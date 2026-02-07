ETV Bharat / sports

టీ20 వరల్డ్​కప్ : పోరాడి ఓడిన నెదర్లాండ్స్- కష్టంమీద నెగ్గిన పాకిస్థాన్

పాకిస్థాన్​కు ముచ్చెమటలు పట్టించిన నెదర్లాండ్స్​- స్వల్ప లక్ష్యాన్ని కష్టంమీద ఛేదించిన పాక్- తొలి మ్యాచే ఫుల్ థ్రిల్లింగ్!

Pakistan vs Netherlands : టీ20 వరల్డ్​కప్​లో తొలి మ్యాచే థ్రిల్​ను పంచింది. పసికూన నెదర్లాండ్స్​పై పాకిస్థాన్​ కష్టంమీద నెగ్గింది. నెదర్లాండ్స్ నిర్దేశించిన 148 పరుగుల స్వల్ప టార్గెట్​ను పాకిస్థాన్ 19.3 ఓవర్లలో 7 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. చివర్లో ఫహీమ్ అష్రఫ్ (29 పరుగులు, 11 బంతుల్లో) ధనాధన్ ఇన్నింగ్స్​ ఆడడంతో పాకిస్థాన్ గట్టెక్కింది. ఓపెనర్ షహిబ్​జాదా ఫర్హాన్ (47 పరుగులు) రాణించాడు. నెదర్లాండ్స్ బౌలర్లలో పాల్ వాన్, ఆర్యన్ దత్ చెరో 2, లోగన్ వాన్, కైల్ క్లిన్, వన్​డర్ మెర్వ్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నాడు.

