'ఆ రెండు ఫ్రాంచైజీలే నా కోసం బిడ్ వేశాయి'- IPL వేలంపై వైభవ్ అసంతృప్తి!
ఐపీఎల్ వేలంపై వైభవ్ సూర్యవంశీ కీలక వ్యాఖ్యలు - 1000సార్లు దేవుడికి థ్యాంక్స్ చెప్పా!
Published : June 7, 2026 at 8:40 PM IST
Vaibhav Sooryavanshi On IPL Auction : యువ క్రికెట్ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ 2025 ఐపీఎల్ వేలంపై తాజాగా ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. వేలం సమయంలో తనపై చూపించిన ఆసక్తిని చూసి ఎంతో ఆశ్చర్యపోయానని చెప్పాడు. అయితే తన ఆట, ట్రయల్స్ బాగున్నప్పటికీ రెండు ఫ్రాంచైజీలు మాత్రమే ఎందుకు బిడ్ వేశాయో తనకు అర్థం కాలేదని అన్నాడు. మరిన్ని జట్లు తన కోసం బిడ్ వేసి ఉండాల్సిందని అభిప్రాయపడ్డాడు.
దుమ్మురేపుతున్న సూర్యవంశీ
టీనేజ్లోనే వైభవ్ సూర్యవంశీ 2024 నవంబర్ 24న జరిగిన ఐపీఎల్ వేలం వల్ల ఏకంగా కోటీశ్వరుడిగా మారిపోయాడు. భారత్ క్రికెట్లో అత్యంత ప్రతిభావంతుడైన యువ ఆటగాడిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న వైభవ్ సూర్యవంశీ, వేలం నాటి అసంతృప్తి స్థానంలో, నేడు కృతజ్ఞతా భావం చేరిందని అన్నాడు.
నా కోసం కేవలం 2 జట్లే బిడ్ వేశాయెందుకు?
రాజస్థాన్ రాయల్స్ తన సోషల్ మీడియా ఛానల్లో ఓ ఇంటర్వ్యూను పోస్టు చేసింది. అందులో వైభవ్ మాట్లాడుతూ, ఐపీఎల్ వేలంలో తనను ఎంపిక చేసిన రోజున తన మనస్సులో మెదిలిన ఒక ఆలోచనను గుర్తు చేసుకున్నాడు. "నిజం చెప్పాలంటే, నన్ను ఎంపిక చేసినప్పుడు, నా కోసం 2 జట్లు మాత్రమే ఎందుకు పోటీ పడ్డాయి? అని ఆలోచించాను. నేను బాగా ఆడుతున్నాను. గతంలో మంచి ప్రదర్శనలు చేశాను. మిగతా జట్లు కూడా నా కోసం బిడ్డింగ్కు వచ్చి ఉండాల్సింది" అని అనుకున్నాని చెప్పాడు.
1000 సార్లు థ్యాంక్స్ చెప్పా!
ఐపీఎల్ వేలంలో ఈ యువ ఆటగాడి కోసం రాజస్థాన్ రాయల్స్, దిల్లీ క్యాపిటల్స్ పోటీ పడ్డాయి. చివరికి రాజస్థాన్ రాయల్స్ రూ.1.1 కోట్లకు వైభవ్ను సొంతం చేసుకుంది. ఇది చాలా తక్కువ అమౌంట్ అని అనిపించవచ్చు కానీ, ఆలోచించి చూస్తే, ఇటీవలి సీజన్లలో అత్యంత ఎక్కువగా చర్చలోకి వచ్చిన వేలం నిర్ణయాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. కాగా, ఆ ఫ్రాంచైజీతో కలిసి సాగిన ప్రయాణం చివరకి వైభవ్ అభిప్రాయాన్ని పూర్తిగా మార్చేసింది.
"ఆ జట్టుతో ఒకటిన్నర సంవత్సరం గడిపిన తర్వాత, నేను నిజాయితీగా చెబుతున్నాను. నన్ను రాజస్థాన్ రాయల్స్ లాంటి జట్టులోకి తీసుకున్నందుకు దేవుడికి కనీసం వెయ్యిసార్లు అయినా థ్యాంక్స్ చెప్పుకొని ఉంటాను" అని వైభవ్ అన్నాడు. ఫ్రాంచైజీలో ఉన్న వాతావరణం తన ఎదుగుదలలో కీలక పాత్ర పోషించిందని పేర్కొన్నాడు. "కోచ్లు, సపోర్ట్ స్టాఫ్, ఆటగాళ్లు, మేనేజ్మెంట్ టీమ్, మీడియా టీమ్, ట్రైనర్లు- ఇలా ప్రతి ఒక్కరూ ఒక కుటుంబంలా అనిపిస్తారు. మన సొంత ఇంట్లో ఉన్నట్లే ఉంటుంది. ఎంత కంఫర్ట్గా ఉంటుందంటే, మనం ఎవరితోనైనా ఏదైనా మాట్లాడవచ్చు. మనల్ని ఏదైనా ఇబ్బంది పెడుతుంటే, దాని గురించి కూడా నిర్భయంగా చెప్పవచ్చు" అని చెప్పాడు.
యువ ప్రతిభకు ప్రోత్సాహం!
యువ ప్రతిభను గుర్తించి, వారిని ప్రోత్సహించడంలో రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టుకు ఎప్పటి నుంచో మంచి పేరుంది. సంజూ శాంసన్, యశస్వి జైశ్వాల్, రియాన్ పరాగ్, ధ్రువ్ జురెల్ లాంటి ఆటగాళ్లు పెద్ద స్టార్స్ కాకముందే ఈ ఫ్రాంచైజీ వారికి మద్దతుగా నిలిచింది. ఇప్పుడు సూర్యవంశీని కూడా ఇదే తరహాలో ప్రోత్సహిస్తోంది. ఈ సందర్భంగా, తాను ఒక ప్రొఫెషనల్ క్రికెటర్గా మారడానికి జట్టులోని సీనియర్ ఆటగాళ్లు ఎంతగానో సాయం చేశారని వైభవ్ పేర్కొన్నాడు. "సీనియర్లు అందరూ నాకు మార్గదర్శకత్వం చేస్తారు. ఏది మంచిది, నేను ఏమి చేయగలను, ఏమి చేయకూడదు అనేది నాకు చెబుతారు. వారి నుంచి నేను చాలా విషయాలు నేర్చుకుంటున్నాను" అని ఈ యువ సంచలనం పేర్కొన్నాడు.
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