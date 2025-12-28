భారత్ జట్టులో ఆడిన పాకిస్థాన్ కబడ్డీ ప్లేయర్- కట్చేస్తే నిషేధం విధించిన ఫెడరేషన్
Published : December 28, 2025 at 3:29 PM IST
Pakistan Kabaddi Player Ban : పాకిస్థాన్ కబడ్డీ ప్లేయర్ ఉబెదుల్లా రాజ్పుత్పై ఆ దేశ కబడ్డీ ఫెడరేషన్ నిరవధిక నిషేధం విధించింది. ఫెడరేషన్ నిబంధనలు ఉల్లఘించి విదేశాల్లో జరిగిన ప్రైవేట్ టోర్నమెంట్లో భారత్కు సంబంధించిన జట్టులో ఆడడం వల్ల రాజ్పుత్పై వేటు వేసినట్లు పీకేఎఫ్ (PKF) వెల్లడించింది. ఎన్వోసీ (NOC) తీసుకోకుండానే రాజ్పుత్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించి విదేశాలకు వెళ్లినట్లు ఫెడరేషన్ తెలిపింది. దీంతో శనివారం అత్యవసర సమావేశం నిర్వహించిన అధికారులు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ మేరకు ఫెడరేషన్ సెక్రటరీ రానా సర్వర్ వెల్లడించారు.
వెరీ సీరియస్
రాజ్పుత్ చర్యలను ఫెడరేషన్ చాలా సీరియస్గా తీసుకున్నట్లు సర్వర్ తెలిపారు. అతడు ఎన్వోసీ లేకుండా విదేశాలకు వెళ్లడమే కాకుండా, అక్కడ భారత్కు సంబంధించిన జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించడాన్ని సీరియస్గా తీసుకుంది. అలాగే ఆ జట్టు జెర్సీ ధరించడంతోపాటు మ్యాచ్ అనంతరం ఒక దశలో ఇండియా జెండాను భుజాలపై మోస్తూ సంబరాలు చేసుకున్నాడని ఫెడరేషన్ పేర్కొంది. రాజ్పుత్తోపాటు ఎన్వీసీ లేకుండా రూల్స్ బ్రేక్ చేసి ఆ టోర్నీలో ఆడిన మరికొంతమంది కబడ్డీ ప్లేయర్లను కూడా బ్యాన్ చేసి జరిమానా విధించినట్లు పీకేఎఫ్ సెక్రటరీ సర్వర్ తెలిపారు.
Pakistan Kabaddi Federation has imposed ban on Pakistani player Ubaidullah Rajput for representing Indian team in Bahrain Kabaddi Cup. Rajput has right to appeal but disciplinary committee is unlikely to grant any relief#Kabaddi #PakistanKabaddi pic.twitter.com/bA2t7Av3ze— Shakeel Khan Khattak (@ShakeelktkKhan) December 27, 2025
"అయితే ఫెడరేషన్ తనను తప్పుగా అర్థం చేసుకుందని, తాను విదేశాల్లో ఆడిన జట్టు భారత్కు సంబంధించినదని తనకు ఎవరూ చెప్పలేదని సంజాయిషీ ఇచ్చుకున్నాడు. కానీ, ఎన్వోసీ లేకుండా విదేశాల్లో టోర్నమెంట్ల్లో ఆడడం నిబంధనలు ఉల్లంఘించినట్లే. అందుకే అతడిపై నిషేధం విధించాం. అయితే ఈ నిర్ణయాన్ని క్రమశిక్షణా కమిటీ ముందు అప్పీల్ చేసుకునే ఛాన్స్ రాజ్పుత్కు ఉంది" అని పీకేఎఫ్ సెక్రటరీ సర్వర్ మీడియాతో పేర్కొన్నారు.
దీనిపై రాజ్పుత్ తన అభిమానులకు క్షమాపణలు చెప్పాడు. బహ్రెయిన్లో జరిగిన ఈవెంట్లో ఆడాలంటూ తనకు ఆహ్వానం అందిందని, కానీ ప్రాతినిధ్యం వహించిన జట్టు భారత్కు సంబంధించినది అని తనకు తెలియదని వివరణ ఇచ్చుకున్నాడు. "నేను ప్రాతినిధ్యం వహించిన జట్టుకు భారత్ అని పేరు పెట్టినట్లు మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాతే నాకు తెలిసింది. ఇలాంటి ప్రైవేట్ కాంపిటీషన్లో భారత్, పాకిస్థాన్ పేర్లు పెట్టవద్దని నిర్వాహకులకు కూడా చెప్పాను. కానీ ఈ మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత నేను భారత్కు సంబంధించిన జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించానని గ్రహించాను. గతంలో భారత్, పాక్కు చెందిన ఆటగాళ్లు కలిసి ఒకే జట్టులో ఆడేవాళ్లు. అప్పుడు భారత్, పాక్ పేర్లను ప్రైవేట్ పోటీల్లో వాడేవారు కాదు" అని రాజ్పుత్ తెలిపాడు.
Pakistan kabaddi player wears Indian jersey, waves tricolour; banned indefinitely https://t.co/FlZPH3Ln6Z pic.twitter.com/v6JFz27WrJ— Gags (@CatchOfThe40986) December 28, 2025
ఇదీ జరిగింది
ఇటీవల బహ్రెయిన్లో కబడ్డీ ఆటకు సంబంధించి ప్రైవేట్ టోర్నమెంట్ జరిగింది. ఈ టోర్నీలో పాక్కు చెందిన ఉబెదుల్లా రాజ్పుత్ భారత్కు సంబంధించిన జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. ఈ మ్యాచ్లో అతడు ధరించిన జెర్సీపైనా భారత్ పేరు రాసి ఉంది. మ్యాచ్లో విజయం సాధించిన అనంతరం ఉబేదుల్లా ఆడిటోరియంలో ఉత్సాహంగా తిరిగాడు. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. దీంతో ఇది పాకిస్థాన్లో పెద్ద కాంట్రవర్సీ అయ్యింది. ఈ వీడియో పాకిస్థాన్ కబడ్డీ ఫెడరేషన్ అధికారుల దృష్టిలో పడడంతో ఈ వ్యవహారంపై చర్చించేందుకు తాజాగా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ మీటింగ్లో అతడిపై వేటు వేస్తున్నట్లు నిర్ణయిం తీసుకున్నారు. ఈ నిర్ణయంపై నెటిజన్లు భిన్నంగా స్పందిస్తున్నారు. 'రాజ్పుత్ బ్యాన్ను ఖండిస్తున్నాం. క్రీడాకలాపాల్లో రాజకీయలు చేస్తూ పాకిస్థాన్లో ఆటలను నాశనం చేస్తున్నారు' అంటూ పోస్టులు షేర్ చేస్తున్నారు.
I condemn banning of Obaidullah Rajput by the kabaddi federation. Politics have ruined sports in Pakistan. pic.twitter.com/zFbdZZgBm7— آتش (@saw1678) December 28, 2025