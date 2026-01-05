నొవాక్ జకోవిచ్ షాకింగ్ డెసిషన్- టెన్నిస్ అసోసియేషన్కు గుడ్ బై!
సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్న నొవాక్ జకోచివ్- ప్రొఫెషనల్ టెన్నిస్ ప్లేయర్స్ అసోసియేషన్ నుంచి వైదొలుగుతున్నట్లు ప్రకటన
Published : January 5, 2026 at 3:42 PM IST
Novak Djokovic : సెర్బియన్ టెన్నిస్ దిగ్గజం నొవాక్ జకోవిచ్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. తాను ప్రొఫెషనల్ టెన్నిస్ ప్లేయర్స్ అసోసియేషన్ (PTPA) నుంచి వైదొలుగుతున్నట్లు తాజాగా ప్రకటించాడు. అయితే ఈ అసోసియేషన్ను నొవాక్ ఆరేళ్ల కిందట వాసెక్ పోస్పిసిల్తో కలిసి స్థాపించాడు. టెన్నిస్ ప్లేయర్లకు కెరీర్ పరంగా మద్దతుగా నిలుస్తూ, సహాయం చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఇది స్థాపించారు. అయితే ఇప్పుడు అసోషియేషన్లో పారదర్శకత లోపించిందని సెన్సేషనల్ కామెంట్స్ చేశాడు. అందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చిందని తెలిపాడు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియా ఎక్స్లో పోస్ట్ షేర్ చేశాడు.
ప్రొఫెషనల్ టెన్నిస్ ప్లేయర్ల్ అసోసియేషన్ నుంచి పూర్తిగా తప్పుకోవాలని అనుకుంటున్నాను. చాలా ఆలోచించిన తర్వాతే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నా. అసోసియేషన్లో పారదర్శకత లోపించింది. ప్రస్తుతం సంస్థ నడుస్తున్న విధానాలతో నేను ఇకపై ఏకీభవించలేవని స్పష్టమైంది' అని అతడు వాపోయాడు.