ETV Bharat / sports

నొవాక్ జకోవిచ్ షాకింగ్ డెసిషన్- టెన్నిస్ అసోసియేషన్​కు గుడ్​ బై!

సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్న నొవాక్ జకోచివ్- ప్రొఫెషనల్‌ టెన్నిస్‌ ప్లేయర్స్‌ అసోసియేషన్‌ నుంచి వైదొలుగుతున్నట్లు ప్రకటన

Novak Djokovic
Novak Djokovic (Source : AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 5, 2026 at 3:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Novak Djokovic : సెర్బియన్ టెన్నిస్‌ దిగ్గజం నొవాక్ జకోవిచ్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. తాను ప్రొఫెషనల్‌ టెన్నిస్‌ ప్లేయర్స్‌ అసోసియేషన్‌ (PTPA) నుంచి వైదొలుగుతున్నట్లు తాజాగా ప్రకటించాడు. అయితే ఈ అసోసియేషన్​ను నొవాక్ ఆరేళ్ల కిందట వాసెక్ పోస్పిసిల్​తో కలిసి స్థాపించాడు. టెన్నిస్ ప్లేయర్లకు కెరీర్​ పరంగా మద్దతుగా నిలుస్తూ, సహాయం చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఇది స్థాపించారు. అయితే ఇప్పుడు అసోషియేషన్‌లో పారదర్శకత లోపించిందని సెన్సేషనల్ కామెంట్స్ చేశాడు. అందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చిందని తెలిపాడు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియా ఎక్స్‌లో పోస్ట్‌ షేర్ చేశాడు.

ప్రొఫెషనల్ టెన్నిస్ ప్లేయర్ల్ అసోసియేషన్​ నుంచి పూర్తిగా తప్పుకోవాలని అనుకుంటున్నాను. చాలా ఆలోచించిన తర్వాతే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నా. అసోసియేషన్​లో పారదర్శకత లోపించింది. ప్రస్తుతం సంస్థ నడుస్తున్న విధానాలతో నేను ఇకపై ఏకీభవించలేవని స్పష్టమైంది' అని అతడు వాపోయాడు.

TAGGED:

NOVAK DJOKOVIC TENNIS FEDERATION
TENNIS FEDERATION OF INDIA
NOVAK DJOKOVIC

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.