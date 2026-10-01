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2027 వరల్డ్​ కప్​ షెడ్యూల్ రిలీజ్- భారత్, పాక్ మ్యాచ్ ఎప్పుడంటే?

వన్డే వరల్డ్​కప్ షెడ్యూల్ ప్రకటించిన అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ - వచ్చే ఏడాది అక్టోబర్​లోనే మెగా టోర్నీ- కౌంట్​డౌన్ షురూ

ODI World Cup 2027
వన్డే వరల్డ్​కప్ షెడ్యూల్ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 1, 2026 at 9:34 PM IST

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ODI World Cup 2027 Schedule Announcement : యావత్ ప్రపంచంలో క్రికెట్ అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న 2027 వరల్డ్​కప్ షెడ్యూల్ రానే వచ్చేసింది. ఈసారి టోర్నీ ఫార్మాట్ మారడంతో షెడ్యూల్ ఎలా ఉండనుందో అని అభిమానులు ఆత్రుతగా ఎదురుచూశారు. ఇక సౌతాఫ్రికా, నమీబియా, జింబాబ్వే వేదికగా జరగనున్న ఈ మెగా టోర్నమెంట్​కు సంబంధించిన షెడ్యూల్​ను అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ఐసీసీ) గురువారం అధికారికంగా ప్రకటించింది. దీంతో వరల్డ్​కప్ కౌంట్​డౌన్ మొదలైంది. వచ్చే ఏడాది అక్టోబర్ 02- నవంబర్ 21 దాకా టోర్నీ జరగనుంది. మరి భారత్ మ్యాచ్​లు ఎప్పుడెప్పుడు ఉండనున్నాయి? అసలు కంప్లీట్ షెడ్యూల్ ఎలా ఉంది? అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

టోర్నమెంట్‌ 2027, అక్టోబర్‌ 7న భారత్‌, ఆసీస్‌ మ్యచ్‌తో ప్రారంభమవుతుంది. అక్టోబర్‌ 10న భారత్‌-పాక్‌, 14న భారత్‌-అఫ్గాన్‌, 17న భారత్‌-క్వాలిఫయర్‌ ఎ, 24న భారత్‌ -జింబాబ్వే మ్యాచ్‌లు జరగనున్నాయి. నవంబర్‌ 17, 18న సెమీఫైనల్స్‌, 21న ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌ జరగనుంది.

ఫార్మాట్ ఇలా
14 జట్లు ఈ టోర్నమెంట్​లో పోటీ పడనున్నాయి. అయితే ఈసారి టోర్నీ ఫార్మాట్ మార్చారు. ఇందులో 10 జట్లు ర్యాంకింగ్స్ ఆధారంగా నేరుగా టోర్నీకి క్వాలిఫై అయ్యాయి. మిగిలిన నాలుగు టీమ్స్ క్వాలిఫికేషన్ ద్వారా ఎంపిక అవుతాయి. అలా 14 జట్లతో మూడు రౌండ్లలో టోర్నీ ఉండనుంది. రౌండ్ 1లో 14 జట్లలో చివరి మూడు స్థానాల్లో నిలిచిన టీమ్స్ 'రౌండ్- రాబిన్ సూపర్ సిరీస్'లో తలపడతాయి. ఇందులో అత్యుత్తమంగా ఆడిన ఒక జట్టు మాత్రమే మెయిన్ టోర్నీకి వెళ్తుంది. మిగిలిన రెండు జట్లు నిష్క్రమిస్తాయి. దీంతో 12 జట్లతో మెయిన్ టోర్నమెంట్ షురూ అవుతుంది.

12 జట్లను రౌండ్​ 2లో రెండు గ్రూపులుగా విభజించి ఆడిస్తారు. ఒక్కో గ్రూపులో ఆరేసి జట్లు ఉంటాయి. ఆయా గ్రూపుల్లోని టీమ్స్ రౌండ్ రాబిన్ మోడల్​లో మిగిలిన జట్ల​తో ఒక్కో మ్యాచ్ ఆడతాయి. ప్రతి గ్రూప్​లో టాప్ 3లో నిలిచిన జట్లు తర్వాతి రౌండ్​కు అర్హత సాధిస్తాయి. అలాగే రెండు గ్రూపుల్లో కలిపి అత్యుత్తమంగా ఆడి నాలుగో స్థానంలో ఉన్న జట్టుకు కూడా అవకాశం ఉంటుంది. ఈ ఏడు జట్లు సూపర్ 7 రౌండ్​కు అర్హత సాధిస్తాయి. ఈ సూపర్ 7లో ఏడు జట్లు కూడా ఒకే గ్రూప్​లో ఉంటాయి. ఇందులోనూ రాబిన్ పద్ధతిలో మ్యాచ్​లు ఉంటాయి. టాప్​ 4లో నిలిచిన నాలుగు జట్లు సెమీఫైనల్స్​కు అర్హత సాధిస్తాయి. 1వ- 4వ స్థానాల్లో నిలిచిన జట్లు తొలి సెమీస్, 2వ-3వ ప్లేస్​ల్లో ఉన్న టీమ్స్ రెండో సెమీస్​లో ఢీ కొంటాయి. ఇందులో నెగ్గిన రెండు టీమ్స్ ఫైనల్​కు వెళ్తాయి. మొత్తం మూడు రౌండ్లలో సెమీ ఫైనల్స్, ఫైనల్ కలుపుకొని టోర్నీ​లో 54 మ్యాచ్​లు ఉండనున్నాయి.

టోర్నీకి క్వాలిఫై అయిన టీమ్స్
2026 సెప్టెంబర్ 30 నాటికి ర్యాంకింగ్స్​లో టాప్ 10 జట్లు టోర్నీకి క్వాలిఫై అయ్యాయి. భారత్, ఆస్ట్రేలియా, ఇంగ్లాండ్, పాకిస్థాన్, న్యూజిలాండ్, శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్, ఆఫ్గానిస్థాన్ అర్హత సాధించాయి. ఇక సౌతాఫ్రికా, జింబాబ్వే జట్లు ఆతిథ్యం ఇస్తుండడంతో నేరుగా టోర్నీలో ఎంటర్ అవుతాయి. అయితే సహ ఆతిథ్య దేశమైన నమీబియాకు ఐసీసీలో పూర్తి సభ్యత్వం లేకపోవడంతో నేరుగా అర్హత సాధించలేదు. మరోవైపు రెండుసార్లు వరల్డ్​కప్ ముద్దాడిన వెస్టిండీస్, 2027 ప్రారంభంలో జరగనున్న క్వాలిఫయర్స్ ఆడాల్సి ఉంటుంది. ఈ క్వాలిఫయర్స్ ద్వారానే మిగిలిన నాలుగు జట్లు అర్హత సాధిస్తాయి.

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