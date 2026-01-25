ETV Bharat / sports

పాకిస్థాన్​కు ICC వార్నింగ్ బెల్స్​!- వరల్డ్​కప్​ నుంచి తప్పుకుంటే కఠిన చర్యలు!

బంగ్లాదేశ్​ను ఫాలో అయ్యే ఆలోచనలో పాకిస్థాన్‌ క్రికెట్‌ బోర్డు!- ఒకవేళ టీ-20 ప్రపంచకప్పు నుంచి తప్పుకుంటే భారీ మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదు- పాక్​పై ఆంక్షలకు ఐసీసీ రెడీ!

PCB Chief Mohsin Naqvi
PCB Chief Mohsin Naqvi (Source : PCB, AP News)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 25, 2026 at 10:30 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Pakistan T20 World Cup : టీ20 వరల్డ్​కప్ నుంచి బంగ్లాదేశ్​ను తప్పించడంతో పాకిస్థాన్ బోర్డు ఛైర్మన్ మోసిన్ నఖ్వీ చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఐసీసీ అసంతృప్తిగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ విషయంలో ఐసీసీ పక్షపాత నిర్ణయాలు తీసుకుంటుందని పీసీబీ చీఫ్ నఖ్వీ ఆరోపించారు. అయితే టోర్నీ నుంచి బంగ్లాను తప్పించడంతో పాకిస్థాన్ కూడా ఈ వరల్డ్​కప్​ను బాయ్​కట్ చేయాలని ఆలోచిస్తుందని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఒకవేళ పాకిస్థాన్ గనుక ఆ నిర్ణయం తీసుకుంటే మాత్రం ఐసీసీ దీనిని అత్యంత సీరియస్​గా తీసుకోనుందని సమాచారం. అందుకు పాక్​పై కఠినమైన ఆంక్షలు విధించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఆంక్షలు ఇవే!
ఈ ప్రపంచకప్​లో పాకిస్థాన్ పాల్గొనకుండా నిర్ణయం తీసుకుంటే, ఆ జట్టు ఇతర దేశాలతో ఆడే ద్వైపాక్షిక సిరీస్​లు రద్దు చేయాలన్న ఆలోచనలో ఐసీసీ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా తమ దేశవాళీ టోర్నమెంట్ పాకిస్థాన్ సూపర్ లీగ్ (PSL)లో ఆడేందుకు ఫారిన్ ఆటగాళ్లకు నిరభ్యంతర పత్రం (ఎన్వోసీ) ఇచ్చేందుకు నిరాకరిస్తుందట. వీటితోపాటుగా ప్రతిష్ఠాత్మకమైన ఆసియా కప్ టోర్నమెంట్​లో పాల్గొనకుండా పాకిస్థాన్​ను బహిష్కరించేందుకు కూడా సిద్ధమైందని క్రీడా వర్గాల సమాచారం.

'ఒకవేళ పాకిస్థాన్ టీ20 ప్రపంచకప్​లో ఆడేందుకు నిరాకరిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఏ జట్టుతోనూ వాళ్లకు ద్వైపాక్షిక సిరీస్​లు ఉండవు. వాళ్ల డొమెస్టిక్ లీగ్ పీఎస్​ఎల్​లోనూ ఆడేందుకు ఫారిన్ ప్లేయర్లను అనుమతించం. అలాగే ఆసియా కప్​ నుంచి కూడా తొలగిస్తాం' అని ఐసీసీ అధికారి చెప్పినట్లు జాతీయ మీడియా వెల్లడించింది.

అలాగైతే భారీ నష్టం!
పాకిస్థాన్ ప్రపంచకప్​ నుంచి తప్పుకున్నట్లైతే ఐసీసీ ఈ ఆంక్షలు విధించడం పక్కా అని తెలుస్తోంది. అయితే దీని వల్ల పీసీబీ ఆర్థికంగా భారీగా నష్టపోతుంది. ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్​లో ద్వైపాక్షిక సిరీస్​లు లేకపోతే బోర్డు ఆదాయానికి గట్టి దెబ్బ పడుతుంది. అలాగే పీఎస్​ఎల్​లో ఫారిన్ క్రికెటర్లు లేకపోతే టోర్నీకి కళ తప్పుతుంది. అంతేకాకుండా స్పాన్సర్​షిప్​లు ఉండవు. బ్రాడ్​కాస్ట్ డీల్స్ కూడా ఉండవు. దేశంలో ఉన్న స్టేడియాలు మెయింటెనెన్స్ కూడా భారంగా మారుతుంది.

