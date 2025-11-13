చరిత్రను తిరగరాసిన రోహిత్ శర్మ- ఆ విధ్వంసానికి 11ఏళ్లు పూర్తి
ఆ రోజు కోల్కతాలో సునామీ సృష్టించిన రోహిత్- చరిత్రలో నిలిచిపోయే ఇన్నింగ్స్తో అదరగొట్టిన హిట్మ్యాన్
Published : November 13, 2025 at 10:30 AM IST
Rohit Sharma 264 : 2014 నవంబర్ 13 సరిగ్గా ఇదే రోజు వన్డే క్రికెట్ చరిత్రలో రికార్డు నమోదైంది. 11 ఏళ్లైనా ఆ రికార్డు చెక్కుచెదరకుండా ఉంది. అంతటి ఘనమైన రికార్డును నెలకొల్పాడు టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ. ప్రత్యర్థి బౌలర్లను ఊచకోత కోస్తూ రోహిత్ సృష్టించిన ఈ విధ్వంసాన్ని ఇప్పటికీ టీమ్ఇండియా అభిమానులు మర్చిపోలేదు. బౌలర్లపై కనీస కనికరం లేకుండా రోహిత్ ఎడాపెడా బౌండరీలు బాదితే ఫీల్డర్లు ప్రేక్షకులు అయ్యారు, ప్రేక్షకులు ఫీల్డర్లయ్యారు. వన్డేల్లో ఒక్కోసారి మొత్తం జట్టుకు కూడా సాధ్యం కానీ విధంగా, ఒక్కడే ఒంటిచేత్తో 264 పరుగులు బాది ఔరా అనిపించాడు మన హిట్మ్యాన్!
విధ్వంసానికి 11ఏళ్లు
11ఏళ్ల కిందట ఇదే రోజున కోల్కతా ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదికగా భారత్- శ్రీలంక మధ్య వన్డే మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ మ్యాచ్లో రోహిత్ భారీ ఇన్నింగ్స్తో ఈడెన్ గార్డెన్స్లో సునామీ సృష్టించాడు. శ్రీలంక బౌలర్లపై ఏ మాత్రం కనికరం లేకుండా ఊచకోత కోశాడు. 173 బంతుల్లోనే 33 ఫోర్లు, 9 సిక్స్లతో 264 పరుగులు బాది యావత్ క్రికెట్ ప్రపంచాన్నే ఆశ్చర్యానికి గురి చేశాడు. రోహిత్ ఇన్నింగ్స్కు ప్రపంచం ఫిదా అయిపోయింది.
అతడు ఆడుతుంటే టీవీల ముందు అభిమానులు అతుక్కుపోయారు. తన ఇన్నింగ్స్తో 10 రోజుల ముందే అభిమానులకు రోహిత్ దీపావళి పండగ తీసుకొచ్చాడు. ఈ మ్యాచ్లో ఓపెనింగ్ బ్యాటర్గా వచ్చిన రోహిత్ ఇన్నింగ్స్ ముగిసేదాకా క్రీజులో ఉండడం మరో విశేషం. ఇక 264 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోర్ వద్ద ఆఖరి బంతికి క్యాచ్ ఔట్ అయ్యాడు. ఇది వన్డేల్లో ఒక జట్టు ప్లేయర్లంతా సాధించే స్కోర్. కానీ రోహిత్ ఒక్కడే చేసి మరుపురాని ఇన్నింగ్స్తో అందర్నీ ఆశ్చర్యపరిచాడు. అయితే ఈ మ్యాచ్కు ముందు రోహిత్ గాయం కారణంగా మూడు నెలలపాటు క్రికెట్ ఆడకపోవడం గమనార్హం.
Bowlers crumbled. Records tumbled. History was humbled. 🫡#OnThisDay in 2014, Rohit Sharma scored 264, the highest individual score in ODI cricket history. 💪#PlayBold #ನಮ್ಮRCB pic.twitter.com/hAHYSY9WDx— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) November 13, 2025
రెండో డబుల్ సెంచరీ
ఈ సెంచరీతో పలు రికార్డులు రోహిత్ తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు. అప్పటికే రోహిత్ ఖాతాలో ఓ డబుల్ సెంచరీ ఉంది. 2013లో ఆస్ట్రేలియాపై సాధించాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్తో వరల్డ్ క్రికెట్లోనే వన్డేల్లో రెండు డబుల్ సెంచరీలు సాధించిన ఏకైక క్రికెటర్గా రికార్డు సృష్టించాడు. ఇక ఎవరి ఊహకు అందని విధంగా 264 పరుగులు బాది వన్డే చరిత్రను తిరగరాశాడు.
ఘన విజయం
రోహిత్ దెబ్బకు భారత్ ఆ మ్యాచ్లో 404- 5 భారీ స్కోర్ సాధించింది. అనంతరం భారీ ఛేదనలో శ్రీలంకను 251 పరుగులకే ఆలౌటైంది. అంటే రోహిత్ కంటే శ్రీలంక జట్టు మొత్తం ఇంకా 13 పరుగులు తక్కువే చేసింది. ఇక ఓవరాల్గా భారత్ 153 రన్స్ తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. తుపాన్ ఇన్నింగ్స్తో ఆడిన రోహిత్కు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు లభించింది.
ROHIT SHARMA SMASHED 264 ON THIS DAY 11 YEARS AGO...!!!— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 13, 2025
- 264 (173) with 33 fours and 9 sixes, a marathon knock by the Hitman. 🙇♂️🇮🇳
pic.twitter.com/TTS6m2vtRN
వన్డేల్లో అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోర్లు
- రోహిత్ శర్మ (భారత్)- 264 vs శ్రీలంక, 2014
- మార్టిన్ గప్టిల్ (న్యూజిలాండ్)- 234 vs వెస్టిండీస్, 2015
- వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ (భారత్)- 219 vs వెస్టిండీస్, 2011
- క్రిస్ గేల్ (వెస్టిండీస్)- 215 vs జింబాబ్వే, 2015
- ఫకర్ జమాన్ (పాకిస్థాన్)- 210* vs జింబాబ్వే, 2018
మూడు డబుల్ సెంచరీలు
2013లో ఆస్ట్రేలియాపై మ్యాచ్లో రోహిత్ కెరీర్లో తొలి వన్డే డబుల్ సెంచరీ నమోదు చేశాడు. ఈ తర్వాత ఏడాదే శ్రీలంకపై రెండో (264) డబుల్ సెంచరీ చేసి, వన్డేల్లో అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోర్గా రికార్డు నెలకొల్పాడు. ఇక 2017లో మళ్లీ శ్రీలంకపైనే రోహిత్ (208*) మూడో డబుల్ సెంచరీ బాదాడు. దీంతో రోహిత్ వన్డే క్రికెట్లో మూడు డబుల్ సెంచరీలు బాదిన ఏకైక క్రికెటర్గా కొనసాగుతున్నాడు.
Rohit Sharma, 264....World Record Breaker! Is that the greatest ODI innings of all time? #RohitSharma #INDvSL pic.twitter.com/mz4TD4n31G— ICC (@ICC) November 13, 2014
క్రికెట్కు పనికిరాడన్నవాడే కెప్టెన్ అయ్యాడు.. ఎలా సాధ్యమైంది?