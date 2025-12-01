స్మృతితో పెళ్లి పోస్ట్పోన్ తర్వాత తొలిసారి కనిపించిన పలాశ్- వీడియో వైరల్!
మీడియాకు కనిపించిన పలాశ్ ముచ్చల్-పెళ్లి వాయిదా తర్వాత తొలిసారి
Published : December 1, 2025 at 3:53 PM IST
Palash Muchhal : టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ స్మృతి మంధానతో తన వివాహం వాయిదా పడిన తర్వాత తొలిసారి పలాశ్ ముచ్చల్ మీడియా కంటపడ్డాడు. తన తల్లి, ఇతర కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పలాశ్ ముంబయి ఎయిర్పోర్ట్లో కనిపించాడు. వాళ్లతోపాటు కలిసి బయటకు వస్తున్న వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. అయితే స్మృతి- పలాశ్ పెళ్లి గురించి మాత్రం ఇప్పటిదాకా ఎలాంటి అప్డేట్ రాలేదు.
నవంబర్ 23న ఆదివారం స్మృతి- పలాశ్ పెళ్లి జరగాల్సి ఉంది. అయితే వివాహం జరగాల్సిన రోజే స్మృతి తండ్రి శ్రీనివాస్ మంధాన గుండెపోటు లక్షణాలతో అస్వస్థతకు గురయ్యారు. ఆయనను కుటుంబ సభ్యులు ఆసుపత్రికి తరలించారు. దీంతో స్మృతి తమ పెళ్లిని నిరవధిక వాయిదా వేసుకుంది. ఆ తర్వాత కొద్ది సేపటికే పలాశ్ కూడా అనారోగ్యానికి గురయ్యాడు. దీంతో అతడిని కూడా హాస్పిటల్లో చేర్చారు. అయితే ప్రస్తుతానికైతే ఈ ఇద్దరూ డిశ్చార్జి అయ్యిరు. వాళ్ల ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
అలా ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జి అయ్యాక పలాశ్ మీడియాకు కనిపించడం ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం. వీడియోలో పలాశ్ కాస్త అనారోగ్యంగా ఉన్నట్లే కనిపిస్తున్నాడు. పూర్తిగా కోలుకునేందుకు ఇంకా కొంచెం టైమ్ పట్టేలా ఉంది. అందుకేనేమో పెళ్లిపై ఇంకా అప్డేట్ ఇవ్వలేదు. కానీ, దీనిపై ఫ్యాన్స్ మాత్రం ఇంకా కన్ఫ్యూజన్లోనే ఉన్నారు.
Palaash appears at the airport with his family for the first time since postponing the wedding.👀#PalaashMuchhal #MissMalini pic.twitter.com/Xy1MmcgLfF— MissMalini (@MissMalini) December 1, 2025
రూమర్స్కు చెక్
అయితే పెళ్లి వాయిదా పడగానే, పలాశ్కు, ఆమెకు మధ్య మనస్పర్థలు వచ్చాయంటూ సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరిగింది. పెళ్లికి ముందు హల్దీ, సంగీత్ లాంటి ఈవెంట్లకు సంబంధించిన పోస్టులను స్మృతి తన సోషల్ మీడియా అకౌంట్ నుంచి డిలీట్ చేసేసింది. దీంతో నెట్టింట ఇది చర్చనీయాంశంగా మారింది. వాళ్లిద్దరి మధ్య మనస్పర్థలు నిజమే అని అనుకున్నారంతా. కానీ, రీసెంట్గా ఈ రూమర్స్కు స్మృతి- పలాశ్ చెక్ పెట్టే ప్రయత్నం చేశారు.
ఈ వార్తలకు స్మృతి- పలాశ్ 'దిష్టి రక్ష ఎమోజీ'తో చెక్ పెట్టారు! వారిద్దరూ రీసెంట్గా తమ ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ బయోలో దిష్టి రక్ష ఎమోజీ (Nazar Amulet emoji)ని యాడ్ చేసుకున్నారు. దీంతో వాళ్లిద్దరి మధ్య ఎలాంటి గొడవలు లేవని అభిమానులకు పరోక్షంగా చెప్పకనే చెప్పారు.
పలాశ్ తల్లి అప్డేట్
రీసెంట్గా పలాశ్ తల్లి అమిత స్మృతి- పలాశ్ పెళ్లి గురించి మాట్లాడారు. 'మంధాన తండ్రి కోలుకోగానే స్మృతి- పలాశ్ వివాహం ఉంటుంది. ఆమెను తన భార్యగా ఇంటికి తీసుకొచ్చేందుకు పలాశ్ అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకున్నాడు. మేం కూడా వాళ్లకు స్వాగతం పలికేందుకు ఉత్సాహంగా ఉన్నాం. ఆ స్పెషల్ డే కోసం వాళ్లిద్దరూ ఎదురుచూస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అంతా బాగానే ఉంది. త్వరలోనే ఇరుకుటుంబాలు, సన్నిహితుల సమక్షంలో స్మృతి- పలాశ్ పెళ్లి గ్రాండ్గా జరుగుతుంది' అని అమిత పేర్కొన్నారు.
