IPLలోకి పాకిస్థాన్ మూలాలున్న ప్లేయర్ ఎంట్రీ- జట్టులో చేర్చుకున్న దిల్లీ క్యాపిటల్స్!

ఐపీఎల్ 2026- బెన్ డకెట్ స్థానంలో రిప్లేస్​మెంట్ ప్రకటించిన దిల్లీ క్యాపిటల్స్- అఫీషియల్ అనౌన్స్​మెంట్!

Ben Duckett Replacement
Ben Duckett Replacement (Source : IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 24, 2026 at 5:05 PM IST

Ben Duckett Replacement : ఐపీఎల్ 2026లో దిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్టులో కీలక మార్పు జరిగింది. ఇంగ్లాండ్ ఓపెనింగ్ బ్యాటర్ బెన్ డకెట్ ఈ టోర్నీకి దూరమయ్యాడు. దీంతో అతడి రిప్లేస్​మెంట్​ను దిల్లీ ఫ్రాంచైజీ తాజాగా అధికారికంగా ప్రకటించింది. డకెట్ స్థానంలో ఇంగ్లిష్ లెగ్- స్పిన్నర్ రెహాన్ అహ్మద్‌ను జట్టులోకి తీసుకున్నట్లు తెలిపింది. కాగా, రెహాన్ రూ. 75 లక్షలకు దిల్లీ క్యాపిటల్స్​తో చేరాడు.

గతేడాది దుబాయ్ వేదికగా డిసెంబర్‌లో జరిగిన ఐపీఎల్ మినీ వేలంలో బెన్ డకెట్‌ను దిల్లీ క్యాపిటల్స్ రూ. 2 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. ఐపీఎల్‌లో డకెట్‌కు ఇది మొదటి అవకాశం. కానీ అతను తన అంతర్జాతీయ కెరీర్‌, టెస్ట్ ఫామ్‌ను మెరుగుపరుచుకోవడానికి ఐపీఎల్‌లో ఆడకూడదని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఈ టోర్నీ నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు చివరి నిమిషంలో డకెట్ వెల్లడించాడు. దీంతో బీసీసీఐ అతడిపై రెండేళ్ల పాటు ఐపీఎల్ నుంచి నిషేధం విధించింది.

21 ఏళ్ల రెహాన్ అహ్మద్ లెగ్ స్పిన్నర్. అతను ఇంగ్లాండ్ జాతీయ జట్టు తరఫున 5 టెస్టులు, 9 వన్డేలు, 13 టీ20 మ్యాచ్​లు ఆడాడు. అతను ఇప్పటివరకు మొత్తం అంతర్జాతీయ కెరీర్​లో 49 వికెట్లు పడగొట్టాడు. అతడు బౌలింగ్​తోపాటు జట్టుకు అవసరమైనప్పుడు బ్యాటింగ్ కూడా చేయగలడు. అయితే రెహాన్ కెరీర్ పరంగా ఇంగ్లాండ్​ జాతీయ జట్టుకు ఆడుతున్నప్పటికీ అతడికి మన దాయాది దేశం పాకిస్థాన్‌తో ఒక ప్రత్యేక అనుబంధం ఉంది.

పాకిస్థాన్ మూలాలు
పాకిస్థాన్ మూలాలున్న కుటుంబంలో రెహాన్ జన్మించాడు. అతడి తండ్రి నయీమ్ అహ్మద్ పాకిస్థాన్‌లో జన్మించారు. నయీమ్ కూడా యంగ్ ఏజ్​లో ఒక క్రికెటర్. కానీ, జీవితంలో ఎదుగుదల కోసం అతను 2001లో ఇంగ్లాండ్‌కు వలస వెళ్లారు. అక్కడ టాక్సీ డ్రైవర్‌గా పనిచేశారు. ఇక ఆయన పాకిస్థాన్​కే చెందిన ముస్రత్ హుస్సెన్​ను పెళ్లి చేసుకున్నారు. అయితే ఆమె కూడా పెళ్లి తర్వాత నాటింగమ్​షైర్​కు షిఫ్ట్ అయ్యారు. ఈ దంపతులు అక్కడే స్థిరపడ్డారు. వీళ్లకు 2004లో రెహాన్ ఇంగ్లాండ్‌లోని నాటింగ్‌హామ్‌లో జన్మించాడు.

18 ఏళ్లకే డెబ్యూ!
క్రికెట్​లో తీవ్రమైన పోటీ ఉండే ఇంగ్లాండ్​లో రెహాన్ 18ఏళ్లకే అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం చేశాడు. అతడు 2022లో తొలి మ్యాచ్ ఆడాడు. అలాగే ఇంగ్లాండ్ తరపున టెస్టుల్లో అరంగేట్రం చేసిన అతి పిన్న వయస్కులలో రెహాన్ ఒకడు. ఇక్కడ ఆసక్తికర విషయం ఏంటంటే 2022లో అతడు పాకిస్థాన్​పైనే అరంగేట్రం చేశాడు. తొలి మ్యాచ్​లోనే అదిరే ప్రదర్శనతో సత్తా చాటాడు.

డ్రీమ్ డెబ్యూ!
పాకిస్థాన్​తో ఆ మ్యాచ్​లో తొలి ఇన్నింగ్స్​లో సౌద్ షకీల్, ఫహీమ్ అష్రఫ్ వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఇక రెండో ఇన్నింగ్స్​లో పాకిస్థాన్ పతనం శాసించాడు. తన స్పిన్​తో పాక్ బ్యాటర్లను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేశాడు. ఏకంగా ఐదు వికెట్లతో ఔరా అనిపించాడు. 18ఏళ్ల వయసు, అదీనూ తొలి మ్యాచ్​లోనే డ్రీమ్ డెబ్యూ అనేట్లు ఆడాడు. రెండో ఇన్నింగ్స్​లో బాబార్ అజామ్, సౌద్ షకీల్, రిజ్వాన్, సల్మాన్ అఘా, మహ్మద్ వాసిమ్​లను పెవిలియన్​కు పంపించాడు. అలా తొలి మ్యాచ్​లోనే 7 వికెట్లు పడగొట్టి అప్పట్లో సంచలనం సృష్టించాడు.

ఆరు పాయింట్లు- ఆరో ప్లేస్​
ప్రస్తుతం దిల్లీ టేబుల్​లో ఆరో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. ఇప్పటిదాకా ఆరు మ్యాచ్​లు ఆడిన దిల్లీ మూడింట్లో నెగ్గి, మూడింట్లో ఓడింది. ప్లే ఆఫ్స్​కు చేరాలంటే ఇకపై ఆడనున్న ప్రతీ మ్యాచ్​ కీలకం కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో స్టార్ పేసర్ మిచెల్ స్టార్క్​ జట్టులోకి రానుండడం కలిసొచ్చే అంశం. అతడు మే 1 వరకు జట్టుతో చేరే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇక దిల్లీ తమ తదుపరి మ్యాచ్ శనివారం (ఏప్రిల్ 25)న పంజాబ్ కింగ్స్​తో ఆడనుంది.

