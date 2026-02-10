టీ20 ప్రపంచకప్లో అమెరికాపై పాకిస్థాన్ విజయం
t20 world cup pak vs usa (AP News)
Published : February 10, 2026 at 10:40 PM IST
T20 World Cup PAK vs USA : టీ20 వరల్డ్ కప్లో యూఎస్ఏపై పాకిస్థాన్ 32 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన పాకిస్థాన్ జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో తొమ్మిది వికెట్లకు 190 పరుగులు చేసింది. సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ (73) టాప్ స్కోరర్. షాడ్లీ నాలుగు వికెట్లు తీశాడు. లక్ష్యఛేదనలో యూఎస్ఏ 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లు కోల్పోయి 158 పరుగులే చేసింది. శుభమ్ రంజన్ (51) అర్ధ సెంచరీ చేశాడు.