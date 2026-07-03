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పాలమూరు vs వరంగల్ మ్యాచ్ రద్దు- TG 20 నుంచి రెండు జట్లు ఔట్!

పాలమూరు- వరంగల్ మ్యాచ్​కు వర్షం అడ్డంకి- మ్యాచ్​ను రద్దు చేసిన అంపైర్లు- ఇరుజట్లకు చెరో పాయింట్!

Representational image
Representational image (Source : IANS (File))
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 3, 2026 at 10:52 PM IST

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Palamuru vs Warangal : టీజీ 20 లీగ్​ 2026లో వర్షం కారణంగా తొలిసారి మ్యాచ్ రద్దైంది. శుక్రవారం సాయంత్రం ఉప్పల్​ వేదికగా పాలమూరు- వరంగల్ మ్యాచ్ ప్రారంభమైన కొద్దిసేపటికే వర్షం అంతరాయం కలిగించింది. ఎంత సేపటికీ వర్షం ఆగకపోవడంతో అంపైర్లు మ్యాచ్​ను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. దీంతో ఇరుజట్లకు చెరో పాయింట్ లభించింది.

ఈ మ్యాచ్​లో టాస్ నెగ్గిన పాలమూరు బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. దీంతో వరంగల్ తొలుత బ్యాటింగ్​కు దిగింది. అయితే రెండు ఓవర్లు పూర్తి అవ్వగానే వర్షం ఆటకు అంతరాయం కలిగింది. దీంతో 2.3 ఓవర్ వద్ద గేమ్ ఆగిపోయింది. ఆ తర్వాత కూడా వర్షం ఆగకపోవడంతో మ్యాచ్​ను అంపైర్లు రద్దు చేశారు. ఆట నిలిచిపోయే సమయానికి వరంగల్ 2.3 ఓవర్లలో 23-1 స్కోర్​తో ఉంది. క్రీజులో రిషికేత్ సిసోదియా (0), హర్షిత్ చౌదరి (6) ఉన్నారు.

ఇరు జట్లు ఔట్!
తాజా మ్యాచ్​తో ఇప్పటిదాకా ఇరుజట్లు కూడా చెరో ఆరు మ్యాచ్​లు ఆడేశాయి. అందులో ఒక్కో విజయమే సాధించాయి. ఈ మ్యాచ్ రద్దవ్వడంతో చెరో పాయింట్ దక్కింది. దీంతో పాయింట్ల పట్టికలో ప్రస్తుతం వరంగల్ (3 పాయింట్లు) ఆరు, పాలమూరు ((3 పాయింట్లు) ఏడో స్థానాల్లో కొనసాగుతున్నాయి. ఈ జట్లు లీగ్ స్టేజ్​లో ఇంకా ఒకే ఒక్క మ్యాచ్ ఆడాల్సి ఉంది. దీంతో పాలమూరు, వరంగల్ జట్లు ప్లేఆఫ్స్ రేసు నుంచి నిష్క్రమించినట్లే.

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TG 20 LEAUGE POINTS TABLE
PALAMURU VS WARANGAL MATCH RESULT
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