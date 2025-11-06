467 వికెట్లు తీసిన బౌలర్కు టీమ్ఇండియాలో నో ప్లేస్- ఇక రిటైర్మెంటేనా?
భారత స్టార్ బౌలర్కు మరోసారి నిరాశే- సౌతాఫ్రికా సిరీస్కూ నో ఛాన్స్!
Published : November 6, 2025 at 12:50 PM IST
Ind vs SA Test 2025 : స్వదేశంలో సౌతాఫ్రికాతో ఆడనున్న టెస్టు సిరీస్కు భారత జట్టును బీసీసీఐ బుధవారం ప్రకటించింది. శుభ్మన్ గిల్ నాయకత్వంలోని 15 మందితో కూడిన జట్టును బీసీసీఐ అనౌన్స్ చేసింది. అయితే కొన్ని నెలలుగా జట్టుకు దూరంగా ఉంటున్న సీనియర్ పేసర్ మహ్మద్ షమీకి మరోసారి నిరాశే మిగిలింది. అతడిని సెలక్టర్లు ఈ సిరీస్కు కూడా పక్కన పెట్టేశారు. గాయం నుంచి కోలుకున్నప్పటికీ షమీకి వరుసగా నాలుగో టెస్టు సిరీస్లోనూ చోటు దక్కలేదు.
రంజీలో రాణించినా
జాతీయ జట్టులో స్థానం కోల్పోయిన షమీ ప్రస్తుతం రంజీల్లో ఆడుతున్నాడు. బంగాల్ జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న షమీ ఆడిన రెండు మ్యాచ్ల్లోనూ రాణించాడు. నాలుగు ఇన్నింగ్స్ల్లో షమీ 15 వికెట్లు పడగొట్టి సత్తా చాటాడు. దీంతో షమీ ఈసారి జట్టులోకి రావడం పక్కా అని అభిమానులు అనుకున్నారు. సౌతాఫ్రికా టెస్టు సిరీస్లో షమీ పేరు ఉండడం ఖాయమని భావించారు. కానీ మరోసారి అతడికి నిరాశ ఎదురైంది. ఈసారి కూడా సెలక్టర్లు మొండి చేయి చూపారు.
ఆఖరి మ్యాచ్ అదే
2023 నవంబర్లో జరిగిన వన్డే ప్రపంచ కప్ ఫైనల్ తర్వాత షమీ గాయంతో జట్టుకు దూరమయ్యాడు. చాలా కాలం క్రికెట్కు దూరంగా ఉన్న అతడు ఈ ఏడాది వన్డే సిరీస్లోనే రీ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. మార్చిలో దుబాయ్ లో జరిగిన ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ప్రచారంలో భాగమయ్యాడు. ఇక దుబాయ్ వేదికగా మార్చి నెలలో జరిగిన ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో షమీ చివరిసారిగా అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ ఆడాడు. ఇక టెస్టుల్లో అయితే షమీ 2023లో ఆస్ట్రేలియాపై తన చివరి టెస్ట్ మ్యాచ్ ఆడాడు.
🚨 Presenting #TeamIndia's squad for the Test series against South Africa 👍#INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/Ca2ccy4KK5— BCCI (@BCCI) November 5, 2025
IPLలోనూ బెంచ్కే!
గతేడాది సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఫ్రాంచైజీ షమీని మెగావేలంలో భారీ ధరకే కొనుగోలు చేసింది. అయితే 2025 ఐపీఎల్లో ప్రారంభంలో పలు మ్యాచ్ల్లో షమీ బరిలోకి దిగినా, ఆ తర్వాత బెంచ్కు పరిమితమయ్యాడు. దీంతో అతడు ఫిట్నెస్ సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నాడమో అన్న ప్రచారం సాగింది. ఇక ఆ తర్వాత జూన్లో ఇంగ్లాండ్ పర్యటనకు షమీని ఎంపిక చేయలేదు.
ఇక రిటైర్మెంటేనా?
వరుస సిరీస్లకు షమీ ఎంపిక కాకపోవడంతో అసలు అతడు ఇప్పట్లో జట్టులోకి వస్తాడా? అని ఫ్యాన్స్ అంటున్నారు. ఎందుకంటే ప్రస్తుతం షమీ వయసు 36ఏళ్లు. ఈ ఏడాది భారత్ ఆడనున్న ఆఖరి టెస్టు సిరీస్ ఇదే. సుదీర్ఘ ఫార్మాట్లో టీమ్ఇండియా ఆడేది మళ్లీ వచ్చే ఏడాదే. 2026 జూలై- ఆగస్టులో భారత్ శ్రీలంకతో, ఆ తర్వాత న్యూజిలాండ్తో టెస్టు సిరీస్లు ఆడనుంది. ఈ లెక్కన అతడు జట్టులోకి రావలంటే ఐపీఎల్లో అదిరే ప్రదర్శన చేయాల్సిందే. లేదంటే జట్టులోకి రావడం ఇక కష్టమే! ఈ క్రమంలోనే అతడు రిటైర్ అవుతాడని సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం ప్రారంభమైంది.
Seems to be the end of Mohd Shami, one of the finest the Indian cricket has ever seen.— Rahul Rawat (@rawatrahul9) November 5, 2025
Only Bumrah (42.7) has a better strike rate than Shami (50.2) amongst the Indian bowlers, who have played more than 20 Test matches.
Remember, Shami also played a fair bit of his cricket at…
కాగా, 2013లో షమీ అంతర్జాతీయ అరంగేట్ర చేశాడు. ఈ 12ఏళ్ల కెరీర్లో అతడు టెస్ట్, వన్డే, టీ20ల్లో మొత్తం 197 మ్యాచ్లు ఆడాడు. ఈ మూడు ఫార్మాట్లలో కలిపి అతను 467 వికెట్లు (టెస్టుల్లో 229, వన్డేల్లో 206, టీ20ల్లో 27) పడగొట్టాడు.
పంత్ వచ్చేశాడోచ్!
ఇక నాలుగు నెలల విరామం తర్వాత రిషభ్ పంత్ మళ్లీ జట్టులోకి రానున్నాడు. ఈ సంవత్సరం జూన్లో ఇంగ్లాండ్ సిరీస్లో గాయపడ్డ పంత్ పూర్తిగా కోలుకొని ఇప్పుడు ఇండియా A జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు. సౌతాఫ్రికా A జట్టుతో అనధికార టెస్టు మ్యాచ్ ఆడుతున్నాడు. దీంతో అతడిని సెలక్టర్లు సౌతాఫ్రికా టెస్టుకు ఎంపిక చేశారు.
సౌతాఫ్రికా టెస్టు సిరీస్కు టీమ్ఇండియా : శుభమన్ గిల్ (కెప్టెన్), యశస్వి జైస్వాల్, కేఎల్ రాహుల్, సాయి సుదర్శన్, రిషబ్ పంత్, దేవదత్ పడిక్కల్, ధ్రువ్ జురెల్, రవీంద్ర జడేజా, వాషింగ్టన్ సుందర్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అక్షర్ పటేల్, మహ్మద్ సిరాజ్, కుల్దీప్ యాదవ్, ఆకాశ్ దీప్