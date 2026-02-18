ETV Bharat / sports

వరల్డ్​కప్​లో మళ్లీ భారత్- పాక్ మ్యాచ్!- సూపర్ 8లో అలా జరిగితేనే!

పాకిస్థాన్​పై భారత్ మళ్లీ రివెంజ్ తీర్చుకునే ఛాన్స్ ఉందా?- సెమీస్ లేదా ఫైనల్​లో భారత్​తో తలపడే అవకాశాలు ఎలా ఉన్నాయి?

Ind vs Pak
Ind vs Pak (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 18, 2026 at 11:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

IND VS PAK T20 World Cup 2026 : క్రికెట్ ప్రపంచంలో భారత్, పాకిస్థాన్ జట్ల మధ్య పోరు అంటేనే అదొక హై వోల్టేజ్ ఎమోషన్. ఈ వరల్డ్ కప్​లో ఇప్పటికే ఒకసారి తలపడిన ఈ జట్లు మళ్లీ పోటీకి దిగుతాయా అని ఫ్యాన్స్ ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే ప్రస్తుత పరిస్థితులు చూస్తుంటే అది సాధ్యమయ్యే ఛాన్స్ అయితే ఉంది. గ్రూప్ స్టేజ్​లో ఎదురైన ఒక ఫలితం పాక్ జట్టు ఆశలపై నీళ్లు చల్లగా, భారత్ మాత్రం దూసుకుపోతోంది. మరి కోట్లాది మంది కలలు కంటున్న ఆ రెండో మ్యాచ్ జరగాలంటే కొన్ని అద్భుతాలు జరగాలి. అవేంటో తెలుసుకునే ముందు అసలు సమీకరణాలు ఎలా ఉన్నాయో పరిశీలిద్దాం!

కొలంబోలో భారత్ అదిరిపోయే విక్టరీ
ఇటీవల కొలంబో వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్​లో టీమ్ఇండియా తన విశ్వరూపాన్ని చూపించింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ 175 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. ముఖ్యంగా ఇషాన్ కిషన్ 77 పరుగులతో చెలరేగాడు. అనంతరం 176 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన పాక్ 18 ఓవర్లలోనే కేవలం 114 పరుగులకే కుప్పకూలింది. హార్దిక్ పాండ్య, బుమ్రా, అక్షర్ పటేల్, వరుణ్ చక్రవర్తి రెండేసి వికెట్లతో పాక్ కాన్ఫిడెన్స్​కు బ్రేక్ వేశారు. ఈ 61 పరుగుల తేడాతో వచ్చిన గెలుపు భారత్ సూపర్ 8 బెర్త్​ను ఖరారు చేయగా పాక్ ఆత్మరక్షణలో పడింది.

Ind vs Pak
సూర్యకుమార్ యాదవ్ - సల్మాన్ అలీ అఘా (Source : Associated Press)

సూపర్ 8లోకి పాక్ సవాళ్లు
పాకిస్థాన్ సూపర్ 8లో బలమైన జట్లతో తలపడాల్సి ఉంది. గ్రూప్ G 2లో ఉన్న పాకిస్థాన్ సూపర్ 8లో ఇంగ్లాండ్, న్యూజిలాండ్, శ్రీలంక వంటి పటిష్టమైన జట్లను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంది. ఈ గ్రూప్​లో టాప్ రెండు స్థానాల్లో నిలిస్తేనే సెమీ ఫైనల్స్​కు వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే సూపర్ 8 లో ప్రతీ మ్యాచ్ ప్రతీ జట్టుకు ఫైనల్ లాంటిదే. అక్కడ వరుస విజయాలు సాధిస్తేనే భారత్​తో పాక్ మళ్లీ తలపడే సీన్ క్రియేట్ అవుతుంది.

సూపర్ 8 లో భారత్ షెడ్యూల్
మరోవైపు భారత్ సూపర్ 8 లో గ్రూప్ 1లో ఉండబోతోంది. భారత్ తలపడబోయే జట్లు సౌతాఫ్రికా, వెస్టిండీస్, జింబాబ్వే. ఇప్పటికే అద్భుతమైన ఫామ్​లో ఉన్న టీమ్ఇండియా ఈ గ్రూప్​లో టాప్ ప్లేస్​లో నిలిచి సెమీస్​కు వెళ్లే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. ఈడెన్ గార్డెన్స్ నుంచి అహ్మదాబాద్ దాకా భారత్ ఆడబోయే మ్యాచులు అభిమానులకు అసలు సిసలైన ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వబోతున్నాయి.

IND VS PAK
భారత్- పాకిస్థాన్ వరల్డ్​కప్ మ్యాచ్ (Source : Associated Press)

మళ్లీ దాయాదుల పోరు సాధ్యమేనా?
అభిమానులు కోరుకుంటున్న భారత్ - పాక్ మ్యాచ్ మరోసారి జరగాలంటే రెండు జట్లు సెమీ ఫైనల్స్ లేదా ఫైనల్​కు చేరాల్సి ఉంటుంది. భారత్ తన గ్రూప్​లో టాప్​లో ఉండి, పాక్ తన గ్రూప్​లో రెండో స్థానంలో నిలిస్తే సెమీస్​లో ఇరు జట్లు తలపడతాయి. లేదా ఇద్దరూ సెమీ ఫైనల్స్​లో వేరే జట్లతో తలపడి సెమీ ఫైనల్స్ గెలిస్తే ఏకంగా ఫైనల్​లోనే దాయాదుల పోరును చూడవచ్చు. ఈ రెండు జట్లు తలపడితే అది శ్రీలంకలోని కొలంబో వేదికగా జరిగే అవకాశం ఉంది.

భారత్ ఆధిపత్యం- పాక్ కు మరో స్ట్రోక్ తప్పదా?
గణాంకాలు గమనిస్తే, గత కొంత కాలం నుంచి పాక్​పై భారత్ పూర్తి ఆధిపత్యం చెలాయిస్తోంది. ఇటీవల జరిగిన 9 టీ20 మ్యాచుల్లో టీమ్ఇండియా ఏకంగా 8 సార్లు విజయం సాధించింది. పాక్ కేవలం ఒకే ఒక్క మ్యాచ్​లో మాత్రమే గెలిచింది. ఈ రికార్డులను బట్టి చూస్తే ఒకవేళ సెమీస్​లో గానీ ఫైనల్​లో గానీ పాక్ ఎదురొచ్చినా భారత్ మరోసారి స్ట్రోక్ ఇవ్వడం ఖాయమని ఫ్యాన్స్ నమ్మకంతో ఉన్నారు. సెమీ ఫైనల్​లో ఈ రెండు జట్లు తలపడితే అది ఈ వరల్డ్ కప్​కే హైలైట్​గా నిలుస్తుందనడంలో సందేహం లేదు. ఏదేమైనా మళ్లీ భారత్ పాక్ మ్యాచ్ జరగడం అనేది ప్రస్తుతం పాక్ చేతుల్లోనే ఉంది. మరి పాక్ సేన ఆ మ్యాజిక్ చేసి సెమీస్​లో భారత్​కు సవాల్ విసురుతుందో లేదో వేచి చూడాలి.

TAGGED:

IND VS PAK WORLD CUP
INDIA SUPER 8 MATCHES
T20 WORLD CUP SEMIS
INDIA VS PAKISTAN HEAD TO HEAD
T20 WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.