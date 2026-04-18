హ్యాపీ బర్త్​ డే IPL : 3 లక్షల పరుగులు, 14 వేల వికెట్లు- 19ఏళ్ల విశేషాలు ఇవే!

18 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న ఐపీఎల్- 2008లో సరిగ్గా ఇదే రోజున ప్రారంభమైన లీగ్- నేడు ప్రపంచంలోనే రిచ్చెస్ట్ టోర్నీ- ఐపీఎల్ టాప్ విశేషాలు ఇవే!

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 18, 2026 at 1:43 PM IST

Happy Birthday IPL : భారత క్రికెట్ దశాబ్దాల చరిత్రలో ఏప్రిల్ 18వ తేదీకి అత్యంత విశిష్ఠమైన స్థానం ఉంది. ఎందుకంటే 2008లో సరిగ్గా ఇదే రోజున ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద టీ20 ఫ్రాంచైజీ లీగ్ ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL) ప్రారంభమైంది. 8 జట్లతో షురూ అయిన ఈ లీగ్ అత్యంత ప్రజాదరణ పొందింది. అప్పట్నుంచి క్రికెట్​లో ఫ్రాంచైజీ లీగ్​ల ప్రాధాన్యం పెరిగింది. ఈ క్యాష్ రిచ్ లీగ్​ వల్ల వందలాది మంది యువ క్రికెటర్ల సత్తా ప్రపంచానికి తెలిసింది.

అలా 2008లో ప్రారంభమైన ఈ లీగ్​ విజయవంతంగా 18ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుంది. గడిచిన ఇన్నేళ్లలో అత్యుత్తమ ప్రదర్శనలు, కళ్లు చెదిరే ఫీల్డింగ్ విన్యాసాలే కాకుండా కాంట్రవర్సీలు కూడా ఉన్నాయి. ఏదైమైనా సీజన్ సీజన్​కు ఐపీఎల్​ మాత్రం క్రికెట్ లవర్స్​లో ఉత్కంఠతను పెంచుతూ అద్భుతంగా అలరిస్తుంది. ఈ ఫార్మాట్ పట్ల ఫ్యాన్స్​లో ఆసక్తి విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. దీంతో బీసీసీఐకి ఆదాయామూ అదే స్థాయిలో సమకూరుతోంది. ఇవన్నీ అటుచింతే 18ఏళ్ల ఐపీఎల్​లో అనేక విశేషాలు ఉన్నాయి. అందులో కొన్నింటిని ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేసుకుంటే!

తొలి మ్యాచ్!
ఐపీఎల్​లో మొట్టమొదటి మ్యాచ్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు - కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ జట్ల మధ్య జరిగింది. బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియం ఈ మ్యాచ్​కు వేదికైంది. మాజీ క్రికెటర్ బ్రెండన్ మెక్‌కల్లమ్ ఈ మ్యాచ్​సో అసాధారణ ప్రదర్శనతో అదరగొట్టాడు. కేకేఆర్ తరఫున ఆడుతూ 73 బంతుల్లోనే 158 పరుగులు చేసి చరిత్రాత్మక రికార్డు నెలకొల్పాడు. ఈలీగ్​లో తొలి సెంచరీ మెక్​కల్లమ్​దే. దీంతో కేకేఆర్ 222 భారీ స్కోర్ చేసింది. ఛేదనలో ఆర్సీబీ 15.1 ఓవర్లలో కేవలం 82 పరుగులకే కుప్పకూలింది. దీంతో కేకేఆర్ 140 పరుగుల భారీ తేడాతో నెగ్గింది. ఇందులో కేకేఆర్​కు సౌరభ్ గంగూలీ కెప్టెన్​కాగా, ఆర్సీబీని రాహుల్ ద్రవిడ్ నడిపించాడు.

