా- కశ్మీర్ క్రికెటర్పై కేసు నమోదు- అసలేం జరిగిందంటే?
జమ్ముకశ్మీర్ ఛాంపియన్స్ లీగ్లో కలకలం రేపిన క్రికెటర్ హెల్మెట్ వివాదం- హెల్మెట్పై పాలస్తీనా జెండా స్టిక్కర్ అతికించుకుని బ్యాటింగ్ చేసిన ఫర్హాన్ భట్- సోషల్ మీడియాలో వీడియోలు వైరల్
Palestine Flag On Cricketer Helmet : జమ్ముకశ్మీర్కు చెందిన లోకల్ క్రికెటర్ ఫర్హాన్ భట్ వివాదాల్లో చిక్కుకున్నాడు. అతడిపై ఆ రాష్ట్ర పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఛాంపియన్స్ లీగ్లో భాగంగా జరిగిన మ్యాచ్లో ఫర్హాన్ చేసిన పని ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది. జమ్ముకశ్మీర్-11 జట్టుకు ఆడుతున్న క్రికెటర్ ఫర్హాన్ బ్యాటింగ్ చేయడానికి క్రీజులోకి రాగా, అతడు పెట్టుకున్న హెల్మెట్ మీద పాలస్తీనా దేశపు జెండా స్టిక్కర్ ఉండటం చర్చనీయాంశమైంది. సాధారణంగా ఇలాంటి సున్నిత అంశాలకు సంబంధించిన గుర్తులను ఆటలో వాడకూడదు. ఈ నేపథ్యంలో అక్కడి పోలీసులు అతడిపై కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరుపుతున్నారు.
సోషల్ మీడియాలో వీడియో వైరల్
ఈ సంఘటన జమ్ముట్రయల్ బ్లేజర్స్ vs జమ్ముకశ్మీర్ 11 జట్ల మధ్య జరిగిన మ్యాచ్లో కనిపించింది. ఫర్హాన్ భట్ ఆ హెల్మెట్ పెట్టుకుని ఆడుతున్న వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. లోకల్ లీగ్ మ్యాచ్లో పాలస్తీనా జెండాను ప్రదర్శించడం వెనుక ఉద్దేశం ఏంటని నెటిజన్లు ప్రశ్నించారు. ఇది కేవలం ఆటను ఆటలా చూడకుండా వేరే ఏదో ప్రచారం చేస్తున్నట్లుగా ఉందని విమర్శలు వచ్చాయి. దీంతో పరిస్థితి సీరియస్గా మారుతుందని గ్రహించిన వెంటనే అధికారులు అలర్ట్ అయ్యారు.
పోలీసుల ఎంట్రీ- విచారణ షురూ
ఈ వివాదం ముదిరిపోవడంతో జమ్ముకశ్మీర్ పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. హెల్మెట్పై జెండా పెట్టుకున్న ఆటగాడు ఫర్హాన్ భట్తో పాటు, ఈ టోర్నీని నిర్వహిస్తున్న ఆర్గనైజర్ జాహిద్ భట్కు కూడా సమన్లు జారీ చేశారు. వారిని పిలిపించి అసలు ఇలా ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చిందో ఆరా తీశారు. గ్రౌండ్ పర్మిషన్లు ఉన్నాయా? అసలు ఈ లీగ్ వెనుక ఎవరైనా ఉన్నారా? అనే కోణంలో పోలీసులు విచారణ జరుపుతున్నారు. ఆటగాడి ఉద్దేశం ఏంటి, అతని బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏంటి అనే విషయాలను కూడా పోలీసులు క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం.
కేసు నమోదు- సీరియస్ యాక్షన్
విచారణతో సరిపెట్టకుండా పోలీసులు దీనిపై చట్టపరమైన చర్యలు కూడా తీసుకున్నారు. ఈ ఘటన ప్రజల మధ్య శాంతిభద్రతలకు భంగం కలిగించే అవకాశం ఉందనే కారణంతో కేసు నమోదు చేశారు. పుల్వామాకు చెందిన ఫర్కాన్ ఉల్ హక్ పై భారతీయ న్యాయ సంహిత (B.N.S.A) సెక్షన్ 173(3) కింద కేసు బుక్ చేసినట్లు పోలీసులు ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన వీడియో ఆధారంగానే ఈ చర్యలు తీసుకున్నట్లు వారు స్పష్టం చేశారు. పబ్లిక్ ఆర్డర్ ను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఇలాంటి విషయాల్లో కఠినంగా ఉంటామని పోలీసులు హెచ్చరించారు.
మాకేం సంబంధం లేదు- క్రికెట్ బోర్డు
ఈ గొడవ పెద్దది కావడంతో జమ్ముకశ్మీర్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ (JKCA) వెంటనే స్పందించింది. ఈ లీగ్తో గానీ, ఆ ఆటగాడితో గానీ తమకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఇవి తమ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న మ్యాచ్లు కావని, ఎవరో ప్రైవేట్గా నిర్వహిస్తున్న లీగ్ అని చేతులు దులుపుకుంది. అనవసరంగా తమ అసోసియేషన్ పేరును ఈ వివాదంలోకి లాగొద్దని పరోక్షంగా చెప్పింది.
ఒక స్టిక్కర్ వ్యవహారం ఇప్పుడు పోలీస్ కేసు వరకు వెళ్లింది. ఆటగాళ్లు తమ వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలను లేదా దేశంపై ప్రభావం చూపే అంశాలను మైదానంలోకి తీసుకురాకూడదని నియమాలు ఉన్నా, అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి ఘటనలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా కశ్మీర్ లాంటి సున్నితమైన ప్రాంతంలో ఇలాంటి విషయాలు పెద్ద వివాదాలకు దారి తీస్తాయి కాబట్టి పోలీసులు అంత సీరియస్గా యాక్షన్ తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు ఈ కేసు విచారణలో ఇంకేం విషయాలు బయటపడతాయో చూడాలి.
