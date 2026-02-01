ETV Bharat / sports

పాకిస్థాన్ సంచలన నిర్ణయం- భారత్​తో మ్యాచ్​ బాయ్​కాట్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటన

మరో వారంలో టీ20 వరల్డ్​కప్- ఇంతలో భారీ నిర్ణయం తీసుకున్న పాకిస్థాన్​

Ind vs Pak
Ind vs Pak (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 1, 2026 at 8:41 PM IST

Ind vs Pak T20 World Cup : పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. 2026 టీ20 వరల్డ్​కప్​లో భారత్​తో ఆడాల్సిన మ్యాచ్​ను బాయ్​కట్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటన చేసింది. అయితే ఈ నిర్ణయం కేవలం భారత్​తో మ్యాచ్​కు మాత్రమే అని, టోర్నీలో మిగతా జట్లతో షెడ్యూల్ ప్రకారమే ఆడేందుకు సిద్ధమే అని పాక్ తెలిపింది. షెడ్యూల్ ప్రకారం పాకిస్థాన్​తో ఈనెల 15న కొలంబోలో మ్యాచ్ జరగాల్సి ఉంది. దీనిపై బీసీసీఐ, ఐసీసీ ఎలా స్పందించనుందో చూడాలి.

భారత్​తో మ్యాచ్​ను పాకిస్థాన్ బాయ్​కట్ చేస్తే టీమ్ఇండియాకు పాయింట్లు ఇస్తారు. అయితే గ్రూప్ స్టేజ్​లో ఇది పెద్దగా ప్రభావం చూపదు. మరి నాకౌట్​ దశలో లేదా ఫైనల్​లో భారత్​తో తలపడాల్సి వస్తే పాకిస్థాన్ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందోనని ఆసక్తి నెలకొంది. కాగా, గతేడాది లెజెండ్స్ టోర్నీలో టీమ్ఇండియా లెజెండ్స్ జట్టు ఇలానే పాకిస్థాన్​తో మ్యాచ్​లు బాయ్​కట్ చేసింది. అయితే అది ఇంటర్నేషనల్ టోర్నీ కాదు. ఈ వరల్డ్​కప్ మాత్రం అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఐసీసీ నిర్వహించే టోర్నీ కావడం గమనార్హం.

ఈ టోర్నీలో భారత్​-పాక్ గ్రూప్ ఏలో ఉన్నాయి. ఇందులో ఈ రెండుజట్లతోపాటు అమెరికా, నమీబియా, నెదర్లాండ్స్ ఉన్నాయి. గ్రూప్ స్టేజ్​లో పాకిస్థాన్ ఫిబ్రవరి 07న నెదర్లాండ్స్​తో, ఫిబ్రవరి 10న యూఎస్​ఏతో, ఫిబ్రవరి 15న భారత్​తో, ఫిబ్రవరి 18న నమీబియాతో ఆడాల్సి ఉంది.

IND VS PAK
T20 WORLD CUP 2026
T20 WORLD CUP

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

