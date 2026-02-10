భారత్ x పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ 'రైట్ రైట్'- వెనక్కి తగ్గిన పాక్ ప్రభుత్వం
టీ20 వరల్డ్కప్- భారత్- పాకిస్థాన్ మ్యాచ్పై వీడిన సస్పెన్స్- ఎట్టకేలకు తగ్గిన పాక్ ప్రభుత్వం- షెడ్యూల్ ప్రకారమే దాయాదుల మ్యాచ్
Published : February 10, 2026 at 7:11 AM IST
Ind vs Pak T20 World Cup : టీ20 వరల్డ్కప్లో భారత్తో మ్యాచ్ ఆడబోమంటూ ప్రకటించిన పాకిస్థాన్ప్రభుత్వం ఎట్టకేలకు వెనక్కి తగ్గింది. టీమ్ఇండియాతో మ్యాచ్ బాయ్కాట్ చేయాలనుకున్న తమ నిర్ణయాన్ని ఉపసంహరించుకుంది. ఈ మేరకు పాకిస్థాన్ నుంచి సోమవారం అర్ధరాత్రి ప్రకటన వచ్చింది. పీసీబీతో ఐసీసీ డిప్యూటీ ఛైర్మన్ చర్చల అనంతరం ఈ ప్రకటన వచ్చింది. ఈ చర్చలతో సంతృప్తి చెందడమే కాకుండా మిత్ర దేశాలు భారత్తో మ్యాచ్ ఆడాలని విజ్ఞప్తి చేయడంతో పాక్ ప్రభుత్వం పీసీబీకి అనుమతి ఇచ్చింది.
'భారత్తో మ్యాచ్ విషయంలో చర్చలపై సంతృప్తిగా ఉన్నాం. అలాగే మిత్ర దేశాల అభ్యర్థనను పరిగణనలోకి తీసుకుని టీమ్ఇండియాతో మ్యాచ్ బాయ్కాట్ నిర్ణయాన్ని విత్ డ్రా చేసుకుంటున్నాం. టీ20 ప్రపంచ కప్లో షెడ్యూల్ ప్రకారం భారత్తో మ్యాచ్ ఆడాల్సిందిగా మా (పాకిస్థాన్) క్రికెట్ బోర్డును అదేశిస్తున్నాం. దీంతో ఫిబ్రవరి 15న భారత్తో మ్యాచ్ కోసం మా జట్టు మైదానంలోకి దిగుతుంది' అని పాక్ ప్రభుత్వం పత్రికా ప్రకటనలో పేర్కొంది.
కాగా, ఈ టోర్నీ నుంచి తప్పుకన్న బంగ్లాదేశ్కు మద్దతుగా భారత్తో ఆడాల్సిన మ్యాచ్ను బాయ్కాట్ చేస్తున్నట్లు ఇటీవల పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. దీంతో దాయాదుల పోరుపై సస్పెన్స్ నెలకొంది. ఐసీసీ రంగంలోకి దిగి పలు దఫాలుగా పాకిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డులతో చర్చలు జరపడంతో ఈ వ్యవహారం ఓ కొలిక్కి వచ్చింది. దీంతో షెడ్యూల్ ప్రకారం ఈనెల 15న కొలంబో వేదికగా భారత్ x పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ జరగనుంది.
అలాగే ఈ చర్చల్లో పాకిస్థాన్ ప్రతిపాదించిన పలు డిమాండ్లను ఐసీసీ తిరస్కరించింది. బంగ్లాదేశ్ ఈ వరల్డ్కప్ నుంచి తప్పుకున్నందున భారత్, బంగ్లా, పాకిస్థాన్ జట్ల మధ్య ట్రై సిరీస్ నిర్వహించాలని, అలాగే భారత్- పాకిస్థాన్ మధ్య ద్వైపాక్షిక సిరీస్లు పునఃప్రారంభం చేయాలని డిమాండ్ చేసింది. అయితే ట్రై సిరీస్కు ఐసీసీ నో చెప్పింది. ఇక భారత్- పాక్ ద్వైపాక్షిక సిరీస్ అంశం తమ చేతుల్లో లేదని వివరించింది. కానీ, వచ్చే అండర్- 19 వరల్డ్కప్ ఆతిథ్య హక్కులను మాత్రం బంగ్లాదేశ్కు ఇచ్చే అవకాశాన్ని ఐసీసీ పరిశీలించనుందని తెలిసింది.