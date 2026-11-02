సంబరాలకు సరిగ్గా ఏడాది- టీమ్ఇండియా వరల్డ్ ఛాంపియన్ అయిన రోజు ఇదే
2025 World Cup Womens : భారత మహిళల క్రికెట్ జట్టు గతేడాది ఇదే రోజున చరిత్ర సృష్టించింది. ఈ టోర్నీ చరిత్రలో తొలిసారి ఛాంపియన్గా నిలిచింది.
Published : November 2, 2026 at 10:49 AM IST
'2025 నవంబర్ 02' తేదీ భారత మహిళల క్రికెట్లో చిరస్మరణీయమైన రోజు. క్రికెట్లో భారత మహిళల క్రికెట్ జట్టు ప్రపంచ ఛాంపియన్ అయిన ఆ రోజు ఎప్పటికీ మర్చిపోలేనిది. నవీ ముంబయి వేదికగా హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ సేన సౌతాఫ్రికాను చిత్తు చేసి వరల్డ్కప్ ముద్దాడిన క్షణాలు అభిమానులకు ఇంకా కళ్లేదుటే తిరుగుతున్నాయి. మన అమ్మాయిలు ఆ అపురూప విజయం సాధించి నేటికి ఏడాది అయ్యింది. ఈ క్రమంలో టీమ్ఇండియాకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ బీసీసీఐ స్పెషల్ వీడియో పోస్టు చేసింది. 'ఎంతో ప్రత్యేకమైన ఫ్లాష్బ్యాక్ . కలల నుంచి గమ్యం వైపు సాగిన ఆ ప్రయాణం. మనం 'ఛాంపియన్లు'గా నిలిచి ఏడాది పూర్తయ్యింది' అని క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చింది.
ఈ ఫైనల్లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన టీమ్ఇండియా 50 ఓవర్లకు 298-7 పరుగులు చేసింది. షఫాలి వర్మ (87), దీప్తి శర్మ (58) హాఫ్ సెంచరీలు సాధించారు. స్మృతి మంధాన (45) రాణించింది. అనంతరం సౌతాఫ్రికా 45.3 ఓవర్లలోనే 246 పరుగులకు ఆలౌటైంది. లారా వోల్వార్ట్ (101) సెంచరీ వృథా అయ్యింది. దీప్తి శర్మ 5 వికెట్లు పడగొట్టగా, షఫాలీ వర్మ 2, శ్రీ చరణి 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు. ఈ విజయంతో యావత్ భారత్ సంబరాల్లో మునిగిపోయింది. మహిళల క్రికెట్లో ఈ వరల్డ్కప్ నెగ్గడం టీమ్ఇండియాకు అదే తొలిసారి.
An exclusive flashback 🎬 A journey from Dream to Destiny ❤️ Here's to one year of being 𝘾𝙝𝙖𝙢𝙥𝙞𝙤𝙣𝙨 🏆 #TeamIndia https://t.co/5FtD8JPRPj— BCCI Women (@BCCIWomen) November 2, 2026
https://t.co/xeCqf1pwrj— BCCI Women (@BCCIWomen) November 2, 2026