రాజస్థాన్​దే తొలి టైటిల్
ఐపీఎల్ మొదటి సీజన్ విజేతగా రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టు నిలిచింది. ఆస్ట్రేలియా దిగ్గజం షేన్ వార్న్ నాయకత్వంలోని రాజస్థాన్ ఐపీఎల్​లో తొలి ఛాంపియన్​గా నిలిచింది. జూన్ 1వ తేదీ నవీ ముంబయిలోని డీవై పాటిల్ మైదానంలో జరిగిన ఆ ఫైనల్​లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్​ను రాజస్థాన్ 3 వికెట్ల తేడాతో ఓడించింది. ఆ మ్యాచ్‌లో చెన్నైకు మహేంద్ర సింగ్ ధోని నాయకత్వం వహించాడు.

అత్యంత విజయవంతమైన ప్లేయర్లు- జట్లు
ప్రస్తుతం IPL 19వ సీజన్ జరుగుతోంది. ఇందులో 10 జట్లు పాల్గొంటున్నాయి. 2008 నుంచి ఇప్పటిదాకా కేవలం నలుగురు ఆటగాళ్లే ప్రతి సీజన్​లో ఆడుతూ వస్తున్నారు. వాళ్లలో విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ, ధోనీ, మనీష్ పాండే ఉన్నారు. ఇక జట్ల విషయానికొస్తే, ముంబయి ఇండియన్స్, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్లు అత్యంత విజయవంతమైన ఫ్రాంచైజీలు నిలిచాయి. ఈ రెండు జట్లు చెరో ఐదు సార్లు టోర్నమెంట్ విజేతలుగా నిలిచాయి. వీటి తర్వాత కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ మూడు సార్లు టైటిల్‌ను గెలుచుకోగా, రాజస్థాన్ రాయల్స్, దక్కన్ ఛార్జర్స్, గుజరాత్ టైటాన్స్, సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఒక్కోసారి టైటిల్​ను అందుకున్నాయి.

IPLలో కొన్ని ముఖ్యమైన రికార్డులు

  • అత్యధిక పరుగులు : విరాట్ కోహ్లీ - 8889* పరుగులు- 272 మ్యాచ్‌లు
  • అత్యధిక వికెట్లు : యుజ్వేంద్ర చాహల్ - 224 వికెట్లు- 179 మ్యాచ్‌లు
  • అత్యధిక సిక్సర్లు : క్రిస్ గేల్- 357 సిక్సర్లు
  • వేగవంతమైన శతకం (Century): క్రిస్ గేల్- 30 బంతుల్లో
  • వేగవంతమైన అర్ధశతకం (Half- Century): అభిషేక్ శర్మ -13 బంతుల్లో
  • అత్యధిక శతకాలు- విరాట్ కోహ్లీ - 8 సెంచరీలు
  • ఒక ఇన్నింగ్స్‌లో అత్యధిక వికెట్లు: అల్జారీ జోసెఫ్ - 6-12 (3.4 ఓవర్లలో)
  • జట్టు సాధించిన అత్యధిక స్కోరు: సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ - 288/3 vs RCB
  • అత్యధిక విజయవంతమైన ఛేజింగ్: పంజాబ్ కింగ్స్ - 262-2 పరుగులు vs KKR (2024)

IPLలో నమోదైన గణాంకాలు (19 సీజన్లలో)

  • 1195 మ్యాచ్‌లు
  • 793 ఆటగాళ్లు
  • 382779 పరుగులు
  • 112 శతకాలు
  • 1888 అర్ధ శతకాలు
  • 1434 డకౌట్లు
  • 32837 ఫోర్లు
  • 14762 సిక్సర్లు
  • 45529 ఓవర్లు
  • 352 మెయిడెన్లు
  • 14073 వికెట్లు
  • 37 ఐదు వికెట్ల ప్రదర్శనలు
  • 9085 క్యాచ్‌లు
  • 377 స్టంపింగ్‌లు
  • 333 శతక భాగస్వామ్యాలు
  • 15 సూపర్ ఓవర్లు
  • 23 హ్యాట్రిక్‌లు

'19ఏళ్లు అవుతున్నా మళ్లీమళ్లీ ఆ ఒక్కడే నిలబడుతున్నాడు'- విరాట్​పై మాజీ క్రికెటర్ ప్రశంసలు

IPL ధమాకా: ఆ లిస్ట్​లో ముంబయి ఇండియన్సే టాప్- SRH సరికొత్త బెంచ్​మార్క్- భారీ రికార్డులు ఇవే!