ఇక అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా ఆసియా కప్​ నుంచి బహిష్కరణ ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. ప్రస్తుతం ఆసియా కప్​లో భారత్ తర్వాత అంతటి బలమైన జట్టు పాకిస్థానే. ఇందులో భారత్, పాక్​తోపాటు శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్, యూఏఈ, ఒమన్, అఫ్గానిస్థాన్, హాంగ్​కాంగ్ జట్లు ఆడుతున్నాయి. వీటితోపాటు ఐసీసీ నుంచి వచ్చే ఆదాయం కూడా ఆగిపోతుంది.

సాహసం చేస్తుందా?
ఇంతటీ భారీ నష్టాలు ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చే ప్రమాదం ఉండడంతో టోర్నీ నుంచి తప్పుకునే సాహసం పాకిస్థాన్ చేయబోదని విశ్లేషకుల మాట. ప్రస్తుతానికైతే టోర్నీని బహిష్కరించే ఆలోచనలో తాము ఉన్నట్లు నఖ్వీ చెప్పలేదు. దీనిపై తుది నిర్ణయం తమ ప్రభుత్వానిదే అని అన్నారు.

నఖ్వీ ఏమన్నారంటే?
బంగ్లాదేశ్​ను టోర్నీ నుంచి తప్పించినట్లు ఐసీసీ ప్రకటించిన తర్వాత నఖ్వీ శనివారం సాయంత్రం మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ విషయంలో బంగ్లాదేశ్​కు ఐసీసీ అన్యాయం చేసిందని అన్నారు. భారత్- పాకిస్థాన్​ మ్యాచ్​లకు అనుసరిస్తున్న హైబ్రిడ్ మోడల్ విధానాన్నే బంగ్లాదేశ్ మ్యాచ్​లకు కూడా ఫాలో అవ్వాల్సిందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఐసీసీకి బంగ్లాదేశ్ బోర్డు అతిపెద్ద వాటాదారు అని, ఆ జట్టుకు అన్యాయం జరిగిందని పేర్కొన్నారు.

"వరల్డ్​కప్​లో పాల్గొనాలనే దానిపై తుది నిర్ణయం మా ప్రభుత్వానిదే. మా ప్రధాని ప్రస్తుతం విదేశాల్లో ఉన్నారు. ఆయన స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చాక, దీనిపై ఓ నిర్ణయం తీసుకుంటాం. మేం మా ప్రభుత్వ నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉంటాం, ఐసీసీకి కాదు" అని నఖ్వీ అన్నారు. దీంతో ఈ చర్చకు తెర లేచింది.

ఇదీ వివాదం!
బంగ్లాదేశ్​లో హిందువులపై జరిగిన దాడుల నేపథ్యంలో ఆ దేశ ఆటగాడు ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్​పై 2026 ఐపీఎల్ సీజన్​లో​ ఆడకుండా వేటు పడింది. బీసీసీఐ సూచనతో అతడిని కేకేఆర్ ఫ్రాంచైజీ తమ జట్టు నుంచి​ తొలగించింది. దీంతో భద్రత కారణాలు సాకుగా చూపిస్తూ, భారత్​లో వరల్డ్​కప్ ఆడేందుకు నిరాకరించింది. తమ మ్యాచ్​లు శ్రీలంకలో నిర్వహించాలని ఐసీసీకి విజ్ఞప్తి చేసింది. అయితే బంగ్లా విజ్ఞప్తిని ఐసీసీ తిరస్కరించింది. బంగ్లాను టోర్నీ నుంచి బహిష్కరించి ఆ స్థానంలో స్కాట్లాండ్​కు అవకాశం కల్పించింది.

బంగ్లాదేశ్​ను తప్పించినందుకు- టీ20 ప్రపంచకప్పు నుంచి పాక్​ తప్పుకుంటుందా?

బంగ్లాదేశ్​కు భారీ షాక్- T20 వరల్డ్​కప్​ నుంచి ఔట్- టోర్నీలోకి స్కాట్లాండ్!

TAGGED:

PAKISTAN T20 WORLD CUP MATCHES
T20 WORLD CUP TEAMS
IND VS PAK T20 WORLD CUP 2026
PAKISTAN ON T20 WORLD CUP
T20 WORLD CUP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.