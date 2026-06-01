IPL ఆరెంజ్ క్యాప్ విన్నర్స్- టాప్​లో SRH మాజీ బ్యాటర్- ఫుల్ లిస్ట్ ఇదే!

సీజన్​లో టాప్ స్కోరర్​గా నిలిచిన వైభవ్ సూర్యవంశీ- ఆరెంజ్ క్యాప్ సొంతం చేసుకున్న బేబీ బాస్- 2008 నుంచి 2026 వరకు ఆరెంజ్ క్యాప్ గెలుచుకున్న విజేతలు వీరే!

Orange Cap Winners (Source : AFP (File))
Published : June 1, 2026 at 12:15 AM IST

Updated : June 1, 2026 at 12:20 AM IST

Orange Cap Winners List IPL: ఐపీఎల్ అంటేనే బ్యాటర్ల ధమాకా ఇన్నింగ్స్. తమ అభిమాన క్రికెటర్ ఫోర్లు, సిక్స్​లు బాదుతుంటే ఫ్యాన్స్ ఆనందం అంతా ఇంతా కాదు. అయితే ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక టోర్నమెంట్​కు ఓ స్పెషాలిటీ ఉంది. సీజన్​లో అత్యధిక పరుగులు బాదితే ఆ ఆటగాడికి ఆరెంజ్ క్యాప్ ఇస్తుంటారు. దీంతోపాటుగా భారీ ప్రైజ్​మనీ కూడా ఉంటుంది. అందుకే ఈ క్యాష్ రిచ్ లీగ్​లో పరుగుల వరద పారించేందుకు బ్యాటర్లకు ఆసక్తిగా ఉంటారు. అలా ఈ సీజన్​లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ చిచ్చరపిడుగు వైభవ్ సూర్యవంశీ అందరి కంటే అత్యధిక పరుగులు బాది ఈ క్యాప్​ను సొంతం చేసుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో ఐపీఎల్ ప్రారంభమైన 2008 నుంచి ఇప్పటిదాకా మొత్తం 19 సీజన్లలో ఎవరెవరు ఈ క్యాప్​ను దక్కించుకున్నారో చూసేద్దాం!

అదరగొట్టిన వైభవ్- ఆరెంజ్ క్యాప్ సొంతం
ఈ ఐపీఎల్ సీజన్‌లో ఆరెంజ్ క్యాప్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ ప్లేయర్ వైభవ్ సూర్యవంశీకి దక్కింది. ఈ 15 ఏళ్ల కుర్రాడు 16 మ్యాచ్‌ల్లో ఏకంగా 776 పరుగులు చేశాడు. ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగాడు. తమ జట్టును పాయింట్ల పట్టికలో టాప్-4లో నిలపడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. క్వాలిఫైయర్- 2లో గుజరాత్‌పైనా సునామీ ఇన్సింగ్ ఆడాడు. 47 బంతుల్లోనే ఏకంగా 47 బంతుల్లో 96 పరుగులతో అదరగొట్టాడు. అయినప్పటికీ ఆ మ్యాచ్‌లో ఆర్ఆర్ ఓటమితో ఫైనల్ రేసు వైదొలిగింది.

సునామీ ఇన్నింగ్స్‌లు
ఈ సీజన్‌లో వైభవ్ సూర్యవంశీ ఇన్సింగ్‌లు అంత గాలివాటంలా సాగలేదు. సిక్సర్లు, ఫోర్ల వర్షంలా కొనసాగాయి. పదిహేనేళ్ల పసిప్రాయంలోనే అతడు ప్రపంచ స్థాయి బౌలర్లకు చుక్కలు చూపించాడు. యూనివర్సల్‌ బాస్‌ క్రిస్‌గేల్‌ సిక్సర్ల రికార్డునూ ఈ బేబీ బాస్‌ దాటేశాడు. తక్కువ బంతుల్లో (29) సెంచరీ చేసిన రికార్డును ఛేదించే అవకాశాన్ని మాత్రం సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో త్రుటిలో మిస్ చేసుకున్నాడు. వయసుకు మించిన పరిణతి ప్రదర్శిస్తూ అందరి నుంచి ప్రశంసలు అందుకున్నాడు. క్వాలిఫయర్‌ -2లో ఓటమితో ఆర్ఆర్ వెనుదిరగడంతో సూర్యవంశీ సునామీ ఇన్సింగ్‌లు ఈ ఐపీఎల్ సీజన్‌లో ముగిశాయి. అయినప్పటికీ ఈ సీజన్‌లో అత్యధిక పరుగులు చేసి ఆరెంజ్ క్యాప్ విన్నర్‌గా ఈ కుర్రాడే నిలిచాడు.

