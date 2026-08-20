బంతిని రెండు ముక్కలుగా కోసిన గ్రౌండ్ స్టాఫ్- క్రికెట్ చరిత్రలోనే తొలిసారి- ఎందుకంటే?
ఇంగ్లాండ్ - పాకిస్థాన్ మ్యాచ్లో అరుదైన సంఘటన - క్రికెట్ బంతిని రెండు ముక్కలుగా కోసిన గ్రౌండ్ సిబ్బంది
Published : August 20, 2026 at 4:10 PM IST
Eng vs Paki Test 2026 : ఇంగ్లాండ్ - పాకిస్థాన్ మధ్య జరుగుతున్న టెస్టు మ్యాచ్లో తొలి రోజు ఆశ్చర్యకరమైన దృశ్యం కనిపించింది. పాకిస్థాన్ ఇన్నింగ్స్ ముగిసిన తర్వాత ఇంగ్లాండ్ ఆటగాడు బంతిని రెండు ముక్కలుగా విరగ్గొట్టాడు. అనంతరం ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లు ఇద్దరు చెరో ముక్కను తీసుకున్నారు. వాటిని భద్రంగా దాచుకుంటామని ఆ ఆటగాళ్లు చెప్పారు. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. ఇంతకీ ఇంగ్లాండ్ ప్లేయర్లు ఆ బంతిని ఎందురు రెండు ముక్కలుగా కోశారంటే?
పాకిస్థాన్ క్రికెట్ జట్టు ప్రస్తుతం ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో ఉంది. ఈ టూర్లో పాక్- ఇంగ్లాండ్ మూడు టెస్టు మ్యాచ్ల సిరీస్ ఆడుతున్నాయి. అందులో భాగంగా లీడ్స్ వేదికగా తొలి టెస్టు మ్యాచ్ బుధవారం జరిగింది. ఈ మ్యాచ్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లు విజృంభించడంతో పాక్ బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ కుప్పకూలింది. 48.1ఓవర్లలో 171 పరుగులకు ఆలౌటైంది. ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లు బౌలర్లు ఒలీ రాబిన్సన్, జోష్ టంగ్ చెరో 5 వికెట్లతో మెరిశారు. అయితే క్రికెట్లో సాధారణంగా ఐదు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వికెట్లు తీసినప్పుడు, ఆ మ్యాచ్ లేదా ఇన్నింగ్స్లో ఉపయోగించిన బంతిని సదరు ఆటగాడికి ఇస్తారు.
ఆ బంతిని ఓ జ్ఞాపకంగా బౌలర్లు తమవద్ద ఉంచుకుంటారు. కానీ ఈ మ్యాచ్లో ఇద్దరు బౌలర్లు చెరో ఐదు వికెట్లు తీయడంతో ఆ బంతి ఎవరికి ఇవ్వాలనే సవాల్ ఎదురైంది. దీనికి ఆ బౌలర్ల వినూత్నంగా ఆలోచించారు. క్రికెట్ చరిత్రలో నిలిచిపోయే ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తమ అద్భుత ప్రదర్శనకు గుర్తుగా ఆ బంతిని రెండుగా విభజించాలని వారిద్దరూ నిర్ణయించుకున్నారు. దీంతో గ్రౌండ్ సిబ్బంది ఆ బంతిని రెండు ముక్కలుగా కత్తిరించి చెరో ముక్క పంచేశారు.
So, what did they do with the match ball? 🤔— England Cricket (@englandcricket) August 19, 2026
A simple solution to a unique problem!
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తొలి రోజు ఆట ముగిసిన తర్వాత చిట్చాట్లో రాబిన్సన్ దీని గురించి మాట్లాడాడు. మైదానం నుంచి బయటకు వస్తున్నప్పుడు తనకు ఈ ఆలోచన వచ్చిందని చెప్పాడు. క్రికెట్ బంతిని రెండు ముక్కలుగా కత్తిరించడం సాధారణ విషయం కాదని, దీనిని తాను జీవితాంతం గుర్తుంచుకుంటానని రాబిన్సన్ అన్నాడు. ఇక బంతిని సగానికి కత్తిరించే ఆలోచన రాబిన్సన్దేనని టంగ్ చెప్పాడు. క్రికెట్ చరిత్రలో ఇలాంటిది ఎప్పుడూ జరగలేదని, ఇది ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుందని అన్నాడు. ఆ బంతిని ఎప్పటికీ భద్రంగా ఉంచుకుంటానని టంగ్ తెలిపాడు.