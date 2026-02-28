హోరాహోరీ మ్యాచ్లో శ్రీలంక ఓటమి - పాకిస్థాన్ గెలిచినా ఇంటికే!
SL VS PAK World Cup - లంకపై 5 పరుగుల తేడాతో నెగ్గిన పాకిస్థాన్- అయినా సెమీస్ రేస్ నుంచి ఔట్
Published : February 28, 2026 at 10:57 PM IST
SL VS PAK World Cup : టీ20 వరల్డ్కప్ను పాకిస్థాన్ విజయంతో ముగించింది. తాజాగా కొలంబో వేదికగా శ్రీలంకతో జరిగిన మ్యాచ్లో 5 పరుగుల తేడాతో పాక్ నెగ్గింది. 213 పరుగుల ఛేదనలో లంక 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 207 రన్స్ చేసింది. డాసున్ షనక (76 పరుగులు, 31 బంతుల్లో) మెరుపులు వృథా అయ్యాయి. పాక్ బౌలర్లలో అబ్రార్ అహ్మద్ 3, షహీన్ అఫ్రిదీ, నసీమ్ షా, మహ్మద్ నవాజ్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
పాక్ ఇంటికి - కివీస్ సెమీస్కు
ఈ మ్యాచ్లో నెగ్గడంతో పాకిస్థాన్ కూడా కివీస్తో సమానంగా 3 పాయింట్లతో నిలిచింది. కానీ పాక్ (-0.123) కంటే కివీస్ మెరుగైన (+1.390) రన్రేట్ ఉండడంతో సెమీఫైనల్కు దూసుకెళ్లింది. అదే ఈ మ్యాచ్లో శ్రీలంకపై పాక్ 64 పరుగుల తేడాతో నెగ్గి ఉంటే సెమీస్కు వెళ్లేది. దీంతో గ్రూప్ 2లో సెమీస్ రేస్ ముగిసింది. ఇంగ్లాండ్, కివీస్ సెమీఫైనల్కు దూసుకెళ్లాయి.
తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన పాక్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 212 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్లు షహిబ్జాదా ఫర్హాన్ (100 పరుగులు) సెంచరీతో అదరగొట్టగా, ఫకర్ జమాన్ (84 పరుగులు) రాణించాడు. దీంతో పాక్ భారీ స్కోర్ అందుకుంది. శ్రీలంక బౌలర్లలో దిల్షాన్ మధుషంక 3, డాసున్ షనక 2, దుష్మంత చమీర 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.