ఐపీఎల్‌లో ఆరెంజ్ క్యాప్ విజేతలు (2008-2026)

  • ఐపీఎల్ 2008 సీజన్‌లో కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ ప్లేయర్ షాన్ మార్ష్ ఆరెంజ్ క్యాప్‌ను గెలుచుకున్నాడు. ఆ సీజన్‌లో మార్ష్ 11 మ్యాచ్‌ల్లో 616 రన్స్‌ బాదాడు
  • ఐపీఎల్ 2009 సీజన్‌లో సీఎస్‌కే స్టార్ ప్లేయర్ మాథ్యూ హేడెన్‌కు ఆరెంజ్ క్యాప్ దక్కింది. 16 మ్యాచ్‌లు ఈ విధ్వంసర ఆటగాడు 572 పరుగులు చేశాడు
  • ఐపీఎల్‌ 2010 సీజన్‌లో ముంబయి ఇండియన్స్ తరఫున సచిన్ తెందూల్కర్ ఆడాడు. అతడు 15 మ్యాచ్‌లు ఆడి 618 రన్స్‌ సాధించాడు. ఈ క్రమంలో ఆరెంజ్ క్యాప్‌ను దక్కించుకున్నాడు
  • ఐపీఎల్ 2011, 2012 సీజన్‌లలో ఆర్‌సీబీ ప్లేయర్ క్రిస్ గేల్ ఆరెంజ్ క్యాప్‌లను వశపర్చుకున్నాడు. వరుసగా సీజన్‌లో 608, 733 పరుగులు బాదాడు
  • ఐపీఎల్ 2013 సీజన్‌లో సీఎస్‌కే స్టార్ ప్లేయర్ మైక్‌ హస్సీ 17 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో 733 రన్స్‌ చేశాడు. ఈ క్రమంలో ఆ సీజన్‌లో ఆరెంజ్ క్యాప్ విన్నర్‌గా నిలిచాడు
  • ఐపీఎల్ 2014 సీజన్‌లో కేకేఆర్ బ్యాటర్ రాబిన్ ఊతప్ప ఆరెంజ్ క్యాప్‌ను కొల్లగొట్టాడు. 16 మ్యాచ్‌ల్లో 660 పరుగులు చేశాడు
  • ఐపీఎల్‌ 2015లో ఎస్ఆర్‌హెచ్ బ్యాటర్ డేవిడ్ వార్నర్ 14 మ్యాచ్‌ల్లో 562 రన్స్ చేసి ఆరెంజ్ క్యాప్‌ను సాదించాడు
  • ఐపీఎల్ 2016 : విరాట్ కోహ్లీ (ఆర్‌సీబీ -973 రన్స్ )
  • ఐపీఎల్ 2017 : డేవిడ్ వార్నర్ (ఎస్ఆర్‌హెచ్- 641 పరుగులు)
  • ఐపీఎల్ 2018 : కేన్ విలియమ్సన్ (ఎస్ఆర్‌హెచ్- 735 రన్స్)
  • ఐపీఎల్ 2019 : డేవిడ్ వార్నర్ (ఎస్ఆర్‌హెచ్- 692 రన్స్‌)
  • ఐపీఎల్ 2020 : కేఎల్ రాహుల్ (పంజాబ్ కింగ్స్- 670 పరుగులు)
  • ఐపీఎల్ 2021 : రుతురాజ్ గైక్వాడ్ (చెన్నై సూపర్ కింగ్స్- 635 రన్స్‌)
  • ఐపీఎల్‌ 2022 : జోస్ బట్లర్ (రాజస్థాన్ రాయల్స్- 863 పరుగులు)
  • ఐపీఎల్‌ 2023 : శుభ్‌మన్ గిల్ (గుజరాత్ టైటాన్స్‌- 890 రన్స్‌)
  • ఐపీఎల్ 2024 : విరాట్ కోహ్లీ (ఆర్‌సీబీ- 741 రన్స్‌)
  • ఐపీఎల్ 2025 : సాయి సుదర్శన్ (గుజరాత్ టైటాన్స్- 759 రన్స్‌)
  • ఐపీఎల్ 2026 : వైభవ్ సూర్యవంశీ (రాజస్థాన్ రాయల్స్- 776 పరుగులు)

