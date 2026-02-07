టీ20 వరల్డ్కప్ : పోరాడి ఓడిన నెదర్లాండ్స్- కష్టంమీద నెగ్గిన పాకిస్థాన్
పాకిస్థాన్కు ముచ్చెమటలు పట్టించిన నెదర్లాండ్స్- స్వల్ప లక్ష్యాన్ని కష్టంమీద ఛేదించిన పాక్- తొలి మ్యాచే ఫుల్ థ్రిల్లింగ్!
Pakistan vs Netherlands (Source : AP News)
Published : February 7, 2026 at 2:33 PM IST
Pakistan vs Netherlands : టీ20 వరల్డ్కప్లో తొలి మ్యాచే థ్రిల్ను పంచింది. పసికూన నెదర్లాండ్స్పై పాకిస్థాన్ కష్టంమీద నెగ్గింది. నెదర్లాండ్స్ నిర్దేశించిన 148 పరుగుల స్వల్ప టార్గెట్ను పాకిస్థాన్ 19.3 ఓవర్లలో 7 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. చివర్లో ఫహీమ్ అష్రఫ్ (29 పరుగులు, 11 బంతుల్లో) ధనాధన్ ఇన్నింగ్స్ ఆడడంతో పాకిస్థాన్ గట్టెక్కింది. ఓపెనర్ షహిబ్జాదా ఫర్హాన్ (47 పరుగులు) రాణించాడు. నెదర్లాండ్స్ బౌలర్లలో పాల్ వాన్, ఆర్యన్ దత్ చెరో 2, లోగన్ వాన్, కైల్ క్లిన్, వన్డర్ మెర్వ్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నాడు.