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'వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేయవచ్చా?'- ఫీల్డింగ్ కోచ్ కోసం లింక్డ్​ఇన్​లో పాక్ క్రికెట్​ పోస్టు- ట్రోల్ చేస్తున్న నెటిజన్లు

ఫీల్డింగ్ కోచ్ కోసం లింక్డ్​ఇన్​లో పాకిస్థాన్ ఓపెన్ హైరింగ్- ఫుల్ ట్రోల్ చేస్తున్న నెటిజన్లు- సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ వైరల్

PCB Fielding Coach Vacancy
ఫీల్డింగ్ కోచ్​ కోసం లింక్డ్ఇన్​లో ఓపెన్ హైరింగ్ (Source : Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 2, 2026 at 8:04 PM IST

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PCB Fielding Coach Vacancy : పాకిస్థాన్ క్రికెట్ జట్టు ఆటతీరుతోనే కాదు, తమ బోర్డు చేస్తున్న పనులతోనూ నవ్వులపాలవుతోంది. జట్టుకు ఫీల్డింగ్ కోచ్ కావాలంటూ పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు తాజాగా లింక్డ్ ఇన్​లో ప్రకటన చేయడం సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది. దీనిని నెటిజన్లు ఫుల్ ట్రోల్ చేస్తున్నారు. ఒక్కొక్కరు ఒక్కో రకమైన కామెంట్​తో పీసీబీని ఆటాడేసుకుంటున్నారు.

పాక్ పురుషుల జట్టుకు మొన్నటిదాకా షేన్ మెక్‌డెర్మాట్ ఫీల్డింగ్ కోచ్​గా ఉన్నాడు. రీసెంట్​గా ఆయన పదవీకాలం ముగియడంతో, ఆ స్థానం ఖాళీ అయ్యింది. అయితే ఈ పోస్టును భర్తీ చేసేందుకు పాక్ క్రికెట్ బోర్డు వినూత్నంగా దరఖాస్తులు ఆహ్వానించింది. ప్రముఖ జాబ్​ హైరింగ్ ప్లాట్​ఫామ్ లింక్డ్ ఇన్​లో ఈ ప్రకటన చేసింది. అంతేకాకుండా అప్లై చేసే అభ్యర్థులకు లెవల్ II క్రికెట్ కోచింగ్ అర్హతతో పాటు, అత్యున్నత స్థాయి ఆటగాళ్లు, జాతీయ లేదా ఫ్రాంచైజీ జట్టుకు కనీసం ఐదేళ్లు ఫీల్డింగ్ కోచ్​గా పనిచేసిన అనుభవం ఉండాలని పేర్కొంది. ఈ నియామకం రెడ్ బాల్, వైట్- బాల్ క్రికెట్ రెండింటికీ వర్తిస్తుందని అందులో తెలిపింది. ఈ అడ్వర్​టైజ్​మెంట్ కొద్దిసేపటికే వైరల్ అయ్యింది. దీనిపై నెటిజన్లు దీనిపై సెటైర్లు పేలుస్తున్నారు.

వర్క్ ఫ్రమ్ ఆప్షన్ ఉందా?
'ఈ పోస్టుకు వర్క్​ ఫ్రమ్ హోమ్ ఆప్షన్ ఉందా?' అంటూ ఓ నెటిజన్ కామెంట్ చేశాడు. అలాగే 'వీళ్లు జాంటీ రోడ్స్​ను కోచ్​గా నియమించుకున్నా, బంతి బౌండరీ లైన్ దాటిన తర్వాత వాళ్ల ప్లేయర్లు డైవ్ కొడతారు' అని మరో నెటిజన్ సెటైర్ వేశాడు. 'పీసీబీలో టాలెంట్ ఉంటేనే తీసుకుంటారా? ఏమైనా సిఫార్సులు పనిచేస్తాయా?' అని ఓ యూజర్ వ్యంగ్యంగా రాశాడు. 'దీనికి ఇక్కడ పోస్ట్ చేయడం ఎందుకు? నేరుగా రిటైర్డ్ మిలిటరీ లేదా ఆర్మీని సంప్రదించవచ్చుగా?' అని ఇంకో నెటిజన్ రాసుకొచ్చాడు. 'నాకు ఈ పోస్టుపై ఆసక్తిగా ఉంది. కానీ, మొన్న మ్యాచ్​లో రెండు క్యాచ్‌లు డ్రాప్ చేశాను' అని మరొక యూజర్ సైటరికల్​గా కామెంట్​ చేశాడు. ఇలా అనేకమంది పీసీబీ చేసిన ఈ పోస్టుపై వ్యంగంగా స్పందిస్తున్నారు.

పీసీబీని స్పందించిన బట్లర్!
అయితే ఫీల్డింగ్ కోచ్​ కోసం లింక్డ్‌ ఇన్‌లో ఉద్యోగ ప్రకటన ఇవ్వడంపై ఇంగ్లాండ్ క్రికెటర్ జాస్ బట్లర్ పీసీబీని సమర్థించాడు. ఓ స్పోర్ట్స్ పాడ్​కాస్ట్​లో మాట్లాడుతూ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశాడు. "నేను ఆ నిర్ణయాన్ని సమర్థిస్తున్నాను. తమ కొత్త ఫీల్డింగ్ కోచ్ నియామకం కోసం పాకిస్థాన్ ఒక వినూత్నమైన పద్ధతిని అనుసరిస్తూ లింక్డ్‌ఇన్‌లో ప్రకటన ఇచ్చింది. మీరు ఆ ప్రకటన చూశారా? (నవ్వుతూ). నిజానికి ఈ రోజుల్లో అన్ని జట్లూ ఉద్యోగాల కోసం ఇలా ప్రకటనలు ఇవ్వాల్సిందేనా? బహుశా ఇంగ్లాండ్ కూడా అలాగే చేస్తుందేమో. కానీ, నాకు కచ్చితంగా తెలియదు" అని బట్లర్ అన్నాడు. అయితే బట్లర్ తెగ నవ్వుకుంటూ ఈ విషయం చెప్పుకొచ్చాడు. దీంతో అతడు కూడా దీనిపై వ్యంగ్యంగానే స్పందించాడని నెటిజన్లు అనుకుంటున్నారు.

కాగా, పాకిస్థాన్ క్రికెట్ జట్టు ప్రస్తుతం ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో ఉంది. ఈ టూర్​లో మూడు టెస్టులు ఆడాల్సి ఉండగా, రెండు మ్యాచ్​లు ముగిశాయి. ఈ రెండింట్లోనూ పాకిస్థాన్ ఘోర ఓటమిని చవిచూసి, ఇంకో మ్యాచ్ మిగిలి ఉండగానే సిరీస్​ను కోల్పోయింది. దీంతో రెండో టెస్టు పరాజయం అనంతరం హెడ్ కోచ్ సర్ఫరాజ్ అహ్మద్, బౌలింగ్ కోచ్ ఉమర్ గుల్‌ను బీసీబీ తొలగించింది. అలాగే మరో ఏడుగురు ఆటగాళ్లను స్పదేశానికి పంపించేసింది. ఇక నామమాత్రపు మూడో టెస్టు ఈనెల 09న షురూ కానుంది.

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