T20 వరల్డ్​కప్ : పాకిస్థాన్​ జట్టు ప్రకటన- ఆ ప్రచారానికి తెర

T20 వరల్డ్​కప్ - జట్టును ప్రకటించిన పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు- జట్టులో బాబర్​కు చోటు

Pakistan Squad T20 World Cup
Pakistan Squad T20 World Cup (Source : ICC 'x' Post)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 25, 2026 at 2:06 PM IST

Pakistan Squad T20 World Cup : టీ20 వరల్డ్​కప్​లో పాల్గొననున్న తమ జట్టును పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు ప్రకటించింది. 15 మందితో కూడిన జట్టును పీసీబీ ఆదివారం ప్రకటించింది. సల్మాన్ అలీ అఘా కెప్టెన్సీలో పాకిస్థాన్​ ఈ టోర్నీలో బరిలో దిగనుంది. సీనియర్ ప్లేయర్ బాబర్ అజామ్​కు చోటు దక్కింది. దీంతో బంగ్లాదేశ్​ బాటలోనే వరల్డ్ కప్ టోర్నీ నుంచి తప్పుకోనుందన్న​ ప్రచారానికి తెర పడింది. ​

పాకిస్థాన్ T20 ప్రపంచ కప్ షెడ్యూల్

  • పాకిస్థాన్ vs నెదర్లాండ్స్ - ఫిబ్రవరి 07- కొలంబో
  • పాకిస్థాన్ vs యూఎస్​ఏ - ఫిబ్రవరి 10 - కొలంబో
  • పాకిస్థాన్ vs ఇండియా - ఫిబ్రవరి 15 - కొలంబో
  • పాకిస్థాన్ vs నమీబియా - ఫిబ్రవరి 18- కొలంబో

పాకిస్థాన్ క్రికెట్ జట్టు
సల్మాన్ అలీ అఘా (కెప్టెన్), అబ్రార్ అహ్మద్, బాబర్ అజామ్, ఫహీమ్ అష్రఫ్, ఫఖర్ జమాన్, ఖవాజా మహ్మద్ నఫాయ్ (వికెట్ కీపర్), మహ్మద్ నవాజ్, మహ్మద్ సల్మాన్ మీర్జా, నసీమ్ షా, సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ (వికెట్ కీపర్), సయీమ్ అయూబ్, షాహబ్ ఖాన్, షాహబ్ ఖాన్, షహీన్ ఖాన్ తారిఖ్

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

