రోహిత్ రికార్డును సమం చేసిన ఫిలిప్స్- టీమ్ఇండియాపై అరుదైన ఘనత!
Glenn Phillips Test Century : భారత్తో జరుగుతున్న వెల్లింగ్టన్ టెస్టులో గ్లెన్ ఫిలిప్స్ అద్భుతమైన సెంచరీ సాధించాడు. ఈ శతకంతో తొమ్మిదేళ్ల క్రితం రోహిత్శర్మ నెలకొల్పిన ఓ అరుదైన రికార్డును సమం చేశాడు.
Published : November 20, 2026 at 2:40 PM IST
న్యూజిలాండ్ ఆల్రౌండర్ గ్లెన్ ఫిలిప్స్ ఈ ఏడాది భారత బౌలర్లకు పెద్ద తలనొప్పిగా మారాడు. వన్డేల్లో ధాటిగా ఆడిన ఫిలిప్స్, టీ20ల్లోనూ అదే జోరు కొనసాగించాడు. ఇప్పుడు టెస్టుల్లో కూడా తన బ్యాటింగ్ సత్తా చూపించాడు. వెల్లింగ్టన్ వేదికగా భారత్తో జరుగుతున్న తొలి టెస్టులో రెండో రోజు సెంచరీ సాధించాడు. ఇది ఫిలిప్స్ టెస్ట్ కెరీర్లో రెండో శతకం. అయితే ఈ సెంచరీకి ఓ ప్రత్యేకత ఉంది. గతంలో రోహిత్ శర్మ సాధించిన ఓ అరుదైన రికార్డుకు సంబంధించినది కావడంతో ఫిలిప్స్ ఇన్నింగ్స్కు మరింత హైలెట్ అయ్యింది. భారత్పై ఈ ఏడాది అతను ఆడిన రెండు భారీ ఇన్నింగ్స్లను కలిపి చూస్తే ఈ రికార్డు ఎంత ప్రత్యేకమైనదో అర్థమవుతుంది.
మూడు ఫార్మాట్లలో భారత్పై సెంచరీలు
ఒకే క్యాలెండర్ ఏడాదిలో భారత్పై టెస్ట్, వన్డే, టీ20 ఫార్మాట్లలో సెంచరీలు చేసిన తొలి క్రికెటర్గా ఫిలిప్స్ నిలిచాడు. ఈ ఏడాది జనవరి 18న ఇందౌర్లోని హోల్కర్ స్టేడియంలో జరిగిన మూడో వన్డేలో 88 బంతుల్లో 106 పరుగులు చేశాడు. ఆ తర్వాత అక్టోబర్లో ఆక్లాండ్ వేదికగా జరిగిన నాలుగో టీ20లో కేవలం 47 బంతుల్లో 109 పరుగులు సాధించాడు. ఇప్పుడు వెల్లింగ్టన్ టెస్టులో కూడా సెంచరీతో మూడు ఫార్మాట్లలో శతకాలు పూర్తి చేశాడు. ఈ మ్యాచ్లో న్యూజిలాండ్ తొలి రోజు రెండు సెషన్లు ముగిసేలోపే 70 పరుగులకు ఐదు వికెట్లు కోల్పోయింది. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఫిలిప్స్ జట్టుకు అండగా నిలిచాడు. రెండో రోజు సెంచరీ పూర్తి చేసి న్యూజిలాండ్ను ఆదుకున్నాడు. ఈ శతకంతో ఒకే ఏడాదిలో ఒకే ప్రత్యర్థిపై మూడు ఫార్మాట్లలో సెంచరీలు చేసిన రెండో ఆటగాడిగా రోహిత్ శర్మ సరసన చేరాడు.
What an innings from Glenn Phillips. Score when Glenn walked out 70/5. Score when Glenn walked off 286/6. 👏👏 https://t.co/HLFI0KFzSD— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 19, 2026
తొమ్మిదేళ్ల క్రితమే రోహిత్ ఘనత
ఈ అరుదైన రికార్డును రోహిత్ శర్మ 2017లో శ్రీలంకపై సాధించాడు. ఆ ఏడాది లంక బౌలర్లపై రోహిత్ వరుసగా భారీ ఇన్నింగ్స్లు ఆడాడు. ఆగస్టు 27న పల్లెకెలె వేదికగా జరిగిన వన్డేలో 145 బంతుల్లో అజేయంగా 124 పరుగులు చేశాడు. నాలుగు రోజుల తర్వాత ఆగస్టు 31న కొలంబోలో జరిగిన మరో వన్డేలో 88 బంతుల్లో 104 పరుగులు సాధించాడు. నవంబర్లో నాగ్పుర్ వేదికగా జరిగిన టెస్టులో కూడా శ్రీలంకపై సెంచరీ బాదాడు. ఆ మ్యాచ్లో 160 బంతుల్లో అజేయంగా 102 పరుగులు చేశాడు. దీంతో ఆ ఏడాది వన్డేలు, టెస్టుల్లో శతకాలు పూర్తి చేసిన రోహిత్, డిసెంబర్లో తన బ్యాటింగ్ జోరును మరింత పెంచాడు. చివరి పది రోజుల్లోనే మరో రెండు భారీ సెంచరీలు సాధించి ఒకే ఏడాదిలో ఐదు శతకాలను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు.
