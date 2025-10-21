ETV Bharat / sports

టోర్నీలో టర్నింగ్ పాయింట్! టీమ్​ఇండియాకు చివరి ఛాన్స్- ఏం జరుగుతుందో?

సెమీస్‌ ఆశల కోసం టీమ్​ఇండియా పోరాటం!

Womens ODI World Cup
Womens ODI World Cup (@ICC)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 21, 2025 at 9:32 AM IST

2 Min Read
Womens ODI World Cup : ఉమెన్స్‌ వన్డే వరల్డ్‌కప్‌లో ఉత్కంఠ భరిత వాతావరణం నెలకొంది. ఇప్పటికే మూడు జట్లు సెమీస్‌ బర్త్‌ ఖాయం చేసుకున్నాయి. ఇక మిగిలిన ఒక స్థానం కోసం ఐదు జట్ల మధ్య హోరాహోరీ పోరు సాగుతోంది. ఈ క్రమంలో వరుసగా మూడు పరాజయాలు ఎదుర్కొన్న టీమ్​ఇండియా మహిళల జట్టు తన సెమీస్‌ అవకాశాలను క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోకి నెట్టుకుంది. ఇప్పుడు భారత జట్టు గణాంకాలు, జట్టు సమీకరణాలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.

టీమ్‌ఇండియా ఇప్పటివరకు ఆడిన 5 మ్యాచ్‌ల్లో 2 గెలిచి, 4 పాయింట్లతో పాయింట్ల పట్టికలో నాలుగో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. ఇక ముందున్న రెండు మ్యాచ్‌లు భారత్‌కు అత్యంత కీలకం. అక్టోబర్‌ 23న న్యూజిలాండ్‌తో, అక్టోబర్‌ 26న బంగ్లాదేశ్‌తో తలపడనుంది. సెమీఫైనల్‌ ఆశలను నిలబెట్టుకోవాలంటే ఈ రెండు మ్యాచ్‌ల్లో తప్పక గెలవాల్సిందే!

ఒక మ్యాచ్‌ గెలిచి, మరోదాంట్లో ఓడినా టీమ్‌ఇండియాకు ఇంకా అవకాశం ఉంది! కానీ అది పూర్తిగా రేసులో ఉన్న ఇతర జట్ల ఫలితాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆ జట్ల కంటే మెరుగైన నెట్‌ రన్‌రేట్‌ సాధిస్తేనే భారత్‌ సెమీస్‌ బరిలో నిలుస్తుంది. అయితే, రెండు మ్యాచ్‌ల్లోనూ ఓటమి చవిచూస్తే సెమీస్‌ కల దాదాపు చెదిరినట్టే!

ఇక టీమ్‌ఇండియాకు ఒక్క సానుకూల అంశం ఏంటంటే రన్‌రేట్‌ పాజిటివ్‌గా ఉండటం. న్యూజిలాండ్‌ ఇప్పటివరకు ఒకే మ్యాచ్‌లో విజయం సాధించినా, మరో రెండు మ్యాచ్‌ల ఫలితాలు తేలకపోవడంతో వారి ఖాతాలో నాలుగు పాయింట్లు చేరాయి. అయితే కివీస్‌ తమ తర్వాతి రెండు మ్యాచ్‌ల్లో గెలిస్తే మాత్రం భారత్‌ను వెనక్కి నెట్టి సెమీస్‌ రేసులో ముందంజలోకి వచ్చేయొచ్చు!

సోమవారం బంగ్లాదేశ్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో శ్రీలంక విజయం సాధించింది. ఈ విజయం త శ్రీలంక ఖాతాలో 4 పాయింట్లు చేరాయి. చివరి మ్యాచ్‌లో పాకిస్థాన్‌పై గెలిస్తే, శ్రీలంక కూడా సెమీస్‌ రేసులోకి చేరే అవకాశం ఉంది. పాయింట్ల పట్టికలో చివరి స్థానాల్లో ఉన్న బంగ్లాదేశ్‌, పాకిస్థాన్‌ జట్లు సెమీస్‌ రేస్ నుంచి దాదాపు వెలుపలే ఉన్నాయి. ఆస్ట్రేలియా, ఇంగ్లాండ్‌, దక్షిణాఫ్రికా మాత్రం నాలుగేసి మ్యాచ్‌ల్లో విజయం సాధించి సెమీస్‌కు సులభంగా అడుగుపెట్టేశాయి.

అవే తప్పులు- మారని వ్యూహాలు
టీమ్‌ఇండియా మహిళా క్రికెట్ జట్టు వరుస మ్యాచ్‌ల్లో ఓటమి గ్యాప్‌లో ఉంది. కానీ, ఆ తప్పుల నుంచి సరైన పాఠం నేర్చుకోవడం లేదు. చివరివరకు పోరాటంలో తడబడుతూ, చేతిలో ఉన్న విజయాలను ప్రత్యర్థులకు ఇచ్చేస్తోంది. గత మూడు మ్యాచ్‌ల్లో కూడా ఇదే దృశ్యం. వన్డే ప్రపంచకప్ కీలక దశ చేరుకోవడం దగ్గరగా ఉన్న సమయంలో, హర్మన్‌ప్రీత్ సేన తక్షణమే వ్యూహాలను మార్చాలి. చివరి వార్షికం వరకు గట్టిగా పోరాటం చేస్తేనే జట్టు విజయాల మార్గంలో అడుగులు వేస్తుంది.

