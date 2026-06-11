బిగ్ అప్డేట్ : 2027 వన్డే వరల్డ్ కప్ తేదీలు ఖరారు!- 50 రోజులపాటు క్రికెట్ సంబరం!
2027 వన్డే వరల్డ్ కప్ పై కిక్కిచ్చే అప్డేట్- టోర్నమెంట్ తేదీలు దాదాపు ఖరారు- ఈ మెగా టోర్నీ ఎప్పుడు ప్రారంభంకానుందంటే?
Published : June 11, 2026 at 6:25 PM IST
2027 ODI World Cup : సౌతాఫ్రికా, జింబాబ్వే, నమీబియా సంయుక్త వేదికలుగా వచ్చే ఏడాది జరగనున్న వన్డే వరల్డ్కప్పై అదిరే న్యూస్ బయటకు వచ్చింది. ఈ మెగాటోర్నీ తేదీలు దాదారు ఖరారయ్యాయని తెలుస్తోంది. ఈ వరల్డ్కప్ వచ్చే ఏడాది అక్టోబర్ 04 నుంచి 21 దాకా నిర్వహించనున్నట్లు సమాచారం. ఈ మేరకు గతనెలలో అహ్మదాబాద్ వేదికగా జరిగిన ఐసీసీ బోర్డు సమావేశంలో ఈ తేదీలను ఖరారు చేసినట్లు ESPN క్రిక్ఇన్ఫో నివేదించింది. అయితే జులైలో ఎడిన్బర్గ్లో జరిగే ఐసీసీ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశంలో ఈ తేదీలపై తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్నారని తెలుస్తోంది.
తాజా నివేదిక ప్రకారం, అత్యధిక మ్యాచ్లకు దక్షిణాఫ్రికా ఆతిథ్యం ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. మొత్తం 54 మ్యాచ్లలో కనీసం 41 మ్యాచ్లు ఎనిమిది వేదికలలో జరుగుతాయి. జింబాబ్వే, విక్టోరియా ఫాల్స్, హరారే స్పోర్ట్స్ క్లబ్, బులవాయోలోని క్వీన్స్ సహా మూడు వేదికలలో 8 నుంచి 10 మ్యాచ్లను నిర్వహించే అవకాశం ఉంది. నమీబియా దేశం మూడు మ్యాచ్లకు ఆతిథ్యం ఇవ్వనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఈసారి ఎక్కువ టీమ్స్!
గత రెండు ఎడిషన్లలో ఈ వరల్డ్కప్లో 10 జట్లు పాల్గొన్నాయి. అయితే ఈసారి ఈ టోర్నమెంట్ 14 జట్ల ఫార్మాట్లో జరగనుంది. ఏడు చొప్పున రెండు గ్రూపులుగా విభజిస్తారు. ప్రతి గ్రూపు నుంచి మొదటి మూడు స్థానాల్లో నిలిచిన జట్లు సూపర్ సిక్స్ దశకు చేరుకుంటాయి. పూర్తి స్థాయి సభ్య దేశాలుగా దక్షిణాఫ్రికా, జింబాబ్వే నేరుగా అర్హత సాధించగా, నమీబియా మాత్రం క్వాలిఫికేషన్ ప్రక్రియ ద్వారా వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ద్వైపాక్షిక అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ల వివరాలను అందించే 2027- 2031 ఫ్యూచర్ టూర్స్ ప్రోగ్రామ్ (FTP) కింద ఐసీసీ నిర్వహిస్తున్న తొలి ఈవెంట్ కూడా 2027 వన్డే ప్రపంచ కప్ కానుంది.
🚨 2027 WORLD CUP DATES ARE OUT. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 11, 2026
- The ICC 2027 World Cup set to be played from 4th October to 21st November. (Espncricinfo). pic.twitter.com/bGbNcOjVTj