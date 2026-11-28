IND Vs NZ : ముగిసిన రెండో రోజు ఆట- భారత్ స్కోర్ ఎంతంటే?
Ind Vs Nz 2nd Test Day 2 : తొలి ఇన్నింగ్స్లో 356 పరుగులకు న్యూజిలాండ్ ఔట్ అయ్యింది. రెండో రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి టీమ్ఇండియా 116/6తో నిలిచింది.
Published : November 28, 2026 at 11:45 AM IST
న్యూజిలాండ్తో జరుగుతున్న రెండో టెస్టులో భారత్లో కష్టాల్లో పడింది. రెండో రోజు ఆటలో కివీస్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో 356 పరుగులకు ఆలౌట్ కాగా, లక్ష్య ఛేదనకు దిగిన భారత్ రెండో రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి 6 వికెట్లు కోల్పోయి 116 పరుగులు చేసింది.
ఓవర్నైట్ స్కోరు 246/5తో రెండో రోజు ఆట ప్రారంభించిన న్యూజిలాండ్, వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ టామ్ బ్లండెల్ అండతో కీలక పరుగులు సాధించింది. బ్లండెల్ 89 పరుగులతో ఆకట్టుకున్నాడు. గ్లెన్ ఫిలిప్స్ (36)ను అన్షుల్ కాంబోజ్ పెవిలియన్కు పంపగా, నాథన్ స్మిత్ (26), కైల్ జేమీసన్ (19) వికెట్లను ఆకాష్ దీప్ తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. చివర్లో బ్లండెల్ను గుర్నూర్ బ్రార్ ఔట్ చేయడంతో న్యూజిలాండ్ 346 పరుగుల వద్ద తొమ్మిదో వికెట్ కోల్పోయింది. అనంతరం మాట్ హెన్రీ (19)ను ఆకాష్ దీప్ పెవిలియన్కు పంపడంతో కివీస్ తొలి ఇన్నింగ్స్ 356 పరుగుల వద్ద ముగిసింది. భారత బౌలర్లలో ఆకాష్ దీప్ 5/99తో రాణించగా, గుర్నూర్ బ్రార్, అన్షుల్ కాంబోజ్ చెరో రెండు వికెట్లు తీశారు. వాషింగ్టన్ సుందర్కు ఒక వికెట్ దక్కింది.
జైస్వాల్ డకౌట్
అనంతరం తొలి ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించిన భారత్కు ఆరంభంలోనే ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. మాట్ హెన్రీ బౌలింగ్లో యశస్వి జైస్వాల్ (0) డకౌట్గా వెనుదిరిగాడు. ఆ తర్వాత కేఎల్ రాహుల్, దేవదత్ పడిక్కల్ ఇన్నింగ్స్ను పుంజుకునే ప్రయత్నం చేశారు. అయితే జేమీసన్ బౌలింగ్లో భారీ షాట్కు యత్నించిన పడిక్కల్, బ్లండెల్కు క్యాచ్ ఇచ్చి ఔటయ్యాడు. క్రీజులోకి వచ్చిన కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ (17) కొన్ని ఆకట్టుకునే షాట్లు ఆడినా, జేమీసన్ బౌలింగ్లో టామ్ లాథమ్కు క్యాచ్ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. దీంతో భారత్ రెండో సెషన్ ముగిసే సమయానికి 59/3తో నిలిచింది. చివరి సెషన్లో కేఎల్ రాహుల్, రిషభ్ పంత్ జాగ్రత్తగా ఆడుతూ ఇన్నింగ్స్ను నిర్మించే ప్రయత్నం చేశారు. వీరిద్దరూ స్కోరును 96 పరుగులకు చేర్చారు. అయితే భారీ షాట్కు ప్రయత్నించిన పంత్ (23) జేమీసన్కు క్యాచ్ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. ఆ తర్వాత రాహుల్ (25) కూడా ఎక్కువసేపు నిలవలేకపోయాడు. ఆఫ్ స్టంప్ వెలుపల వచ్చిన బంతిని డ్రైవ్ చేయబోయి డెవాన్ కాన్వేకు క్యాచ్ ఇచ్చాడు. దీంతో భారత్ 104 పరుగులకే ఐదు వికెట్లు కోల్పోయింది.
116/6తో ఆట ముగింపు
ధ్రువ్ జురెల్, వాషింగ్టన్ సుందర్ క్రీజులో నిలదొక్కుకునేందుకు ప్రయత్నించారు. మాట్ హెన్రీ, నాథన్ స్మిత్ కట్టుదిట్టమైన బౌలింగ్తో భారత బ్యాటర్లను ఇబ్బంది పెట్టారు. ఈ క్రమంలో నాథన్ స్మిత్ బౌలింగ్లో వాషింగ్టన్ సుందర్ (10) ఔటయ్యాడు. దీంతో భారత్ 116 పరుగుల వద్ద ఆరో వికెట్ కోల్పోయింది. ఆ తర్వాత మరో వికెట్ పడకుండా జురెల్ (7) జాగ్రత్తగా ఆడటంతో రెండో రోజు ఆట ముగిసింది. ప్రస్తుతం భారత్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో న్యూజిలాండ్ స్కోరుకు ఇంకా 240 పరుగులు వెనుకబడి ఉంది.