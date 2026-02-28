ETV Bharat / sports

హోరాహోరీ మ్యాచ్​లో శ్రీలంక ఓటమి - పాకిస్థాన్ గెలిచినా ఇంటికే!

SL VS PAK World Cup - లంకపై 5 పరుగుల తేడాతో నెగ్గిన పాకిస్థాన్- అయినా సెమీస్​ రేస్ నుంచి ఔట్

SL VS PAK
SL VS PAK (Source : AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 28, 2026 at 10:57 PM IST

SL VS PAK World Cup : టీ20 వరల్డ్​కప్​ను పాకిస్థాన్ విజయంతో ముగించింది. తాజాగా కొలంబో వేదికగా శ్రీలంకతో జరిగిన మ్యాచ్​లో 5 పరుగుల తేడాతో పాక్ నెగ్గింది. 213 పరుగుల ఛేదనలో లంక 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 207 రన్స్​ చేసింది. డాసున్ షనక (76 పరుగులు, 31 బంతుల్లో) మెరుపులు వృథా అయ్యాయి. పాక్ బౌలర్లలో అబ్రార్ అహ్మద్ 3, షహీన్ అఫ్రిదీ, నసీమ్ షా, మహ్మద్ నవాజ్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

పాక్ ఇంటికి - కివీస్ సెమీస్​కు
ఈ మ్యాచ్​లో నెగ్గడంతో పాకిస్థాన్ కూడా కివీస్​తో సమానంగా 3 పాయింట్లతో నిలిచింది. కానీ పాక్ (-0.123) కంటే కివీస్ మెరుగైన (+1.390) రన్​రేట్ ఉండడంతో సెమీఫైనల్​కు దూసుకెళ్లింది. అదే ఈ మ్యాచ్​లో శ్రీలంకపై పాక్ 64 పరుగుల తేడాతో నెగ్గి ఉంటే సెమీస్​కు వెళ్లేది. దీంతో గ్రూప్ 2లో సెమీస్​ రేస్ ముగిసింది. ఇంగ్లాండ్, కివీస్ సెమీఫైనల్​కు దూసుకెళ్లాయి.

తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన పాక్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 212 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్లు షహిబ్​జాదా ఫర్హాన్ (100 పరుగులు) సెంచరీతో అదరగొట్టగా, ఫకర్ జమాన్ (84 పరుగులు) రాణించాడు. దీంతో పాక్ భారీ స్కోర్ అందుకుంది. శ్రీలంక బౌలర్లలో దిల్షాన్ మధుషంక 3, డాసున్ షనక 2, దుష్మంత చమీర 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

SL VS PAK
T20 WORLD CUP

