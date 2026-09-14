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పాకిస్థాన్​కు ICC బిగ్ షాక్​ - 11 WTC పాయింట్లతోపాటు 50 శాతం ఫీజు కట్

ఓటమి బాధలో ఉన్న పాకిస్థాన్​కు భారీ షాకిచ్చిన ఐసీసీ- WTC పాయింట్ల కోత- పాకిస్థాన్ ఫైనల్ ఛాన్స్​లు లేనట్లే!

Pakistan Cricket Team
పాకిస్థాన్ క్రికెట్ టీమ్ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 14, 2026 at 4:02 PM IST

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Pakistan Slow Over Rate : ఇంగ్లాండ్‌తో టెస్టు సిరీస్​లో ఘోర ఓటమి చవిచూసిన పాకిస్థాన్​కు అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ బిగ్ షాకిచ్చింది. ఇటీవల ఇంగ్లాండ్​లో పర్యటించిన పాకిస్థాన్ అక్కడ ఆతిథ్య జట్టుతో ఆడిన మూడు టెస్టుల్లోనూ ఓడిపోయి వైట్​వాష్​కు గురైంది. అయితే ఈ ఓటమి నుంచి పాక్​ తేరుకోకముందే, ఐసీసీ జట్టుపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంది. మూడో టెస్టులో 'స్లో ఓవర్ రేట్' కారణంగా, జట్టుకు మ్యాచ్ ఫీజులో ఏకంగా 50 శాతం జరిమానా విధించింది. అంతేకాకుండా వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్‌షిప్ (WTC) పాయింట్లలో కూడా కోత విధించింది. దీంతో ఓటమి బాధలో ఉన్న ఆ జట్టుకు భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలినట్లైంది.

పాకిస్థాన్‌కు రెండు విధాల జరిమానా
బర్మింగ్‌హామ్‌ వేదికగా ఇంగ్లాండ్- పాకిస్థాన్ మధ్య ఈనెల 09న మూడో టెస్టు మ్యాచ్ ప్రారంభమైంది. అయితే ఈ మ్యాచ్​లో నిర్దేశించిన సమయంలో ఓవర్ల కోటా పూర్తి చేయడంలో పాకిస్థాన్ విఫలమైంది. ఈ విషయంలో మినహాయింపులు ఇచ్చిన తర్వాత కూడా పాకిస్థాన్ నిర్ణీత కోటా కంటే 11 ఓవర్లు తక్కువగా వేసింది. దీంతో ఆ జట్టుపై రెండు విధాలుగా ఐసీసీ చర్యలు తీసుకుంది. జట్టులోకి ప్లేయర్లకు ఒక్కోక్కరికి మ్యాచ్ ఫీజులో 50 శాతం ఫైన్ వేసింది. దీంతోపాటుగా వరల్డ్​టెస్టు ఛాంపియన్​షిప్​ పాకిస్థాన్ పాయింట్లలో 11 పాయింట్ల కోత విధించింది. ఈ మేరకు అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ తమ వెబ్​సైట్​లో పేర్కొంది. ఈ జరిమానాలను ఐసీసీ మ్యాచ్ రిఫరీ రంజన్ మదుగల్లె, ఆన్ ఫీల్డ్ అంపైర్లు పాల్ రీఫెల్, క్రిస్ గఫానీ, థర్డ్ అంపైర్ అల్లావుద్దీన్ పాలేకర్, ఫోర్త్ అంపైర్ రస్సెల్ వారెన్ విధించారు.

రూల్స్ ఏం చెబుతున్నాయి?
ఐసీసీ నిబంధన 16.11.12 ప్రకారం డబ్ల్యూటీసీ మ్యాచ్​లో నిర్ణీత సమయంలో వేయాల్సిన దాని కంటే తక్కువగా వేసిన ప్రతి ఓవర్‌కు ఆటగాళ్ల మ్యాచ్ ఫీజులో 5 శాతం జరిమానా విధిస్తారు. అలా గరిష్టంగా మ్యాచ్ ఫీజులో 50 శాతం వరకు పరిమితం చేస్తారు. దీంతోపాటు అదనంగా, ప్రతి ఓవర్‌కు జట్టుకు ఒక్కో పాయింట్ పెనాల్టీ విధిస్తారు. ఈ నిబంధనల ప్రకారమే పాకిస్థాన్​కు డబ్ల్యూటీసీ మొత్తం పాయింట్ల నుంచి 11 పాయింట్లు తగ్గించారు.

భారీ దెబ్బ
తాజా జరిమానాతో 11పాయింట్ల కోత పడడంతో డబ్ల్యూటీసీ పాయింట్ల పట్టికలో పాకిస్థాన్ పరిస్థితి మరింత దిగజారింది. స్థానంలో ఎలాంటి మార్పు లేనప్పటికీ ఆ జట్టు పాయింట్లు 5కు పడిపోయాయి. ఇక వరుసగా మూడు ఓటములతో పాయింట్ శాతం 14.81 నుంచి 4.63కు పడిపోయింది. ఈ సైకిల్​లో పాక్​ ఇప్పటివరకు ఆడిన తొమ్మిది టెస్టు మ్యాచ్‌లలో కేవలం రెండింట్లోనే విజయాలు సాధించింది. ఏడు టెస్టుల్లో ఓటములు చవిచూసింది. దీంతో ఆ జట్టు ఫైనల్​కు వెళ్లే అవకాశాలు దాదాపు లేనట్లే! ఇక ప్రస్తుత సైకిల్​లో పాకిస్థాన్ నవంబర్​లో శ్రీలంకతో సిరీస్ ఆడనుంది. సొంతగడ్డపై జరగనున్న సిరీస్​లో రెండు మ్యాచ్​లు ఉన్నాయి.

అగ్రస్థానంలోనే ఆస్ట్రేలియా
96 పాయింట్లు, 80 పాయింట్ల శాతంతో ఆస్ట్రేలియా WTC పట్టికలో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతోంది. నాలుగు మ్యాచ్‌లలో 36 పాయింట్లు, 75 పర్సంటెజీతో దక్షిణాఫ్రికా రెండో స్థానంలో ఉండగా, ఆరు మ్యాచ్‌లలో 72.22 శాతంతో న్యూజిలాండ్ మూడో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. ఆరు మ్యాచ్‌లలో 55.56 శాతంతో బంగ్లాదేశ్ నాలుగో స్థానంలో నిలిచింది. ఇక భారత్ 11 మ్యాచ్​ల్లో 5 విజయాలు, 4 ఓటములు, 2 డ్రాలతో ప్రస్తుతం 51.52 పర్సంటేజీతో ఆరో ప్లేస్​లో ఉంది. ఈ పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానంలో ఉన్న రెండు జట్ల మధ్య ఫైనల్ జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్ వచ్చే ఏడాది జూన్ 9 నుంచి 13 వరకు 'ది ఓవల్'వేదికగా ఉండనుంది.

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పాకిస్థాన్ ఇంగ్లాండ్ టెస్టు సిరీస్​
పాకిస్థాన్ డబ్ల్యూటీసీ పాయింట్లు
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