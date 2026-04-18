హ్యాపీ బర్త్ డే IPL : 3 లక్షల పరుగులు, 14 వేల వికెట్లు- 19ఏళ్ల విశేషాలు ఇవే!
18 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న ఐపీఎల్- 2008లో సరిగ్గా ఇదే రోజున ప్రారంభమైన లీగ్- నేడు ప్రపంచంలోనే రిచ్చెస్ట్ టోర్నీ- ఐపీఎల్ టాప్ విశేషాలు ఇవే!
Published : April 18, 2026 at 1:43 PM IST
Happy Birthday IPL : భారత క్రికెట్ దశాబ్దాల చరిత్రలో ఏప్రిల్ 18వ తేదీకి అత్యంత విశిష్ఠమైన స్థానం ఉంది. ఎందుకంటే 2008లో సరిగ్గా ఇదే రోజున ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద టీ20 ఫ్రాంచైజీ లీగ్ ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL) ప్రారంభమైంది. 8 జట్లతో షురూ అయిన ఈ లీగ్ అత్యంత ప్రజాదరణ పొందింది. అప్పట్నుంచి క్రికెట్లో ఫ్రాంచైజీ లీగ్ల ప్రాధాన్యం పెరిగింది. ఈ క్యాష్ రిచ్ లీగ్ వల్ల వందలాది మంది యువ క్రికెటర్ల సత్తా ప్రపంచానికి తెలిసింది.
అలా 2008లో ప్రారంభమైన ఈ లీగ్ విజయవంతంగా 18ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుంది. గడిచిన ఇన్నేళ్లలో అత్యుత్తమ ప్రదర్శనలు, కళ్లు చెదిరే ఫీల్డింగ్ విన్యాసాలే కాకుండా కాంట్రవర్సీలు కూడా ఉన్నాయి. ఏదైమైనా సీజన్ సీజన్కు ఐపీఎల్ మాత్రం క్రికెట్ లవర్స్లో ఉత్కంఠతను పెంచుతూ అద్భుతంగా అలరిస్తుంది. ఈ ఫార్మాట్ పట్ల ఫ్యాన్స్లో ఆసక్తి విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. దీంతో బీసీసీఐకి ఆదాయామూ అదే స్థాయిలో సమకూరుతోంది. ఇవన్నీ అటుచింతే 18ఏళ్ల ఐపీఎల్లో అనేక విశేషాలు ఉన్నాయి. అందులో కొన్నింటిని ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేసుకుంటే!
తొలి మ్యాచ్!
ఐపీఎల్లో మొట్టమొదటి మ్యాచ్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు - కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ జట్ల మధ్య జరిగింది. బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియం ఈ మ్యాచ్కు వేదికైంది. మాజీ క్రికెటర్ బ్రెండన్ మెక్కల్లమ్ ఈ మ్యాచ్సో అసాధారణ ప్రదర్శనతో అదరగొట్టాడు. కేకేఆర్ తరఫున ఆడుతూ 73 బంతుల్లోనే 158 పరుగులు చేసి చరిత్రాత్మక రికార్డు నెలకొల్పాడు. ఈలీగ్లో తొలి సెంచరీ మెక్కల్లమ్దే. దీంతో కేకేఆర్ 222 భారీ స్కోర్ చేసింది. ఛేదనలో ఆర్సీబీ 15.1 ఓవర్లలో కేవలం 82 పరుగులకే కుప్పకూలింది. దీంతో కేకేఆర్ 140 పరుగుల భారీ తేడాతో నెగ్గింది. ఇందులో కేకేఆర్కు సౌరభ్ గంగూలీ కెప్టెన్కాగా, ఆర్సీబీని రాహుల్ ద్రవిడ్ నడిపించాడు.
రాజస్థాన్దే తొలి టైటిల్
ఐపీఎల్ మొదటి సీజన్ విజేతగా రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టు నిలిచింది. ఆస్ట్రేలియా దిగ్గజం షేన్ వార్న్ నాయకత్వంలోని రాజస్థాన్ ఐపీఎల్లో తొలి ఛాంపియన్గా నిలిచింది. జూన్ 1వ తేదీ నవీ ముంబయిలోని డీవై పాటిల్ మైదానంలో జరిగిన ఆ ఫైనల్లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ను రాజస్థాన్ 3 వికెట్ల తేడాతో ఓడించింది. ఆ మ్యాచ్లో చెన్నైకు మహేంద్ర సింగ్ ధోని నాయకత్వం వహించాడు.
అత్యంత విజయవంతమైన ప్లేయర్లు- జట్లు
ప్రస్తుతం IPL 19వ సీజన్ జరుగుతోంది. ఇందులో 10 జట్లు పాల్గొంటున్నాయి. 2008 నుంచి ఇప్పటిదాకా కేవలం నలుగురు ఆటగాళ్లే ప్రతి సీజన్లో ఆడుతూ వస్తున్నారు. వాళ్లలో విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ, ధోనీ, మనీష్ పాండే ఉన్నారు. ఇక జట్ల విషయానికొస్తే, ముంబయి ఇండియన్స్, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్లు అత్యంత విజయవంతమైన ఫ్రాంచైజీలు నిలిచాయి. ఈ రెండు జట్లు చెరో ఐదు సార్లు టోర్నమెంట్ విజేతలుగా నిలిచాయి. వీటి తర్వాత కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ మూడు సార్లు టైటిల్ను గెలుచుకోగా, రాజస్థాన్ రాయల్స్, దక్కన్ ఛార్జర్స్, గుజరాత్ టైటాన్స్, సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఒక్కోసారి టైటిల్ను అందుకున్నాయి.
IPLలో కొన్ని ముఖ్యమైన రికార్డులు
- అత్యధిక పరుగులు : విరాట్ కోహ్లీ - 8889* పరుగులు- 272 మ్యాచ్లు
- అత్యధిక వికెట్లు : యుజ్వేంద్ర చాహల్ - 224 వికెట్లు- 179 మ్యాచ్లు
- అత్యధిక సిక్సర్లు : క్రిస్ గేల్- 357 సిక్సర్లు
- వేగవంతమైన శతకం (Century): క్రిస్ గేల్- 30 బంతుల్లో
- వేగవంతమైన అర్ధశతకం (Half- Century): అభిషేక్ శర్మ -13 బంతుల్లో
- అత్యధిక శతకాలు- విరాట్ కోహ్లీ - 8 సెంచరీలు
- ఒక ఇన్నింగ్స్లో అత్యధిక వికెట్లు: అల్జారీ జోసెఫ్ - 6-12 (3.4 ఓవర్లలో)
- జట్టు సాధించిన అత్యధిక స్కోరు: సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ - 288/3 vs RCB
- అత్యధిక విజయవంతమైన ఛేజింగ్: పంజాబ్ కింగ్స్ - 262-2 పరుగులు vs KKR (2024)
IPLలో నమోదైన గణాంకాలు (19 సీజన్లలో)
- 1195 మ్యాచ్లు
- 793 ఆటగాళ్లు
- 382779 పరుగులు
- 112 శతకాలు
- 1888 అర్ధ శతకాలు
- 1434 డకౌట్లు
- 32837 ఫోర్లు
- 14762 సిక్సర్లు
- 45529 ఓవర్లు
- 352 మెయిడెన్లు
- 14073 వికెట్లు
- 37 ఐదు వికెట్ల ప్రదర్శనలు
- 9085 క్యాచ్లు
- 377 స్టంపింగ్లు
- 333 శతక భాగస్వామ్యాలు
- 15 సూపర్ ఓవర్లు
- 23 హ్యాట్రిక్లు
