టీ20 వరల్డ్ కప్లో పాక్ డ్రామా- భారత్తో మ్యాచ్ ఆడకుండా కొత్త ప్లాన్- 'ఫోర్స్ మెజ్యూర్' ఆశలు ఫలిస్తాయా?
భారత్తో మ్యాచ్ను బహిష్కరించాలని పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం తలతిక్క నిర్ణయం- ఒకవేళ పాక్ మైదానంలోకి రాకపోతే ఐసీసీ నిబంధనలు ఏం చెబుతున్నాయి- 'ఫోర్స్ మెజ్యూర్' అనే చట్టపరమైన క్లాజుపై పాక్ ఫోకస్
Published : February 3, 2026 at 11:00 AM IST
ICC T20 World Cup Boycott Row : క్రికెట్ ప్రపంచంలో భారత్, పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ అంటేనే హై వోల్టేజ్ ఎమోషన్. కానీ ఫిబ్రవరి 15న కొలంబో వేదికగా జరగాల్సిన ఈ హై వోల్టేజ్ పోరు ఇప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ లో పడింది. పాక్ ప్రభుత్వం తన జట్టును భారత్తో ఆడవద్దని ఆదేశించడంతో ఐసీసీ నిబంధనల ప్రకారం అసలు ఏం జరగబోతోందనే చర్చ మొదలైంది. ఒక పక్క పాక్ తన మొండితనాన్ని ప్రదర్శిస్తుంటే, మరోవైపు టీమ్ఇండియా మాత్రం షెడ్యూల్ ప్రకారం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ టాస్ కోసం సిద్ధమవుతోంది. అసలు పాక్ నమ్ముకున్న ఆ 'ఫోర్స్ మెజ్యూర్' క్లాజు అంటే ఏంటి? ఈ వివాదం వల్ల ఆ జట్టుకు వచ్చే నష్టాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
మ్యాచ్ రద్దు కాదు- 'ఫోర్ఫీట్' మాత్రమే!
ఐసీసీ నిబంధనల ప్రకారం, ఒక జట్టు మైదానంలోకి రావడానికి నిరాకరిస్తే దానిని 'ఫోర్ఫీట్'గా పరిగణిస్తారు. ఇలాంటి సమయంలో ప్రత్యర్థి జట్టుకు (భారత్కు) రెండు పాయింట్లు కేటాయిస్తారు. ఒకవేళ భారత్ కొలంబో పర్యటనకు వెళ్లకపోతే అప్పుడు మ్యాచ్ రద్దు అయి ఇద్దరికీ చెరో పాయింట్ వచ్చేది. కానీ ఇక్కడ భారత్ ఆడేందుకు సిద్ధంగా ఉంది కాబట్టి, పాక్ రాకపోతే ఆ నష్టం పూర్తిగా పాకిస్థాన్కే ఉంటుంది. దీనివల్ల వారి నెట్ రన్ రేట్ భారీగా తగ్గిపోతుంది. ఇది సెమీఫైనల్ రేసులో వారికి పెద్ద అడ్డంకిగా మారవచ్చు.
అసలేంటి ఈ 'ఫోర్స్ మెజ్యూర్' క్లాజు?
పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డ్ (PCB) ఇప్పుడు 'ఫోర్స్ మెజ్యూర్' అనే అంశాన్ని తెరపైకి తెస్తోంది. సాధారణంగా ప్రకృతి విపత్తులు, యుద్ధాలు లేదా ఊహించని సంక్షోభాలు వచ్చినప్పుడు ఈ క్లాజును వాడుతుంటారు. అంటే తమ నియంత్రణలో లేని కారణాల వల్ల ఆడలేకపోతున్నామని చెప్పడం దీని ఉద్దేశ్యం. అయితే రాజకీయ అభ్యంతరాలను 'ఫోర్స్ మెజ్యూర్' కిందకు తీసుకురావడం చాలా కష్టమని ఐసీసీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. క్రీడాకారుల భద్రతకు స్పష్టమైన ముప్పు ఉంటే తప్ప. కేవలం ప్రభుత్వ ఆదేశాల పేరుతో ఈ క్లాజు వర్తించదని నిపుణుల అభిప్రాయం.
గతంలోనూ ఇలాంటి పరిస్థితులు!
వరల్డ్ కప్ చరిత్రలో జట్లు ఆడటానికి నిరాకరించడం ఇది మొదటిసారి కాదు. 1996లో భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా ఆస్ట్రేలియా, వెస్ట్ ఇండీస్ జట్లు శ్రీలంకలో ఆడేందుకు నిరాకరించాయి. 2003లో ఇంగ్లాండ్ జింబాబ్వేతో, న్యూజిలాండ్ కెన్యాలో ఆడేందుకు నో చెప్పాయి. ఆ సమయాల్లో కూడా ఐసీసీ నిబంధనల ప్రకారం ప్రత్యర్థి జట్లకే పాయింట్లు కేటాయించారు. ఇటీవల జింబాబ్వే, న్యూజిలాండ్ అండర్ 19 జట్లు కూడా ఇదే తరహాలో తప్పుకున్నప్పుడు ఐసీసీ కఠినంగానే వ్యవహరించింది.
బీసీసీఐ వ్యూహం- ఐసీసీ కఠిన హెచ్చరికలు
భారత జట్టు తన ప్రణాళికలో ఏ మార్పు చేయలేదు. కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ షెడ్యూల్ ప్రకారం టాస్ కోసం మైదానంలోకి అడుగుపెడతారు. ఒకవేళ నిర్ణీత సమయానికి పాక్ కెప్టెన్ సల్మాన్ అలీ ఆఘా రాకపోతే, మ్యాచ్ రిఫరీ అధికారికంగా భారత్ను విజేతగా ప్రకటిస్తారు. ఇప్పటికే ఐసీసీ ఈ విషయంలో పాకిస్థాన్ను హెచ్చరించింది. టోర్నీ నియమాలను ఉల్లంఘిస్తే పాక్ క్రికెట్ బోర్డ్పై భారీ జరిమానాలతో పాటు సస్పెన్షన్ విధించే అవకాశం కూడా ఉందని తెలుస్తోంది.
భారీ నష్టం తప్పదా?
భారత్, పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ అంటే ప్రసారదారులకు, స్పాన్సర్లకు కోట్లాది రూపాయల ఆదాయం వస్తుంది. 2012 నుండి ఐసీసీ కావాలనే ఈ రెండు జట్లను ఒకే గ్రూప్లో ఉంచుతూ వస్తోంది. ఇప్పుడు పాక్ బహిష్కరణ వల్ల కేవలం పాయింట్లే కాకుండా క్రికెట్ ప్రపంచానికి భారీ ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లే ప్రమాదం ఉంది. పరుగులు, వికెట్లతో తేలాల్సిన ఈ మ్యాచ్ ఇప్పుడు నిబంధనల పుస్తకాలతో ముగియనుండటం క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ను నిరాశకు గురిచేస్తోంది. ఇక పాక్ తీసుకున్న ఈ రిస్క్ ఆ జట్టు భవిష్యత్తును ప్రమాదంలో పడేలా ఉంది. మరి ఐసీసీ ఈ వివాదాన్ని ఎలా పరిష్కరిస్తుందో వేచి చూడాలి.