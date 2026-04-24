IPLలోకి పాకిస్థాన్ మూలాలున్న ప్లేయర్ ఎంట్రీ- జట్టులో చేర్చుకున్న దిల్లీ క్యాపిటల్స్!
ఐపీఎల్ 2026- బెన్ డకెట్ స్థానంలో రిప్లేస్మెంట్ ప్రకటించిన దిల్లీ క్యాపిటల్స్- అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్!
Published : April 24, 2026 at 5:05 PM IST
Ben Duckett Replacement : ఐపీఎల్ 2026లో దిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్టులో కీలక మార్పు జరిగింది. ఇంగ్లాండ్ ఓపెనింగ్ బ్యాటర్ బెన్ డకెట్ ఈ టోర్నీకి దూరమయ్యాడు. దీంతో అతడి రిప్లేస్మెంట్ను దిల్లీ ఫ్రాంచైజీ తాజాగా అధికారికంగా ప్రకటించింది. డకెట్ స్థానంలో ఇంగ్లిష్ లెగ్- స్పిన్నర్ రెహాన్ అహ్మద్ను జట్టులోకి తీసుకున్నట్లు తెలిపింది. కాగా, రెహాన్ రూ. 75 లక్షలకు దిల్లీ క్యాపిటల్స్తో చేరాడు.
గతేడాది దుబాయ్ వేదికగా డిసెంబర్లో జరిగిన ఐపీఎల్ మినీ వేలంలో బెన్ డకెట్ను దిల్లీ క్యాపిటల్స్ రూ. 2 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. ఐపీఎల్లో డకెట్కు ఇది మొదటి అవకాశం. కానీ అతను తన అంతర్జాతీయ కెరీర్, టెస్ట్ ఫామ్ను మెరుగుపరుచుకోవడానికి ఐపీఎల్లో ఆడకూడదని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఈ టోర్నీ నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు చివరి నిమిషంలో డకెట్ వెల్లడించాడు. దీంతో బీసీసీఐ అతడిపై రెండేళ్ల పాటు ఐపీఎల్ నుంచి నిషేధం విధించింది.
21 ఏళ్ల రెహాన్ అహ్మద్ లెగ్ స్పిన్నర్. అతను ఇంగ్లాండ్ జాతీయ జట్టు తరఫున 5 టెస్టులు, 9 వన్డేలు, 13 టీ20 మ్యాచ్లు ఆడాడు. అతను ఇప్పటివరకు మొత్తం అంతర్జాతీయ కెరీర్లో 49 వికెట్లు పడగొట్టాడు. అతడు బౌలింగ్తోపాటు జట్టుకు అవసరమైనప్పుడు బ్యాటింగ్ కూడా చేయగలడు. అయితే రెహాన్ కెరీర్ పరంగా ఇంగ్లాండ్ జాతీయ జట్టుకు ఆడుతున్నప్పటికీ అతడికి మన దాయాది దేశం పాకిస్థాన్తో ఒక ప్రత్యేక అనుబంధం ఉంది.
🚨 𝐑𝐞𝐡𝐚𝐧 𝐢𝐬 𝐚 𝐓𝐢𝐠𝐞𝐫 🔥🐅— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) April 23, 2026
The 21-year-old all-rounder replaces Ben Duckett in our squad. pic.twitter.com/ksxXTGXsiq
పాకిస్థాన్ మూలాలు
పాకిస్థాన్ మూలాలున్న కుటుంబంలో రెహాన్ జన్మించాడు. అతడి తండ్రి నయీమ్ అహ్మద్ పాకిస్థాన్లో జన్మించారు. నయీమ్ కూడా యంగ్ ఏజ్లో ఒక క్రికెటర్. కానీ, జీవితంలో ఎదుగుదల కోసం అతను 2001లో ఇంగ్లాండ్కు వలస వెళ్లారు. అక్కడ టాక్సీ డ్రైవర్గా పనిచేశారు. ఇక ఆయన పాకిస్థాన్కే చెందిన ముస్రత్ హుస్సెన్ను పెళ్లి చేసుకున్నారు. అయితే ఆమె కూడా పెళ్లి తర్వాత నాటింగమ్షైర్కు షిఫ్ట్ అయ్యారు. ఈ దంపతులు అక్కడే స్థిరపడ్డారు. వీళ్లకు 2004లో రెహాన్ ఇంగ్లాండ్లోని నాటింగ్హామ్లో జన్మించాడు.
18 ఏళ్లకే డెబ్యూ!
క్రికెట్లో తీవ్రమైన పోటీ ఉండే ఇంగ్లాండ్లో రెహాన్ 18ఏళ్లకే అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం చేశాడు. అతడు 2022లో తొలి మ్యాచ్ ఆడాడు. అలాగే ఇంగ్లాండ్ తరపున టెస్టుల్లో అరంగేట్రం చేసిన అతి పిన్న వయస్కులలో రెహాన్ ఒకడు. ఇక్కడ ఆసక్తికర విషయం ఏంటంటే 2022లో అతడు పాకిస్థాన్పైనే అరంగేట్రం చేశాడు. తొలి మ్యాచ్లోనే అదిరే ప్రదర్శనతో సత్తా చాటాడు.
డ్రీమ్ డెబ్యూ!
పాకిస్థాన్తో ఆ మ్యాచ్లో తొలి ఇన్నింగ్స్లో సౌద్ షకీల్, ఫహీమ్ అష్రఫ్ వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఇక రెండో ఇన్నింగ్స్లో పాకిస్థాన్ పతనం శాసించాడు. తన స్పిన్తో పాక్ బ్యాటర్లను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేశాడు. ఏకంగా ఐదు వికెట్లతో ఔరా అనిపించాడు. 18ఏళ్ల వయసు, అదీనూ తొలి మ్యాచ్లోనే డ్రీమ్ డెబ్యూ అనేట్లు ఆడాడు. రెండో ఇన్నింగ్స్లో బాబార్ అజామ్, సౌద్ షకీల్, రిజ్వాన్, సల్మాన్ అఘా, మహ్మద్ వాసిమ్లను పెవిలియన్కు పంపించాడు. అలా తొలి మ్యాచ్లోనే 7 వికెట్లు పడగొట్టి అప్పట్లో సంచలనం సృష్టించాడు.
ఆరు పాయింట్లు- ఆరో ప్లేస్
ప్రస్తుతం దిల్లీ టేబుల్లో ఆరో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. ఇప్పటిదాకా ఆరు మ్యాచ్లు ఆడిన దిల్లీ మూడింట్లో నెగ్గి, మూడింట్లో ఓడింది. ప్లే ఆఫ్స్కు చేరాలంటే ఇకపై ఆడనున్న ప్రతీ మ్యాచ్ కీలకం కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో స్టార్ పేసర్ మిచెల్ స్టార్క్ జట్టులోకి రానుండడం కలిసొచ్చే అంశం. అతడు మే 1 వరకు జట్టుతో చేరే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇక దిల్లీ తమ తదుపరి మ్యాచ్ శనివారం (ఏప్రిల్ 25)న పంజాబ్ కింగ్స్తో ఆడనుంది.
