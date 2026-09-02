'వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేయవచ్చా?'- ఫీల్డింగ్ కోచ్ కోసం లింక్డ్ఇన్లో పాక్ క్రికెట్ పోస్టు- ట్రోల్ చేస్తున్న నెటిజన్లు
ఫీల్డింగ్ కోచ్ కోసం లింక్డ్ఇన్లో పాకిస్థాన్ ఓపెన్ హైరింగ్- ఫుల్ ట్రోల్ చేస్తున్న నెటిజన్లు- సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ వైరల్
Published : September 2, 2026 at 8:04 PM IST
PCB Fielding Coach Vacancy : పాకిస్థాన్ క్రికెట్ జట్టు ఆటతీరుతోనే కాదు, తమ బోర్డు చేస్తున్న పనులతోనూ నవ్వులపాలవుతోంది. జట్టుకు ఫీల్డింగ్ కోచ్ కావాలంటూ పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు తాజాగా లింక్డ్ ఇన్లో ప్రకటన చేయడం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీనిని నెటిజన్లు ఫుల్ ట్రోల్ చేస్తున్నారు. ఒక్కొక్కరు ఒక్కో రకమైన కామెంట్తో పీసీబీని ఆటాడేసుకుంటున్నారు.
పాక్ పురుషుల జట్టుకు మొన్నటిదాకా షేన్ మెక్డెర్మాట్ ఫీల్డింగ్ కోచ్గా ఉన్నాడు. రీసెంట్గా ఆయన పదవీకాలం ముగియడంతో, ఆ స్థానం ఖాళీ అయ్యింది. అయితే ఈ పోస్టును భర్తీ చేసేందుకు పాక్ క్రికెట్ బోర్డు వినూత్నంగా దరఖాస్తులు ఆహ్వానించింది. ప్రముఖ జాబ్ హైరింగ్ ప్లాట్ఫామ్ లింక్డ్ ఇన్లో ఈ ప్రకటన చేసింది. అంతేకాకుండా అప్లై చేసే అభ్యర్థులకు లెవల్ II క్రికెట్ కోచింగ్ అర్హతతో పాటు, అత్యున్నత స్థాయి ఆటగాళ్లు, జాతీయ లేదా ఫ్రాంచైజీ జట్టుకు కనీసం ఐదేళ్లు ఫీల్డింగ్ కోచ్గా పనిచేసిన అనుభవం ఉండాలని పేర్కొంది. ఈ నియామకం రెడ్ బాల్, వైట్- బాల్ క్రికెట్ రెండింటికీ వర్తిస్తుందని అందులో తెలిపింది. ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కొద్దిసేపటికే వైరల్ అయ్యింది. దీనిపై నెటిజన్లు దీనిపై సెటైర్లు పేలుస్తున్నారు.
వర్క్ ఫ్రమ్ ఆప్షన్ ఉందా?
'ఈ పోస్టుకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఆప్షన్ ఉందా?' అంటూ ఓ నెటిజన్ కామెంట్ చేశాడు. అలాగే 'వీళ్లు జాంటీ రోడ్స్ను కోచ్గా నియమించుకున్నా, బంతి బౌండరీ లైన్ దాటిన తర్వాత వాళ్ల ప్లేయర్లు డైవ్ కొడతారు' అని మరో నెటిజన్ సెటైర్ వేశాడు. 'పీసీబీలో టాలెంట్ ఉంటేనే తీసుకుంటారా? ఏమైనా సిఫార్సులు పనిచేస్తాయా?' అని ఓ యూజర్ వ్యంగ్యంగా రాశాడు. 'దీనికి ఇక్కడ పోస్ట్ చేయడం ఎందుకు? నేరుగా రిటైర్డ్ మిలిటరీ లేదా ఆర్మీని సంప్రదించవచ్చుగా?' అని ఇంకో నెటిజన్ రాసుకొచ్చాడు. 'నాకు ఈ పోస్టుపై ఆసక్తిగా ఉంది. కానీ, మొన్న మ్యాచ్లో రెండు క్యాచ్లు డ్రాప్ చేశాను' అని మరొక యూజర్ సైటరికల్గా కామెంట్ చేశాడు. ఇలా అనేకమంది పీసీబీ చేసిన ఈ పోస్టుపై వ్యంగంగా స్పందిస్తున్నారు.
Just clocked that PCB put up a LinkedIn post to hire a fielding coach last night 😭 pic.twitter.com/S7coGHQzFr— Rohit Sankar (@imRohit_SN) September 1, 2026
పీసీబీని స్పందించిన బట్లర్!
అయితే ఫీల్డింగ్ కోచ్ కోసం లింక్డ్ ఇన్లో ఉద్యోగ ప్రకటన ఇవ్వడంపై ఇంగ్లాండ్ క్రికెటర్ జాస్ బట్లర్ పీసీబీని సమర్థించాడు. ఓ స్పోర్ట్స్ పాడ్కాస్ట్లో మాట్లాడుతూ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశాడు. "నేను ఆ నిర్ణయాన్ని సమర్థిస్తున్నాను. తమ కొత్త ఫీల్డింగ్ కోచ్ నియామకం కోసం పాకిస్థాన్ ఒక వినూత్నమైన పద్ధతిని అనుసరిస్తూ లింక్డ్ఇన్లో ప్రకటన ఇచ్చింది. మీరు ఆ ప్రకటన చూశారా? (నవ్వుతూ). నిజానికి ఈ రోజుల్లో అన్ని జట్లూ ఉద్యోగాల కోసం ఇలా ప్రకటనలు ఇవ్వాల్సిందేనా? బహుశా ఇంగ్లాండ్ కూడా అలాగే చేస్తుందేమో. కానీ, నాకు కచ్చితంగా తెలియదు" అని బట్లర్ అన్నాడు. అయితే బట్లర్ తెగ నవ్వుకుంటూ ఈ విషయం చెప్పుకొచ్చాడు. దీంతో అతడు కూడా దీనిపై వ్యంగ్యంగానే స్పందించాడని నెటిజన్లు అనుకుంటున్నారు.
Jos Buttler defended PCB for Advertising Fielding Coach job on LinkedIn 🤯— Qamar. (@Qamar5618) September 2, 2026
" i was trying to defend it, pakistan have gone to a very traditional and modern tactic in recruitment of their new fielding coach and have placed an advert on linkedin.
have you seen that (smile). do… pic.twitter.com/76w87G23bX
కాగా, పాకిస్థాన్ క్రికెట్ జట్టు ప్రస్తుతం ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో ఉంది. ఈ టూర్లో మూడు టెస్టులు ఆడాల్సి ఉండగా, రెండు మ్యాచ్లు ముగిశాయి. ఈ రెండింట్లోనూ పాకిస్థాన్ ఘోర ఓటమిని చవిచూసి, ఇంకో మ్యాచ్ మిగిలి ఉండగానే సిరీస్ను కోల్పోయింది. దీంతో రెండో టెస్టు పరాజయం అనంతరం హెడ్ కోచ్ సర్ఫరాజ్ అహ్మద్, బౌలింగ్ కోచ్ ఉమర్ గుల్ను బీసీబీ తొలగించింది. అలాగే మరో ఏడుగురు ఆటగాళ్లను స్పదేశానికి పంపించేసింది. ఇక నామమాత్రపు మూడో టెస్టు ఈనెల 09న షురూ కానుంది.
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