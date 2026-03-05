హోటల్ మహిళా సిబ్బందితో పాకిస్థాన్ క్రికెటర్ అసభ్య ప్రవర్తన- సారీ చెప్పిన మేనేజర్!

ETV Bharat / sports

Allegations On Pakistan Cricketer : టీ20 వరల్డ్​కప్​ టోర్నమెంట్ నుంచి ఇప్పటికే నిష్క్రమించిన పాకిస్థాన్ తాజాగా మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. ఆ జట్టుకు చెందిన ఓ క్రికెటర్ వివాదంలో చిక్కుకున్నాడు. ఈ టోర్నమెంట్​లో పాకిస్థాన్ తమ మ్యాచ్​లన్నీ శ్రీలంకలోనే ఆడింది. ఈ క్రమంలో అక్కడ బస చేసిన హోటల్​లోని మహిళా సిబ్బందితో క్రికెటర్ ఒకరు అసభ్యంగా ప్రవర్తించినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం క్రీడావర్గాల్లో ఇది హాట్​టాపిక్​గా మారింది.

ఇదీ జరిగింది
ఫిబ్రవరి 28న సూపర్- 8 దశలో పాకిస్థాన్ తమ ఆఖరి మ్యాచ్​ను పల్లెకెలె స్టేడియం వేదికగా శ్రీలంకతో ఆడింది. అయితే ఈ మ్యాచ్​కు ముందు పాక్​ జట్టు కాండీలోని గోల్డెన్ క్రౌన్ హోటల్‌లో బస చేసింది. ఈ క్రమంలో హౌస్​కీపింగ్​ పనిచేస్తున్న మహిళా సిబ్బందితో పాక్ ఆటగాడు అనుచితంగా ప్రవర్తించినట్లు తెలుస్తోంది. వెంటనే సదరు మహిళ గట్టిగా అరవడంతో హోటల్ సిబ్బంది వచ్చి ఆమెను కాపాడారని సమాచారం. ఈ విషయాన్ని సీరియస్​గా తీసుకున్న ఆ హోటల్ యాజమాన్యం, పాకిస్థాన్ క్రికెట్ టీమ్ మేనేజర్​ నవైద్ చీమాకు ఈ వ్యవహారంపై ఫిర్యాదు చేసినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.

అయితే సదరు ఆటగాడిపై తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని హోటల్ మేనేజ్​మెంట్ డిమాండ్ చేయగా, తమ జట్టు తరఫున మేనేజర్ చీమా హోటల్ సిబ్బందికి సారీ చెప్పినట్లు సమాచారం. అలాగే ఆ క్రికెటర్​కు భారీగా ఫైన్ విధించారని తెలిసింది. ఇక అతడిపై పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు కూడా క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంది. అయితే ఆ క్రికెటర్ ఎవరు? అతని పేరు మాత్రం బయటకు రాలేదు. ఈ విషయాన్ని మేనేజ్​మెంట్ గోప్యంగా ఉంచుతోంది. కానీ, దీనిపై సోషల్ మీడియాలో పెద్ద దుమారం రేగుతోంది. అనేకమంది నెటిజన్లు పాకిస్థాన్ క్రికెట్ టీమ్​పై ఫైర్ అవుతున్నారు. మెగా టోర్నీలో పాల్గొంటూ ఇలాంటి పనులు చేయడమేంటని సర్వత్రా విమర్శలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి.

సెమీస్​కు చేరకుండానే
కాగా, ఈ టోర్నీలో పాకిస్థాన్ సెమీస్ చేరకుండానే ఇంటి బాట పట్టింది. సూపర్ 8 దశలో ఒకే విజయం (శ్రీలంకపై) నమోదు చేసింది. మరో మ్యాచ్​లో ఓటమి, ఇంకో మ్యాచ్ రద్దుతో మూడు పాయింట్లతో గ్రూప్ 2లో కివీస్​తోపాటు సమానంగా నిలిచింది. కానీ, నెట్​రన్​రేట్ కారణంగా సెమీస్​కు చేరకుండానే నిష్క్రమించింది. మరోవైపు, ఈ నెల మార్చి 11 నుంచి బంగ్లాదేశ్​లో పర్యటించనుంది. ఈ టూర్​లో బంగ్లాతో పాక్ మూడు మ్యాచ్​ల వన్డే సిరీస్ ఆడనుంది. ఈ సిరీస్​ కోసం పాక్ క్రికెట్ బోర్డు తాజాగా జట్టును ప్రకటించింది.

రీసెంట్​గా టీ20 వరల్డ్​కప్​లో విఫలమైన సీనియర్ ప్లేయర్ బాబర్ అజామ్​ను ఈ సిరీస్​కు ఎంపిక చేయలేదు. 15 మందితో కూడిన జట్టును అనౌన్స్ చేసింది. ఈ జట్టుకు షహీన్ అఫ్రిదీ కెప్టెన్సీగా వ్యవహరించనున్నాడు. T20 ప్రపంచ కప్‌లో అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచిన సాహిబ్‌జాదా ఫర్హాన్‌ను జట్టులోకి తీసుకున్నారు. అతడు సింగిల్ టీ20 వరల్డ్​కప్​ ఎడిషన్‌లో రెండు సెంచరీలు చేసిన క్రికెటర్​గా రికార్డు సృష్టించాడు. ఇక వికెట్ కీపర్ కమ్ బ్యాటర్ మహ్మద్ రిజ్వాన్, ఫాస్ట్ బౌలర్ హారిస్ రౌఫ్ కూడా తిరిగి జట్టులోకి వచ్చారు.

'ఆరుగురు కొత్త ఆటగాళ్లు'
15 మంది జట్టులో ఆరుగురు అన్‌క్యాప్డ్ ఆటగాళ్లను ఎంపిక చేయడం విశేషం. రానున్న రోజుల్లో జట్టు భవిష్యత్ గురించి ఆలోచించి తీసుకున్న నిర్ణయంగా కనిపిస్తుంది. అన్‌క్యాప్డ్ ఆటగాళ్లలో షామిల్ హుస్సేన్, మహ్మద్ ఘాజీ ఘోరి, అబ్దుల్ సమద్, ఫైసల్ అక్రమ్, మాజ్ సదకత్, సాద్ మసూద్ ఉన్నారు.