డబుల్ సెంచరీ- ఆ తర్వాత టీ20లో విధ్వంసం
డిసెంబర్ 13న మొహాలీ వేదికగా జరిగిన వన్డేలో రోహిత్ శర్మ శ్రీలంకపై డబుల్ సెంచరీ సాధించాడు. కేవలం 153 బంతుల్లో అజేయంగా 208 పరుగులు చేశాడు. ఇది ఆ ఏడాది శ్రీలంకపై రోహిత్ సాధించిన మూడో వన్డే సెంచరీ. తొమ్మిది రోజుల తర్వాత డిసెంబర్ 22న ఇందౌర్లో జరిగిన టీ20 మ్యాచ్లో మరోసారి చెలరేగాడు. కేవలం 43 బంతుల్లో 118 పరుగులు చేశాడు. దీంతో 2017లో శ్రీలంకపై మూడు వన్డే సెంచరీలు, ఒక టెస్ట్ సెంచరీ, ఒక టీ20 సెంచరీ నమోదు చేశాడు. ఒకే క్యాలెండర్ ఏడాదిలో ఒకే ప్రత్యర్థి జట్టుపై మూడు ఫార్మాట్లలో సెంచరీలు చేసిన తొలి ఆటగాడిగా నిలిచాడు. 2017 తర్వాత మరే క్రికెటర్ కూడా ఈ ఘనతను అందుకోలేకపోయాడు. ఇప్పుడు తొమ్మిదేళ్ల తర్వాత ఫిలిప్స్ ఆ జాబితాలో చేరాడు.
🚨 HISTORY BY GLENN PHILLIPS! January – ODI century vs India 🇮🇳 October – T20I century vs India 🇮🇳 November – Test century vs India 🇮🇳 Glenn Phillips has become only the SECOND player ever, after Rohit Sharma....see more #NZvsIND https://t.co/CbY5oyCYT9— Nafees (@Nafees_018) November 20, 2026
తొమ్మిదో ఆటగాడిగా
ఒకే ప్రత్యర్థి జట్టుపై మూడు ఫార్మాట్లలో సెంచరీలు చేయడం కూడా అరుదైన ఘనతే. ఇప్పటివరకు మొత్తం తొమ్మిది మంది క్రికెటర్లు మాత్రమే ఈ జాబితాలో ఉన్నారు. ఫిలిప్స్ భారత్పై మూడు ఫార్మాట్లలో సెంచరీలు చేసిన తొమ్మిదో ఆటగాడిగా నిలిచాడు. అయితే ఈ తొమ్మిది మందిలో రోహిత్ శర్మకు మరో ప్రత్యేకత ఉంది. ఒకటి కంటే ఎక్కువ ప్రత్యర్థి జట్లపై మూడు ఫార్మాట్లలో సెంచరీలు చేసిన ఏకైక ఆటగాడు రోహిత్. శ్రీలంకతో పాటు వెస్టిండీస్, దక్షిణాఫ్రికా, ఇంగ్లండ్ జట్లపై కూడా టెస్ట్, వన్డే, టీ20ల్లో శతకాలు నమోదు చేశాడు. ఫిలిప్స్ ఇప్పుడు ఒకే ఏడాదిలో మూడు ఫార్మాట్లలో సెంచరీలు చేసిన రికార్డును సమం చేసినా, ఎక్కువ ప్రత్యర్థి జట్లపై ఈ ఘనత సాధించిన రోహిత్ ప్రత్యేక రికార్డు మాత్రం అలాగే ఉంది.
ఫిలిప్స్ న్యూజిలాండ్ జట్టులో ప్రధానంగా మిడిల్ ఆర్డర్ బ్యాటర్గా ఆడుతున్నాడు. అవసరమైనప్పుడు ఆఫ్ స్పిన్ బౌలింగ్ కూడా చేస్తాడు. పరిమిత ఓవర్ల క్రికెట్లో భారీ షాట్లతో పరుగులు సాధించే ఫిలిప్స్కు టెస్టుల్లో మాత్రం పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఆడాల్సి ఉంటుంది. వెల్లింగ్టన్లో సాధించిన శతకం అతని టెస్ట్ కెరీర్లో రెండోది. టీ20ల్లో దూకుడుగా బ్యాటింగ్ చేసే ఫిలిప్స్, టెస్ట్ క్రికెట్లో కూడా కీలక ఇన్నింగ్స్ ఆడగలనని చూపించాడు. మూడు ఫార్మాట్లలో బ్యాటింగ్ చేయడంతో పాటు బౌలింగ్, ఫీల్డింగ్లోనూ న్యూజిలాండ్కు ఉపయోగపడుతున్నాడు.
Ind Vs Nz : ముగిసిన రెండో రోజు ఆట- స్కోర్ ఎంతంటే?
WTC టేబుల్లో కొత్త టాపర్- టాప్లోకి సౌతాఫ్రికా- భారత్ ఏ స్థానంలో ఉందంటే?