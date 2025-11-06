ETV Bharat / sports

467 వికెట్లు తీసిన బౌలర్​కు టీమ్ఇండియాలో నో ప్లేస్- ఇక రిటైర్మెంటేనా?

భారత స్టార్ బౌలర్‌కు మరోసారి నిరాశే- సౌతాఫ్రికా సిరీస్​కూ నో ఛాన్స్!

Ind vs SA Test 2025
Ind vs SA Test 2025 (Source : IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 6, 2025 at 12:50 PM IST

3 Min Read
Ind vs SA Test 2025 : స్వదేశంలో సౌతాఫ్రికాతో ఆడనున్న టెస్టు సిరీస్​కు భారత జట్టును బీసీసీఐ బుధవారం ప్రకటించింది. శుభ్​మన్ గిల్ నాయకత్వంలోని 15 మందితో కూడిన జట్టును బీసీసీఐ అనౌన్స్ చేసింది. అయితే కొన్ని నెలలుగా జట్టుకు దూరంగా ఉంటున్న సీనియర్ పేసర్ మహ్మద్ షమీకి మరోసారి నిరాశే మిగిలింది. అతడిని సెలక్టర్లు ఈ సిరీస్​కు కూడా పక్కన పెట్టేశారు. గాయం నుంచి కోలుకున్నప్పటికీ షమీకి వరుసగా నాలుగో టెస్టు సిరీస్​లోనూ చోటు దక్కలేదు.

రంజీలో రాణించినా
జాతీయ జట్టులో స్థానం కోల్పోయిన షమీ ప్రస్తుతం రంజీల్లో ఆడుతున్నాడు. బంగాల్ జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న షమీ ఆడిన రెండు మ్యాచ్​ల్లోనూ రాణించాడు. నాలుగు ఇన్నింగ్స్​ల్లో షమీ 15 వికెట్లు పడగొట్టి సత్తా చాటాడు. దీంతో షమీ ఈసారి జట్టులోకి రావడం పక్కా అని అభిమానులు అనుకున్నారు. సౌతాఫ్రికా టెస్టు సిరీస్​లో షమీ పేరు ఉండడం ఖాయమని భావించారు. కానీ మరోసారి అతడికి నిరాశ ఎదురైంది. ఈసారి కూడా సెలక్టర్లు మొండి చేయి చూపారు.

ఆఖరి మ్యాచ్ అదే
2023 నవంబర్​లో జరిగిన వన్డే ప్రపంచ కప్ ఫైనల్ తర్వాత షమీ గాయంతో జట్టుకు దూరమయ్యాడు. చాలా కాలం క్రికెట్​కు దూరంగా ఉన్న అతడు ఈ ఏడాది వన్డే సిరీస్​లోనే రీ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. మార్చిలో దుబాయ్ లో జరిగిన ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ప్రచారంలో భాగమయ్యాడు. ఇక దుబాయ్ వేదికగా మార్చి నెలలో జరిగిన ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో షమీ చివరిసారిగా అంతర్జాతీయ మ్యాచ్​ ఆడాడు. ఇక టెస్టుల్లో అయితే షమీ 2023లో ఆస్ట్రేలియాపై తన చివరి టెస్ట్ మ్యాచ్ ఆడాడు.

IPLలోనూ బెంచ్​కే!
గతేడాది సన్​రైజర్స్​ హైదరాబాద్ ఫ్రాంచైజీ షమీని మెగావేలంలో భారీ ధరకే కొనుగోలు చేసింది. అయితే 2025 ఐపీఎల్​లో ప్రారంభంలో పలు మ్యాచ్​ల్లో షమీ బరిలోకి దిగినా, ఆ తర్వాత బెంచ్​కు పరిమితమయ్యాడు. దీంతో అతడు ఫిట్​నెస్ సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నాడమో అన్న ప్రచారం సాగింది. ఇక ఆ తర్వాత జూన్​లో ఇంగ్లాండ్‌ పర్యటనకు షమీని ఎంపిక చేయలేదు.

ఇక రిటైర్మెంటేనా?
వరుస సిరీస్​లకు షమీ ఎంపిక కాకపోవడంతో అసలు అతడు ఇప్పట్లో జట్టులోకి వస్తాడా? అని ఫ్యాన్స్ అంటున్నారు. ఎందుకంటే ప్రస్తుతం షమీ వయసు 36ఏళ్లు. ఈ ఏడాది భారత్ ఆడనున్న ఆఖరి టెస్టు సిరీస్​ ఇదే. సుదీర్ఘ ఫార్మాట్​లో టీమ్ఇండియా ఆడేది మళ్లీ వచ్చే ఏడాదే. 2026 జూలై- ఆగస్టులో భారత్​ శ్రీలంకతో, ఆ తర్వాత న్యూజిలాండ్​తో టెస్టు సిరీస్​లు ఆడనుంది. ఈ లెక్కన అతడు జట్టులోకి రావలంటే ఐపీఎల్​లో అదిరే ప్రదర్శన చేయాల్సిందే. లేదంటే జట్టులోకి రావడం ఇక కష్టమే! ఈ క్రమంలోనే అతడు రిటైర్ అవుతాడని సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం ప్రారంభమైంది.

కాగా, 2013లో షమీ అంతర్జాతీయ అరంగేట్ర చేశాడు. ఈ 12ఏళ్ల కెరీర్​లో అతడు టెస్ట్‌, వన్డే, టీ20ల్లో మొత్తం 197 మ్యాచ్‌లు ఆడాడు. ఈ మూడు ఫార్మాట్లలో కలిపి అతను 467 వికెట్లు (టెస్టుల్లో 229, వన్డేల్లో 206, టీ20ల్లో 27) పడగొట్టాడు.

పంత్ వచ్చేశాడోచ్!
ఇక నాలుగు నెలల విరామం తర్వాత రిషభ్ పంత్ మళ్లీ జట్టులోకి రానున్నాడు. ఈ సంవత్సరం జూన్​లో ఇంగ్లాండ్​ సిరీస్​లో గాయపడ్డ పంత్ పూర్తిగా కోలుకొని ఇప్పుడు ఇండియా A జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు. సౌతాఫ్రికా A జట్టుతో అనధికార టెస్టు మ్యాచ్ ఆడుతున్నాడు. దీంతో అతడిని సెలక్టర్లు సౌతాఫ్రికా టెస్టుకు ఎంపిక చేశారు.

సౌతాఫ్రికా టెస్టు సిరీస్​కు టీమ్ఇండియా : శుభమన్ గిల్ (కెప్టెన్), యశస్వి జైస్వాల్, కేఎల్ రాహుల్, సాయి సుదర్శన్, రిషబ్ పంత్, దేవదత్ పడిక్కల్, ధ్రువ్ జురెల్, రవీంద్ర జడేజా, వాషింగ్టన్ సుందర్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అక్షర్ పటేల్, మహ్మద్ సిరాజ్, కుల్దీప్ యాదవ్, ఆకాశ్ దీప్

