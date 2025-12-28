ETV Bharat / sports

భారత్ జట్టులో ఆడిన పాకిస్థాన్ కబడ్డీ​ ప్లేయర్- కట్​చేస్తే నిషేధం విధించిన ఫెడరేషన్

ప్రైవేట్ కబడ్డీ టోర్నమెంట్​లో భారత్​కు ప్రాతినిధ్యం వహించిన పాకిస్థాన్ ఆటగాడు- ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన పాక్ ఫెడరేషన్- సదరు ఆటగాడిపై నిషేధం విధింపు

Pakistan Kabaddi Player
Pakistan Kabaddi Player (SOurce : Ubaidullah Rajput Insta)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 28, 2025 at 3:29 PM IST

2 Min Read
Pakistan Kabaddi Player Ban : పాకిస్థాన్ కబడ్డీ ప్లేయర్ ఉబెదుల్లా రాజ్​పుత్​పై ఆ దేశ కబడ్డీ ఫెడరేషన్ నిరవధిక నిషేధం విధించింది. ఫెడరేషన్ నిబంధనలు ఉల్లఘించి విదేశాల్లో జరిగిన ప్రైవేట్ టోర్నమెంట్​లో భారత్​కు సంబంధించిన జట్టులో ఆడడం వల్ల రాజ్​పుత్​పై వేటు వేసినట్లు పీకేఎఫ్ (PKF) వెల్లడించింది. ఎన్వోసీ (NOC) తీసుకోకుండానే రాజ్​పుత్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించి విదేశాలకు వెళ్లినట్లు ఫెడరేషన్ తెలిపింది. దీంతో శనివారం అత్యవసర సమావేశం నిర్వహించిన అధికారులు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ మేరకు ఫెడరేషన్ సెక్రటరీ రానా సర్వర్ వెల్లడించారు.

వెరీ సీరియస్
రాజ్​పుత్ చర్యలను ఫెడరేషన్ చాలా సీరియస్​గా తీసుకున్నట్లు సర్వర్ తెలిపారు. అతడు ఎన్వోసీ లేకుండా విదేశాలకు వెళ్లడమే కాకుండా, అక్కడ భారత్​కు సంబంధించిన జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించడాన్ని సీరియస్​గా తీసుకుంది. అలాగే ఆ జట్టు జెర్సీ ధరించడంతోపాటు మ్యాచ్ అనంతరం ఒక దశలో ఇండియా జెండాను భుజాలపై మోస్తూ సంబరాలు చేసుకున్నాడని ఫెడరేషన్ పేర్కొంది. రాజ్​పుత్​తోపాటు ఎన్వీసీ లేకుండా రూల్స్ బ్రేక్ చేసి ఆ టోర్నీలో ఆడిన మరికొంతమంది కబడ్డీ ప్లేయర్లను కూడా బ్యాన్ చేసి జరిమానా విధించినట్లు పీకేఎఫ్ సెక్రటరీ సర్వర్ తెలిపారు.

"అయితే ఫెడరేషన్ తనను తప్పుగా అర్థం చేసుకుందని, తాను విదేశాల్లో ఆడిన జట్టు భారత్​కు సంబంధించినదని తనకు ఎవరూ చెప్పలేదని సంజాయిషీ ఇచ్చుకున్నాడు. కానీ, ఎన్వోసీ లేకుండా విదేశాల్లో టోర్నమెంట్​ల్లో ఆడడం నిబంధనలు ఉల్లంఘించినట్లే. అందుకే అతడిపై నిషేధం విధించాం. అయితే ఈ నిర్ణయాన్ని క్రమశిక్షణా కమిటీ ముందు అప్పీల్ చేసుకునే ఛాన్స్​ రాజ్‌పుత్‌కు ఉంది" అని పీకేఎఫ్ సెక్రటరీ సర్వర్ మీడియాతో పేర్కొన్నారు.

దీనిపై రాజ్​పుత్ తన అభిమానులకు క్షమాపణలు చెప్పాడు. బహ్రెయిన్​లో జరిగిన ఈవెంట్​లో ఆడాలంటూ తనకు ఆహ్వానం అందిందని, కానీ ప్రాతినిధ్యం వహించిన జట్టు భారత్​కు సంబంధించినది అని తనకు తెలియదని వివరణ ఇచ్చుకున్నాడు. "నేను ప్రాతినిధ్యం వహించిన జట్టుకు భారత్ అని పేరు పెట్టినట్లు మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాతే నాకు తెలిసింది. ఇలాంటి ప్రైవేట్ కాంపిటీషన్​లో భారత్, పాకిస్థాన్ పేర్లు పెట్టవద్దని నిర్వాహకులకు కూడా చెప్పాను. కానీ ఈ మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత నేను భారత్​కు సంబంధించిన జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించానని గ్రహించాను. గతంలో భారత్, పాక్​కు చెందిన ఆటగాళ్లు కలిసి ఒకే జట్టులో ఆడేవాళ్లు. అప్పుడు భారత్, పాక్​ పేర్లను ప్రైవేట్​ పోటీల్లో వాడేవారు కాదు" అని రాజ్​పుత్ తెలిపాడు.

ఇదీ జరిగింది
ఇటీవల బహ్రెయిన్​లో కబడ్డీ ఆటకు సంబంధించి ప్రైవేట్ టోర్నమెంట్ జరిగింది. ఈ టోర్నీలో పాక్​కు చెందిన ఉబెదుల్లా రాజ్​పుత్ భారత్​కు సంబంధించిన జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. ఈ మ్యాచ్​లో అతడు ధరించిన జెర్సీపైనా భారత్ పేరు రాసి ఉంది. మ్యాచ్​లో విజయం సాధించిన అనంతరం ఉబేదుల్లా ఆడిటోరియంలో ఉత్సాహంగా తిరిగాడు. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి. దీంతో ఇది పాకిస్థాన్​లో పెద్ద కాంట్రవర్సీ అయ్యింది. ఈ వీడియో పాకిస్థాన్ కబడ్డీ ఫెడరేషన్ అధికారుల దృష్టిలో పడడంతో ఈ వ్యవహారంపై చర్చించేందుకు తాజాగా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ మీటింగ్​లో అతడిపై వేటు వేస్తున్నట్లు నిర్ణయిం తీసుకున్నారు. ఈ నిర్ణయంపై నెటిజన్లు భిన్నంగా స్పందిస్తున్నారు. 'రాజ్​పుత్ బ్యాన్​ను ఖండిస్తున్నాం. క్రీడాకలాపాల్లో రాజకీయలు చేస్తూ పాకిస్థాన్​లో ఆటలను నాశనం చేస్తున్నారు' అంటూ పోస్టులు షేర్ చేస్తున్నారు.

