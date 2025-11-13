ETV Bharat / sports

చరిత్రను తిరగరాసిన రోహిత్ శర్మ- ఆ విధ్వంసానికి 11ఏళ్లు పూర్తి

ఆ రోజు కోల్​కతాలో సునామీ సృష్టించిన రోహిత్- చరిత్రలో నిలిచిపోయే ఇన్నింగ్స్​తో అదరగొట్టిన హిట్​మ్యాన్

Rohit Sharma
Rohit Sharma (Source : Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 13, 2025 at 10:30 AM IST

3 Min Read
Rohit Sharma 264 : 2014 నవంబర్ 13 సరిగ్గా ఇదే రోజు వన్డే క్రికెట్ చరిత్రలో రికార్డు నమోదైంది. 11 ఏళ్లైనా ఆ రికార్డు చెక్కుచెదరకుండా ఉంది. అంతటి ఘనమైన రికార్డును నెలకొల్పాడు టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ. ప్రత్యర్థి బౌలర్లను ఊచకోత కోస్తూ రోహిత్ సృష్టించిన ఈ విధ్వంసాన్ని ఇప్పటికీ టీమ్ఇండియా అభిమానులు మర్చిపోలేదు. బౌలర్లపై కనీస కనికరం లేకుండా రోహిత్ ఎడాపెడా బౌండరీలు బాదితే ఫీల్డర్లు ప్రేక్షకులు అయ్యారు, ప్రేక్షకులు ఫీల్డర్లయ్యారు. వన్డేల్లో ఒక్కోసారి మొత్తం జట్టుకు కూడా సాధ్యం కానీ విధంగా, ఒక్కడే ఒంటిచేత్తో 264 పరుగులు బాది ఔరా అనిపించాడు మన హిట్​మ్యాన్!

విధ్వంసానికి 11ఏళ్లు
11ఏళ్ల కిందట ఇదే రోజున కోల్​కతా ఈడెన్ గార్డెన్స్​ వేదికగా భారత్- శ్రీలంక మధ్య వన్డే మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ మ్యాచ్​లో రోహిత్ భారీ ఇన్నింగ్స్​తో ఈడెన్ గార్డెన్స్​లో సునామీ సృష్టించాడు. శ్రీలంక బౌలర్లపై ఏ మాత్రం కనికరం లేకుండా ఊచకోత కోశాడు. 173 బంతుల్లోనే 33 ఫోర్లు, 9 సిక్స్​లతో 264 పరుగులు బాది యావత్ క్రికెట్ ప్రపంచాన్నే ఆశ్చర్యానికి గురి చేశాడు. రోహిత్ ఇన్నింగ్స్​కు ప్రపంచం ఫిదా అయిపోయింది.

అతడు ఆడుతుంటే టీవీల ముందు అభిమానులు అతుక్కుపోయారు. తన ఇన్నింగ్స్​తో 10 రోజుల ముందే అభిమానులకు రోహిత్ దీపావళి పండగ తీసుకొచ్చాడు. ఈ మ్యాచ్​లో ఓపెనింగ్ బ్యాటర్​గా వచ్చిన రోహిత్ ఇన్నింగ్స్ ముగిసేదాకా క్రీజులో ఉండడం మరో విశేషం. ఇక 264 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోర్ వద్ద ఆఖరి బంతికి క్యాచ్ ఔట్ అయ్యాడు. ఇది వన్డేల్లో ఒక జట్టు ప్లేయర్లంతా సాధించే స్కోర్. కానీ రోహిత్ ఒక్కడే చేసి మరుపురాని ఇన్నింగ్స్​తో అందర్నీ ఆశ్చర్యపరిచాడు. అయితే ఈ మ్యాచ్​కు ముందు రోహిత్​ గాయం కారణంగా మూడు నెలలపాటు క్రికెట్ ఆడకపోవడం గమనార్హం.

రెండో డబుల్ సెంచరీ
ఈ సెంచరీతో పలు రికార్డులు రోహిత్ తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు. అప్పటికే రోహిత్ ఖాతాలో ఓ డబుల్ సెంచరీ ఉంది. 2013లో ఆస్ట్రేలియాపై సాధించాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్​తో వరల్డ్​ క్రికెట్​లోనే వన్డేల్లో రెండు డబుల్ సెంచరీలు సాధించిన ఏకైక క్రికెటర్​గా రికార్డు సృష్టించాడు. ఇక ఎవరి ఊహకు అందని విధంగా 264 పరుగులు బాది వన్డే చరిత్రను తిరగరాశాడు.

ఘన విజయం
రోహిత్ దెబ్బకు భారత్ ఆ మ్యాచ్​లో 404- 5 భారీ స్కోర్ సాధించింది. అనంతరం భారీ ఛేదనలో శ్రీలంకను 251 పరుగులకే ఆలౌటైంది. అంటే రోహిత్ కంటే శ్రీలంక జట్టు మొత్తం ఇంకా 13 పరుగులు తక్కువే చేసింది. ఇక ఓవరాల్​గా భారత్ 153 రన్స్ తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. తుపాన్ ఇన్నింగ్స్​తో ఆడిన రోహిత్​కు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు లభించింది.

వన్డేల్లో అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోర్లు

  • రోహిత్ శర్మ (భారత్)- 264 vs శ్రీలంక, 2014
  • మార్టిన్ గప్టిల్ (న్యూజిలాండ్)- 234 vs వెస్టిండీస్, 2015
  • వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ (భారత్)- 219 vs వెస్టిండీస్, 2011
  • క్రిస్ గేల్ (వెస్టిండీస్)- 215 vs జింబాబ్వే, 2015
  • ఫకర్ జమాన్ (పాకిస్థాన్)- 210* vs జింబాబ్వే, 2018

మూడు డబుల్ సెంచరీలు
2013లో ఆస్ట్రేలియాపై మ్యాచ్​లో రోహిత్ కెరీర్​లో తొలి వన్డే డబుల్ సెంచరీ నమోదు చేశాడు. ఈ తర్వాత ఏడాదే శ్రీలంకపై రెండో (264) డబుల్ సెంచరీ చేసి, వన్డేల్లో అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోర్​గా రికార్డు నెలకొల్పాడు. ఇక 2017లో మళ్లీ శ్రీలంకపైనే రోహిత్ (208*) మూడో డబుల్ సెంచరీ బాదాడు. దీంతో రోహిత్ వన్డే క్రికెట్​లో మూడు డబుల్ సెంచరీలు బాదిన ఏకైక క్రికెటర్​గా కొనసాగుతున్నాడు.

