సూపర్ 8కు దూసుకెళ్లిన పాకిస్థాన్- నమీబియాపై భారీ విజయం

T20 World Cup 2026 : సెంచరీతో కదంతొక్కిన ఫర్హాన్ - 102 పరుగుల తేడాతో నమీబియా చిత్తు
Published : February 18, 2026 at 6:26 PM IST
Pakistan vs Namibia : సూపర్ 8కు అర్హత సాధించాలంటే తప్పక నెగ్గాల్సిన మ్యాచ్లో పాకిస్థాన్ అదరగొట్టింది. ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శనతో నమీబియాపై 102 పరుగుల భారీ తేడాతో నెగ్గింది. దీంతో నాలుగింట్లో మూడు విజయాలతో పాకిస్థాన్ గ్రూప్ ఏ నుంచి సూపర్ 8కు దూసుకెళ్లింది. 200 పరుగుల భారీ ఛేదనలో నమీబియా 17.3 ఓవర్లలో 97 పరుగులకే కుప్పకూలింది. పాకిస్థాన్ బౌలర్లలో ఉస్మాన్ తారిఖ్ 4, షాదాబ్ ఖాన్ 3, మహ్మద్ నవాజ్, సల్మాన్ మీర్జా తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన పాకిస్థాన్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో మూడు వికెట్ల నష్టానికి 199 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్ షహిబ్జాదా ఫర్హాన్ (100 పరుగులు, 58 బంతుల్లో) సెంచరీతో కదం తొక్కాడు. సల్మాన్ అలీ అఘా (38 పరుగులు), షాదాబ్ ఖాన్ (36 పరుగులు) రాణించడంతో పాక్ భారీ స్కోర్ సాధించింది. నమీబియా బౌలర్లలో జాక్ బ్రస్సెల్ 2, ఎరాస్మస్ 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
సూపర్ 8 జట్లివే
తాజా మ్యాచ్తో ఈ టోర్నీలో సూపర్ 8కు అర్హత సాధించిన ఎనిమిది జట్లేవో తేలిపోయాయి. గ్రూప్ ఏ నుంచి భారత్, పాకిస్థాన్ అర్హత సాధించగా, గ్రూప్ బీ నుంచి శ్రీలంక, జింబాబ్వే సూపర్ 8కు దూసుకెళ్లాయి. ఇక గ్రూప్ సీ నుంచి వెస్టిండీస్, ఇంగ్లాండ్ వెళ్లగా, గ్రూప్ డీ నుంచి సౌతాఫ్రికా, న్యూజిలాండ్ సూపర్ 8కు క్వాలిఫై అయ్యాయి.