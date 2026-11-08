అండర్-19 ఆసియా కప్లో భారత్పై పాక్ విజయం
IND vs PAK U19 Asia Cup 2026 : అండర్-19 ఆసియా కప్లో 3 వికెట్ల తేడాతో భారత్పై పాకిస్థాన్ విజయం సాధించింది. 209 పరుగుల లక్ష్యాన్ని పాకిస్థాన్ 48.1 ఓవర్లలో ఛేదించింది.
Published : November 8, 2026 at 6:47 PM IST
ఒమన్లో జరిగిన అండర్-19 ఆసియా కప్ 2026 మ్యాచ్లో భారత్పై 3 వికెట్ల తేడాతో పాకిస్థాన్ విజయం సాధించింది. ఈ ఉత్కంఠభరిత పోరులో హమ్జా జహూర్ అజేయ శతకంతో (100*) రాణించి, జట్టును సంక్షోభం నుంచి గట్టెక్కించి విజయాన్ని అందించాడు. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ U19 జట్టు 208 పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది. భారత ఇన్నింగ్స్లో ఓపెనర్ అర్జున్ రాజ్పుత్ 85 బంతుల్లో 107 పరుగులతో అద్భుతమైన సెంచరీ చేసి జట్టులో అత్యుత్తమ స్కోరర్గా నిలిచాడు. అయితే, దిగ్గజ భారత క్రికెటర్లు వీరేంద్ర సెహ్వాగ్, రాహుల్ ద్రవిడ్ల కుమారులు ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్, అన్వయ్ ద్రవిడ్లు బ్యాటింగ్లో పెద్దగా రాణించలేకపోయారు.
Innings Break Arjun Rajput's hundred leads India U19's batting effort! Over to the bowlers now! Scorecard ▶️ https://t.co/WullKDGgH4 #MensU19AsiaCup https://t.co/REp2HJti5R— BCCI (@BCCI) November 8, 2026