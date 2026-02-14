ETV Bharat / sports

పాక్​తో మ్యాచ్​- ఈసారైనా షేక్​హ్యాండ్ ఇస్తారా?- కాంట్రవర్సీపై సల్మాన్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్!

T20 World Cup 2026 : ప్రెస్​ మీట్​లో పాల్గొన్న పాక్ కెప్టెన్ సల్మాన్ అఘా- 'షేక్​హ్యాండ్' వివాదంపై సల్మాన్ అలీ రియాక్షన్ ఇదే!

Ind vs Pak T20 World Cup
Ind vs Pak T20 World Cup (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 14, 2026 at 4:30 PM IST

Ind vs Pak T20 World Cup : టీ20 వరల్డ్​కప్​లో మరికొన్ని గంటల్లోనే భారత్ - పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది. కొలంబో వేదికగా ఫిబ్రవరి 15న ఈ మ్యాచ్ ఉండనుంది. ​అయితే గతంలో మాదిరిగా కాకుండా ఈసారి, అనేక వివాదాల నడుమ ఈ దాయాదుల పోరు ఖరారైంది. అయితే ఇప్పుడు మరో సస్పెన్స్ తెరపైకి వచ్చింది. అది మరేంటో కాదు, షేక్​హ్యాండ్ కాంట్రవర్సీనే. ఈ మ్యాచ్​లో 'పాకిస్థాన్ ప్లేయర్లతో మనోళ్లు షేక్​హ్యాండ్ ఇస్తారా?' అనే ఉత్కంఠ కొనసాగుతోంది. దీనిపై తాజాగా పాకిస్థాన్ కెప్టెన్ సల్మాన్ అలీ అఘా మాట్లాడాడు. మరి ఆతను ఏమన్నాడంటే?

ఆదివారం మ్యాచ్ సందర్భంగా పాక్ కెప్టెన్ సల్మాన్ తాజాగా ప్రెస్​కాన్ఫరెన్స్​లో పాల్గొన్నాడు. ఇందులో అతడు 'షెక్​హ్యాండ్ వివాదం'పై కీలక కామెంట్స్ చేశాడు. రేపటి మ్యాచ్​లో టాస్ సమయంలో లేదా ఆట ముగిసిన తర్వాత 'భారత్ ప్లేయర్లతో కరచాలనం చేస్తారా?' అనే విషయంపై సస్పెన్స్​ను కొనసాగించాడు. కానీ, క్రీడా స్ఫూర్తితో మాత్రమే ఆటను ఆడాలని తెలిపాడు.

'అది డిసైడ్ చేసుకోవాల్సింది వాళ్లే'
షేక్​హ్యాండ్ వివాదంపై మీడియా ప్రశ్న అడగ్గా, అది నిర్ణయించుకోవాల్సింది టీమ్ఇండియానే అని, అయినా 'దాని గురించి రేపు చూద్దాం' అంటూ సల్మాన్ అఘా సింపుల్​గా సమాధానం చెప్పాడు. 'క్రికెట్​లో కచ్చితంగా క్రీడాస్ఫూర్తి ఉండాలి. దీనిపై నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం పట్టించుకోకపోయినా ఫర్వాలేదు. కానీ క్రికెట్ ఎల్లప్పుడూ క్రీడా స్ఫూర్తితోనే ఆడాలి. వాళ్లు షేక్​హ్యాండ్ ఇస్తే మేమూ చేయి కలుపుతాం. మరి దీనిపై ఏం చేయాలో నిర్ణయించుకోవాల్సిందే వాళ్లే' అని ఆఘా అన్నాడు. అయితే సల్మాన్ సమాధానంతో దీనిపై సస్పెన్స్ ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది.

గతేడాది పహల్గామ్ ఉగ్రదాడికి నిరసనగా టీమ్ఇండియా ప్లేయర్లు, దుబాయ్ వేదికగా జరిగిన 2025 ఆసియాకప్ మ్యాచ్​లో పాక్ ఆటగాళ్లకు షేక్​హ్యాండ్ ఇవ్వలేదు. ఆ టోర్నీలో పాక్​తో మూడుసార్లు మ్యాచ్ (ఫైనల్​ సహా) ఆడినప్పటికీ భారత్ మాత్రం ప్రత్యర్థి జట్టు ఆటగాళ్లతో కరచాలనం చేయలేదు. ఇది ఇప్పటికీ క్రీడావర్గాల్లో హాట్​టాపిక్​గా ఉంది. అయితే రేపటి మ్యాచ్​లోనైనా దాయాది దేశం ఆటగాళ్లతో భారత్ ప్లేయర్లు చేతులు కలుపుతారా? అనేది ఉత్కంఠగా ఉంది.

ట్రాక్ రికార్డ్​పై ఏమన్నాడంటే?
వరల్డ్​కప్​ టోర్నమెంట్​ల్లో పాకిస్థాన్​పై భారత్​దే పైచేయిగా ఉంది. దీనిపైనా సల్మాన్ మాట్లాడాడు. 'భారత్​పై ఉన్న గత చరిత్రను మేం మార్చలేం. కానీ ప్రతిసారి లాగే ఈసారి కూడా మెరుగ్గా అడేందుకు ప్రయత్నిస్తాం. టీమ్​లో ప్రతీ ఆటగాడు కీలకమే. అయితే తారిఖ్ బౌలింగ్ యాక్షన్​పై ట్రోల్స్​ను పట్టించుకోం. అతడికి ఐసీసీ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. బాబర్ ఫామ్​పై మాకు ఆందోళన లేదు. భారత జట్టులో కూడా అభిషేక్ ఉండాలనే ఆశిస్తున్నాం. ప్రత్యర్థి జట్టు కూడా అత్యుత్తమంగా ఉండాలనే కోరుకుంటాం. ఇక ఎవరు అత్యుత్తమంగా ఆడతారో వాళ్లే గెలుస్తారు. అంతేకానీ మ్యాచ్​లో టాస్ అనేది కీలకం కాదు' అని పేర్కొన్నాడు.

Ind vs Pak Head To Head T20 World Cup
కాగా, టీ20 ప్రపంచకప్​లో ఇప్పటిదాకా ఇండోపాక్ మధ్య తొమ్మిది మ్యాచ్​లు జరగ్గా, అందులో అత్యధికంగా భారత్ ఏడింట్లో నెగ్గింది. 2021 టోర్నీలో ఓడింది. ఇంకో మ్యాచ్ టైగా ముగిసింది. ఇక రేపటి మ్యాచ్​లోనూ టీమ్ఇండియా నెగ్గి ఈ రికార్డును 8-1కు పెంచుకోవాలని మాజీ క్రికెటర్ యువరాజ్ సింగ్ ఆశించాడు.

ఇరుజట్లు జోరుమీదే!
ఈ టోర్నీలో భారత్, పాక్ రెండు జట్లు కూడా వరుస విజయాలతో జోరుమీదున్నాయి. ఈ ఇరుజట్లు గ్రూప్ స్టేజ్​లో ఇప్పటిదాకా ఆడిన రెండు మ్యాచ్​ల్లోనూ నెగ్గాయి. ఈ క్రమంలో పట్టికలో టాప్​ ప్లేస్​ కోసం రేపటి మ్యాచ్​ కీలకం కానుంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

