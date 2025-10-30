67 ఏళ్లకు క్రికెట్లో అరంగేట్రం- 'వయసు ఒక నెంబర్ మాత్రమే' అంటే ఇదేనేమో!
క్రికెట్లో 'ఓల్డెస్ట్' ప్లేయర్ల అరంగేట్రం- ఫుల్ లిస్ట్ ఇదే!
Published : October 30, 2025 at 1:09 PM IST
Oldest Cricket Debutants : క్రికెట్లో 19, 20 ఏళ్లకే స్టార్స్ అయిపోవడం చూస్తుంటాం. 35 ఏళ్లు దాటితే చాలు, "ఇక రిటైర్ అవ్వు బ్రదర్" అంటూ సలహాలు మొదలవుతాయి. చాలా మంది ప్లేయర్లు కూడా 35 తర్వాత కోచ్లుగా, కామెంటేటర్లుగా మారిపోతారు. కానీ, కొందరికి వయసు ఒక నంబర్ మాత్రమే. వాళ్ల డ్రీమ్ కోసం 40 ఏళ్లు, 50 ఏళ్లు, చివరికి 60 ఏళ్లు దాటినా అనుకున్నది సాధించేదాకా ఆగిపోరు. ఇటీవల పాకిస్థాన్ ప్లేయర్ ఒకరు దాదాపు 39 క్రికెట్లో అరంగేట్రం చేయడం హాట్ టాపిక్ అయ్యింది. కానీ, అసలు రికార్డులు చూస్తే మైండ్ బ్లాక్ అవ్వాల్సిందే.
లేటెస్ట్ ఎంట్రీ- 39 ఏళ్ల పాక్ ప్లేయర్!
ఈ ఏడాది (2025) పాకిస్థాన్- సౌతాఫ్రికా మధ్య జరిగిన టెస్ట్ మ్యాచ్లో ఆసిఫ్ అఫ్రిది అనే ప్లేయర్ టెస్ట్ డెబ్యూ చేశాడు. అతని వయసు 38 ఏళ్ల 299 రోజులు. అంటే, దాదాపు 39 ఏళ్లు! ఈ డిసెంబర్కు అతనికి 39 ఏళ్లు నిండుతాయి. ఈ వయసులో డెబ్యూ చేయడం చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు. అలాగే అతని ఆట తీరుతో కూడా చాలామంది సీనియర్ల నుంచి ప్రశంసలు అందుకున్నారు.
49 ఏళ్లకు టెస్ట్ డెబ్యూ- ఫస్ట్ మ్యాచ్లోనే!
టెస్ట్ క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యంత పెద్ద వయసులో డెబ్యూ చేసిన రికార్డ్ జేమ్స్ సౌథర్టన్ పేరు మీద ఉంది. ఇంగ్లాండ్కు చెందిన ఈ ప్లేయర్ ఏకంగా 49 ఏళ్ల 119 రోజుల వయసులో తన మొదటి మ్యాచ్ ఆడాడు. విశేషం ఏంటంటే, 1877లో అసలు క్రికెట్ చరిత్రలోనే మొట్టమొదటి టెస్ట్ మ్యాచ్ (ఆస్ట్రేలియాతో)లో ఇతను ఆడాడు. ఆ తర్వాత స్థానంలో మీరన్ బక్ష్ (47 ఏళ్ల 284 రోజులు) ఉన్నాడు. 1954లో ఇతను ఎక్కువగా హైలెట్ అయ్యాడు.
1980 తర్వాత వీళ్లే 'ఓల్డెస్ట్' టెస్ట్ ప్లేయర్స్!
1980ల తర్వాత క్రికెట్లో చాలా పోటీ ఏర్పడింది. దీంతో ఆలస్యంగా అరంగేట్రం చేయడం బాగా తగ్గింది. 1980 తర్వాత అత్యంత పెద్ద వయసులో టెస్ట్ డెబ్యూ చేసిన ప్లేయర్ సౌతాఫ్రికాకు చెందిన ఒమర్ హెన్రీ. అతను 1992లో టీమ్ఇండియాపై 40 ఏళ్ల 295 రోజుల వయసులో డెబ్యూ చేశాడు. ఆ తర్వాత శ్రీలంకకు చెందిన సోమచంద్ర డి సిల్వా (39 ఏళ్ల 251 రోజులు), ఐర్లాండ్కు చెందిన ఎడ్ జాయిస్ (39 ఏళ్ల 231 రోజులు), సౌతాఫ్రికాకే చెందిన జిమ్మీ కుక్ (39 ఏళ్ల 105 రోజులు) ఈ లిస్టులో ఉన్నారు.
47 ఏళ్లకు వరల్డ్ కప్ ఆడిన ప్లేయర్!
టెస్టుల్లోనే కాదు, వన్డేల్లో కూడా లేటు వయసు డెబ్యూలు ఉన్నాయి. నెదర్లాండ్స్కు చెందిన నోలన్ క్లార్క్, ఏకంగా 47 ఏళ్ల వయసులో తన మొదటి వన్డే మ్యాచ్ ఆడాడు. అది కూడా 1995-96 వరల్డ్ కప్లో కావడం విశేషం. బార్బడోస్లో పుట్టిన ఇతను, 22 ఏళ్ల క్రితం ఇంగ్లండ్ టీమ్పై బార్బడోస్ తరఫున ఆడినా, అంతర్జాతీయ అవకాశం కోసం 47 ఏళ్ల వరకు ఆగాల్సి వచ్చింది.
67 ఏళ్లకు డెబ్యూ!
T20 ఫార్మాట్ అంటేనే కుర్రాళ్ల ఆట అనుకుంటాం. కానీ, ఇక్కడే అసలు రికార్డులు ఉన్నాయి. 2025లో ఫాక్లాండ్ ఐలాండ్స్ జట్టు తమ మొదటి T20I ఆడింది. ఆ జట్టులోని బ్రౌన్లీ అనే ప్లేయర్ 62 ఏళ్ల వయసులో డెబ్యూ చేసి, T20I ఆడిన అత్యంత పెద్ద వయస్కుడిగా రికార్డ్ సృష్టించాడు. కానీ, ఆల్ టైమ్ రికార్డ్ మాత్రం ఒక మహిళ పేరు మీద ఉంది. జిబ్రాల్టర్కు చెందిన వికెట్ కీపర్ సాలీ బార్టన్, 2024లో తన 67వ ఏట డెబ్యూ చేసి చరిత్ర సృష్టించింది.
