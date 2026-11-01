ఫైనల్లో సూపర్ విక్టరీ- 24ఏళ్ల భారత్ రికార్డ్ను సమం చేసిన పాకిస్థాన్
Pak vs SL Tri Series : 2026 ట్రై సిరీస్ ఫైనల్లో శ్రీలంకపై పాకిస్థాన్ గెలిచింది. దీంతో ఛాంపియన్గా నిలిచింది. ఈ క్రమంలోనే పాకిస్థాన్ ఓ అరుదైన రికార్డు సమం చేసింది.
Published : November 1, 2026 at 10:33 AM IST
ఇంగ్లాండ్- శ్రీలంక- పాకిస్థాన్ మధ్య జరిగిన వన్డే ట్రై సిరీస్ ముగిసింది. ఈ సిరీస్లో పాకిస్థాన్ విజేతగా నిలిచింది. తాజాగా లాహోర్ వేదికగా శ్రీలంకతో జరిగిన ఫైనల్లో పాకిస్థాన్ 3 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. లంక నిర్దేశించిన 326 పరుగుల లక్ష్యాన్ని పాక్ 48.3 ఓవర్లలో ఛేదించింది. ఫకర్ జమాన్ (127 పరుగులు) సెంచరీతో రాణించాడు. దీంతో సిరీస్ను గెలుచుకోవడమే కాకుండా 24 ఏళ్ల కిందట భారత్ నెలకొల్పిన రికార్డును కూడా పాకిస్థాన్ సమం చేసింది. ఇంతకీ ఆ రికార్డు ఏంటంటే?
పాకిస్థాన్ అరుదైన ఘనత
మల్టీ నేషనల్ లెవెల్లో వన్డే ఫార్మాట్లో జరిగిన టోర్నమెంట్ ఫైనల్లో భారత్ నెలకొల్పిన హెయ్యెస్ట్ రన్ ఛేజింగ్ రికార్డును ఈ మ్యాచ్తో పాక్ సమం చేసింది. 24 ఏళ్ల కిందట, 2002లో లార్డ్స్ వేదికగా జరిగిన నాట్వెస్ట్ సిరీస్ ఫైనల్లో ఇంగ్లాండ్ నిర్దేశించిన 326 పరుగుల లక్ష్యాన్ని, భారత్ 8 వికెట్లు కోల్పోయి 49.3 ఓవర్లలో ఛేజ్ చేసి ఈ రికార్డును నెలకొల్పింది. ఆ మ్యాచ్లో టీమ్ఇండియా బ్యాటర్లు యువరాజ్ సింగ్ - మహ్మద్ కైఫ్ ఆరో వికెట్కు 121 పరుగులు జోడించి భారత్ను గట్టెక్కించారు. తాజాగా అదే టార్గెట్ను సక్సెస్ఫుల్గా ఛేజ్ చేసి పాక్ ఆ రికార్డును సమం చేసింది.
మరోవైపు, ఈ విజయం పాకిస్థాన్ క్రికెట్కు అత్యంత విలువైనది అని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే 2008 తర్వాత ఆ జట్టు ఒక్కసారి కూడా వన్డే ట్రై-సిరీస్ టైటిల్ను గెలుచుకోలేదు. అప్పుడు (2008లో) బంగ్లాదేశ్ డాకా వేదికగా జరిగిన కిప్లీ కప్ ఫైనల్లో భారత్పై పాకిస్థాన్ 25 పరుగుల తేడాతో నెగ్గింది. పాక్ 315 రన్స్ చేయగా, ఛేదనలో టీమ్ఇండియా 290కే పరిమితమైంది. ఆ తర్వాత 18ఏళ్లుగా పాకిస్థాన్కు ట్రై నేషన్ సిరీస్ దక్కలేదు.
Spectacular batting sees Pakistan secure victory in the tri-series final over Sri Lanka 💥 📝: https://t.co/hpiOYpz7O2 https://t.co/7md0rayV20— ICC (@ICC) October 31, 2026
వన్డే ఫైనల్లో హెయ్యెస్ట్ సస్సెస్ఫుల్ రన్ ఛేజింగ్ (మల్టీ నేషనల్ టోర్నీల్లో)
- భారత్ vs ఇంగ్లాండ్ - 326 (2002, లార్డ్స్)
- పాకిస్థాన్ vs శ్రీలంక - 326 (2026, లాహోర్)
- భారత్ vs పాకిస్థాన్ - 315 (1998, ఢాకా)
- వెస్టిండీస్ vs పాకిస్థాన్ - 285 (1993, షార్జా)
- న్యూజిలాండ్ vs భారత్ - 277 (2005, హరారే)