పాకిస్థాన్ బ్యాటర్ ఊచకోత- విరాట్ కోహ్లీ రికార్డ్ బ్రేక్

T20 World Cup 2026 : టీ20 ప్రపంచకప్- శ్రీలంకపై పాకిస్థాన్ భారీ స్కోర్- వరల్డ్​ రికార్డ్ కొట్టిన షహిబ్​జాదా

Pakistan vs Sri Lanka
Pakistan vs Sri Lanka (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 28, 2026 at 9:27 PM IST

3 Min Read
Pakistan vs Sri Lanka : కొలంబో వేదికగా శ్రీలంకతో జరుగుతున్న సూపర్ 8 మ్యాచ్​లో పాకిస్థాన్ భారీ స్కోర్ నమోదు చేసింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన పాక్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 212 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్లు షహిబ్​జాదా ఫర్హాన్ (100 పరుగులు) సెంచరీతో అదరగొట్టగా, ఫకర్ జమాన్ (84 పరుగులు) రాణించాడు. దీంతో పాక్ భారీ స్కోర్ అందుకుంది. శ్రీలంక బౌలర్లలో దిల్షాన్ మధుషంక 3, డాసున్ షనక 2, దుష్మంత చమీర 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

విరాట్ కోహ్లీ రికార్డ్ బ్రేక్!
ప్రస్తుత వరల్డ్​కప్​ టోర్నీలో నిలకడగా రాణిస్తున్న షహిబ్​జాదా ఈ మ్యాచ్​లో సెంచరీతో అలరించాడు. దీంతో అతడు పలు అరుదైన ఘనతలు సాధించాడు. దీంతో టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ వరల్డ్ రికార్డ్ బ్రేక్​ చేశాడు. ఇప్పటిదాకా 6 మ్యాచ్​ల్లో 76.60 యావరేజ్​తో 383 పరుగులు చేశాడు. స్టైక్ రేట్ 160.25గా ఉంది. దీంతో టీ20 వరల్డ్​కప్ సింగిల్ ఎడిషన్​లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్​గా షహిబ్​జాదా రికార్డు సృష్టించాడు.

ఈ క్రమంలోనే విరాట్ రికార్డ్​ను బ్రేక్ చేశాడు. ఈ మ్యాచ్​కు ముందు ఈ లిస్ట్​లో విరాట్ టాప్​లో ఉన్నాడు. 2014 ఎడిషన్​లో విరాట్ 319 పరుగుల చేశాడు. గత 12ఏళ్లుగా ఈ రికార్డ్​ కోహ్లీ పేరిటే ఉంది. ఇప్పుడు 29ఏళ్ల షహిబ్​జాదా తన పేరును రికార్డుల్లోకెక్కించుకున్నాడు.

టీ20 ప్రపంచకప్​ టోర్నీల్లో సింగిల్ ఎడిషన్​లో అత్యధిక పరుగులు బాదిన క్రికెటర్లు

  • 383 పరుగులు - సాహిబ్​జాదా ఫర్హాన్- పాకిస్థాన్ (2026)
  • 319 పరుగులు - విరాట్ కోహ్లీ- భారత్ (2014)
  • 317 పరుగులు - తిలకరత్నే దిల్షాన్- శ్రీలంక (2009)
  • 303 పరుగులు - బాబర్ ఆజమ్- పాకిస్థాన్ (2021)
  • 302 పరుగులు - మహేల జయవర్ధనే- శ్రీలంక (2010)
  • 296 పరుగులు - విరాట్ కోహ్లీ- భారత్ (2022)
  • 295 పరుగులు - తమీమ్ ఇక్బాల్- బంగ్లాదేశ్ (2016)
  • 289 పరుగులు - డేవిడ్ వార్నర్- ఆస్ట్రేలియా (2021)
  • 281 పరుగులు - మహ్మద్ రిజ్వాన్- పాకిస్థాన్ (2021)
  • 281 పరుగులు - రహ్మానుల్లా గుర్బాజ్- ఆఫ్గానిస్థాన్ (2024)

ఇంటర్నేషనల్ T20I ల్లో పాకిస్థాన్​కు అత్యధిక స్కోర్లు

  • 232/6 vs ఇంగ్లాండ్- నాటింగ్‌హామ్, 2021
  • 212/8 vs శ్రీలంక- పల్లెకెలె, 2026 వరల్డ్​కప్
  • 208/3 vs వెస్టిండీస్- కరాచీ, 2021
  • 207/1 vs న్యూజిలాండ్- ఆక్లాండ్, 2025
  • 207 vs యూఏఈ- షార్జా, 2025
  • 207/6 vs ఆస్ట్రేలియా- లాహోర్, 2026

అత్యధిక సిక్స్​లు
కాగా, సిక్స్​ల్లోనూ షహిబ్​జాదా మరో రికార్డ్ కొట్టాడు. ఈ ఎడిషన్​లో అతడు ఇప్పటిదాకా 18 సిక్స్​లు కొట్టాడు. ఇందులో ఇన్నింగ్స్​లోనే 5 సిక్స్​లు బాగాడు. ఈ క్రమంలో సింగిల్ ప్రపంచకప్ ఎడిషన్​లో అత్యధిక సిక్స్​లు కొట్టిన బ్యాటర్​గా నిలిచాడు. ఈ క్రమంలో వెస్టిండీస్ బ్యాటర్ నికోలస్ పూరన్ (17 సిక్స్​లు)ను అధిగమించాడు.

టీ20 వరల్డ్​కప్ సింగిల్ ఎడిషన్​లో అత్యధిక సిక్స్​లు బాదిన బ్యాటర్

  • 18* సిక్స్​లు - షహిబ్​జాదా ఫర్హాన్ (పాకిస్థాన్) (2026)
  • 17* సిక్స్​లు - షిమ్రన్ హెట్​మయర్ (వెస్టిండీస్) (2026)
  • 17 సిక్స్​లు - నికొలస్ పూరన్ (వెస్టిండీస్) (2024)
  • 16 సిక్స్​లు - క్రిస్ గేల్ (వెస్టిండీస్) (2012)
  • 16 సిక్స్​లు - రహ్మానుల్లా గుర్బాజ్ (అఫ్గానిస్థాన్) (2024)

ఓపెనర్లే 176 రన్స్
పాకిస్థాన్ ఇన్నింగ్స్​లో ఓపెనర్లు ఇద్దరే 176 పరుగులు బాదడం విశేషం. ఫకర్ జమాన్- షహిబ్​జాదా 15.5 ఓవర్లలో 176 రన్స్ పార్ట్​నర్​షిప్ చేశారు. అంటే 11.12 రన్​రేట్​తో పరుగులు సాధించారు. మిగిలిన బ్యాటర్లంతా కలిపి 4.1 ఓవర్లలో కేవలం 36 పరుగులే చేయడం గమనార్హం.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

