మరో వారంలో టీ20 వరల్డ్కప్- ఇంతలో భారీ నిర్ణయం తీసుకున్న పాకిస్థాన్
Published : February 1, 2026 at 8:41 PM IST
Ind vs Pak T20 World Cup : పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. 2026 టీ20 వరల్డ్కప్లో భారత్తో ఆడాల్సిన మ్యాచ్ను బాయ్కట్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటన చేసింది. అయితే ఈ నిర్ణయం కేవలం భారత్తో మ్యాచ్కు మాత్రమే అని, టోర్నీలో మిగతా జట్లతో షెడ్యూల్ ప్రకారమే ఆడేందుకు సిద్ధమే అని పాక్ తెలిపింది. షెడ్యూల్ ప్రకారం పాకిస్థాన్తో ఈనెల 15న కొలంబోలో మ్యాచ్ జరగాల్సి ఉంది. దీనిపై బీసీసీఐ, ఐసీసీ ఎలా స్పందించనుందో చూడాలి.
భారత్తో మ్యాచ్ను పాకిస్థాన్ బాయ్కట్ చేస్తే టీమ్ఇండియాకు పాయింట్లు ఇస్తారు. అయితే గ్రూప్ స్టేజ్లో ఇది పెద్దగా ప్రభావం చూపదు. మరి నాకౌట్ దశలో లేదా ఫైనల్లో భారత్తో తలపడాల్సి వస్తే పాకిస్థాన్ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందోనని ఆసక్తి నెలకొంది. కాగా, గతేడాది లెజెండ్స్ టోర్నీలో టీమ్ఇండియా లెజెండ్స్ జట్టు ఇలానే పాకిస్థాన్తో మ్యాచ్లు బాయ్కట్ చేసింది. అయితే అది ఇంటర్నేషనల్ టోర్నీ కాదు. ఈ వరల్డ్కప్ మాత్రం అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఐసీసీ నిర్వహించే టోర్నీ కావడం గమనార్హం.
PAKISTAN GOVERNMENT HAS ANNOUNCED PAKISTAN WILL BOYCOTT THE MATCH AGAINST INDIA IN T20 WORLD CUP. pic.twitter.com/gA3QkMfA0B— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) February 1, 2026
ఈ టోర్నీలో భారత్-పాక్ గ్రూప్ ఏలో ఉన్నాయి. ఇందులో ఈ రెండుజట్లతోపాటు అమెరికా, నమీబియా, నెదర్లాండ్స్ ఉన్నాయి. గ్రూప్ స్టేజ్లో పాకిస్థాన్ ఫిబ్రవరి 07న నెదర్లాండ్స్తో, ఫిబ్రవరి 10న యూఎస్ఏతో, ఫిబ్రవరి 15న భారత్తో, ఫిబ్రవరి 18న నమీబియాతో ఆడాల్సి ఉంది.