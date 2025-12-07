'వాళ్లను వదిలేదు లేదు, లీగల్ యాక్షన్ తీసుకుంటా!'- స్మృతితో పెళ్లి రద్దు వేళ పలాశ్ స్టేట్మెంట్
పెళ్లి రద్దుపై వేర్వేరు స్టేట్మెంట్లు- ఎవరేమన్నారంటే?
Published : December 7, 2025 at 4:13 PM IST
Palash Muchhal Insta Story : టీమ్ఇండియా క్రికెటర్ స్మృతి మంధాన- మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పలాశ్ ముచ్చల్ వివాహంపై ఎట్టకేలకు సస్పెన్స్ వీడింది. తమ పెళ్లి రద్దు చేసుకున్నట్లు స్మృతి, పలాశ్ వేర్వేరుగా ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా అధికారికంగా ప్రకటించారు. అయితే దీనికి గల కారణాలు మాత్రం చెప్పలేదు. కానీ ఈ విషయంపై స్మృతి స్టేట్మెంట్కు పలాశ్ వెర్షన్ వేరుగా ఉంది. మరి పలాశ్ తన స్టేట్మెంట్లో ఏం రాసుకొచ్చాడంటే?
పలాశ్ స్టేట్మెంట్
'నేను రిలేషన్షిప్ నుంచి బయటకు వచ్చి, జీవితంలో ముందుకెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నాను. ఎలాంటి ఆధారాలు లేని వాటిపై జనాలు తీవ్రంగా స్పందించి, పుకార్లు సృష్టించడం బాధాకరం. ఆ పుకార్లు నన్నేంతో భయపెట్టాయి. నా జీవితంలో ఇది అత్యంత కఠినమైన సమయం. కానీ నేను ఈ పరిస్థితులను హ్యాండిల్ చేయగలను. పుకార్లతో ఒక వ్యక్తిని అంచనా వేయడాన్ని ఇకపై ఈ సమాజం ఆపేస్తుందని ఆశిస్తున్నాను'
'మన మాటలు ఎదుటివారిని ఎంత బాధపెడతాయో మనం ఆలోచించము. మనం వీటి గురించి ఆలోచిస్తున్నప్పుడు, ఈ ప్రపంచంలో చాలా మంది అనేక పరిణామాలు ఎదుర్కొంటున్నారు. తప్పుడు సమాచారం వ్యాప్తి చేస్తూ, నా పరుగువు భంగం కలిగిస్తున్న వాళ్లపై నా టీమ్ లీగ్ యాక్షన్ తీసుకుంటుంది. ఈ కష్టకాలంలో నాకు అండగా నిలిచిన ప్రతీ ఒక్కరికీ థాంక్స్' అని పలాశ్ తన స్టేట్మెంట్లో రాసుకొచ్చాడు. దీనిని తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో షేర్ చేశాడు.
Palash Muchhal’s Instagram story. pic.twitter.com/mLY7jMli7x— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 7, 2025
స్మృతి స్టేట్మెంట్
'గత కొన్ని వారాలుగా నా వ్యక్తిగత జీవితంపై అనేక వార్తలు వస్తున్నాయి. వాటిపై నేను స్వయగా మాట్లాడాల్సిన సమయం వచ్చింది. నాకు సంబంధించిన ఏ విషయాలైనా వీలైనంత గోప్యంగా ఉంచడానికే ప్రయత్నిస్తాను. కానీ, నా పెళ్లి క్యాన్సిల్ అయిన విషయాన్ని అందరితో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. నేను ఈ విషయాన్ని ఇక్కడితో వదిలేయాలనుకుంటున్నా. మీరు కూడా వదిలేయండి'
'ఈ సమయంలో ఇరు కుటుంబాల గోప్యతకు భంగం కలిగించవద్దని అభ్యర్థిస్తున్నా. ఇకపై దేశం తరఫున టోర్నీలు ఆడి, మరిన్ని ట్రోఫీలు గెలువాలన్న దానిపైనే నా ఫోకస్ ఉంటుంది. మీ అందరి సపోర్ట్కు థాంక్స్. ఇది జీవితంలో ముందుకెళ్లాల్సిన సమయం' అని స్మృతి పేర్కొంది. అయితే తమ పెళ్లి రద్దుకు గల కారణాలు మాత్రం చెప్పలేదు. దీనిపై నెటిజన్లు ఒక్కొక్కరు ఒక్కోలా స్పందిస్తున్నారు.
