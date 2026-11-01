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ఫైనల్​లో సూపర్ విక్టరీ- 24ఏళ్ల భారత్ రికార్డ్​ను సమం చేసిన పాకిస్థాన్

Pak vs SL Tri Series : 2026 ట్రై సిరీస్ ఫైనల్​లో శ్రీలంకపై పాకిస్థాన్ గెలిచింది. దీంతో ఛాంపియన్​గా నిలిచింది. ఈ క్రమంలోనే పాకిస్థాన్ ఓ అరుదైన రికార్డు సమం చేసింది. ​

Pakistan- England- Srilanka Tri Series
2026 ట్రై నేషన్ సిరీస్ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : November 1, 2026 at 10:33 AM IST

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ఇంగ్లాండ్- శ్రీలంక- పాకిస్థాన్ మధ్య జరిగిన వన్డే ట్రై సిరీస్ ముగిసింది. ఈ సిరీస్​లో పాకిస్థాన్ విజేతగా నిలిచింది. తాజాగా లాహోర్ వేదికగా శ్రీలంకతో జరిగిన ఫైనల్​లో పాకిస్థాన్ 3 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. లంక నిర్దేశించిన 326 పరుగుల లక్ష్యాన్ని పాక్ 48.3 ఓవర్లలో ఛేదించింది. ఫకర్ జమాన్ (127 పరుగులు) సెంచరీతో రాణించాడు. దీంతో సిరీస్​ను గెలుచుకోవడమే కాకుండా 24 ఏళ్ల కిందట భారత్ నెలకొల్పిన రికార్డును కూడా పాకిస్థాన్ సమం చేసింది. ఇంతకీ ఆ రికార్డు ఏంటంటే?

పాకిస్థాన్ అరుదైన ఘనత
మల్టీ నేషనల్ లెవెల్​లో వన్డే ఫార్మాట్​లో జరిగిన టోర్నమెంట్​ ఫైనల్‌లో భారత్ నెలకొల్పిన హెయ్యెస్ట్ రన్ ఛేజింగ్ రికార్డును ఈ మ్యాచ్​తో పాక్ సమం చేసింది. 24 ఏళ్ల కిందట, 2002లో లార్డ్స్‌ వేదికగా జరిగిన నాట్‌వెస్ట్ సిరీస్ ఫైనల్‌లో ఇంగ్లాండ్ నిర్దేశించిన 326 పరుగుల లక్ష్యాన్ని, భారత్ 8 వికెట్లు కోల్పోయి 49.3 ఓవర్లలో ఛేజ్ చేసి ఈ రికార్డును నెలకొల్పింది. ఆ మ్యాచ్​లో టీమ్ఇండియా బ్యాటర్లు యువరాజ్ సింగ్ - మహ్మద్ కైఫ్ ఆరో వికెట్​కు 121 పరుగులు జోడించి భారత్​ను గట్టెక్కించారు. తాజాగా అదే టార్గెట్​ను సక్సెస్​ఫుల్​గా ఛేజ్ చేసి పాక్ ఆ రికార్డును సమం చేసింది.

మరోవైపు, ఈ విజయం పాకిస్థాన్ క్రికెట్​కు అత్యంత విలువైనది అని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే 2008 తర్వాత ఆ జట్టు ఒక్కసారి కూడా వన్డే ట్రై-సిరీస్ టైటిల్‌ను గెలుచుకోలేదు. అప్పుడు (2008లో) బంగ్లాదేశ్ డాకా వేదికగా జరిగిన కిప్లీ కప్ ఫైనల్​లో భారత్​పై పాకిస్థాన్ 25 పరుగుల తేడాతో నెగ్గింది. పాక్ 315 రన్స్ చేయగా, ఛేదనలో టీమ్ఇండియా 290కే పరిమితమైంది. ఆ తర్వాత 18ఏళ్లుగా పాకిస్థాన్​కు ట్రై నేషన్ సిరీస్​ దక్కలేదు.

వన్డే ఫైనల్‌లో హెయ్యెస్ట్ సస్సెస్​ఫుల్ రన్ ఛేజింగ్ (మల్టీ నేషనల్ టోర్నీల్లో)

  • భారత్ vs ఇంగ్లాండ్ - 326 (2002, లార్డ్స్)
  • పాకిస్థాన్ vs శ్రీలంక - 326 (2026, లాహోర్)
  • భారత్ vs పాకిస్థాన్ - 315 (1998, ఢాకా)
  • వెస్టిండీస్ vs పాకిస్థాన్ - 285 (1993, షార్జా)
  • న్యూజిలాండ్ vs భారత్ - 277 (2005, హరారే)

TAGGED:

PAK VS ENG TRI SERIES 2026
PAK VS SL TRI SERIES FINAL 2026

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