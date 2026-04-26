ధోనీ ఫుల్​ ఫిట్​గానే ఉన్నాడు- అయినా ఆడకపోవడానికి ఇదే కారణం!

గుజరాత్​ టైటాన్స్​తో మ్యాచ్​కూ ధోనీ దూరం- నెట్స్​లో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా మ్యాచ్​ల్లో మాత్రం నో ఎంట్రీ- ఇదే అసలు కారణం!

MS Dhoni IPl 2026 (Source : AFP (File))
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 26, 2026 at 3:45 PM IST

Updated : April 26, 2026 at 3:50 PM IST

MS Dhoni IPl 2026 : 2026 ఐపీఎల్​లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్​ జట్టు మరో కీలక పోరుకు రెడీ అయిపోయింది. సొంతగడ్డపై గుజరాత్ టైటాన్స్​తో పోటీ పడుతుంది. ఈ మ్యాచ్​లో టాస్ నెగ్గిన గుజరాత్ బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. అయితే మళ్లీ సీఎస్కే అభిమానులకు నిరాశే ఎదురైంది. ఈ మ్యాచ్​లోనూ స్టార్ బ్యాటర్ మహేంద్రసింగ్ ధోనీ బరిలోకి దిగడం లేదు. అయితే అతడి కమ్​బ్యాక్​కు సంబంధించి ఒక వార్త బయటకు వచ్చింది. మరి అదేంటంటే?

ప్రాక్టీస్​ వీడియోలు వైరల్!
ఈ సీజన్​ ప్రారంభానికి ముందు ధోనీ గాయపడ్డాడని దీంతో ఆరంభ మ్యాచ్​లకు దూరం కానున్నాడని సీఎస్కే మేనేజ్​మెంట్ స్వయంగా ప్రకటించింది. దీంతో తొలి మూడు లేదా నాలుగు మ్యాచ్​లకు ధోనీ దూరం అవుతాడని అంతా అనుకున్నారు. కానీ ఏడు మ్యాచ్​లు ముగిసినా మిస్టర్ కూల్ ఇంకా ఈ సీజన్​లో ఎంట్రీనే ఇవ్వలేదు. అయితే ఇటీవల ధోనీ గాయం నుంచి కోలుకున్నట్లు తెలిసింది. సన్​రైజర్స్, ముంబయి ఇండియన్స్​తో మ్యాచ్​కు ముందు నెట్స్​లో ప్రాక్టీస్ సైతం చేశాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్​ అయ్యాయి. దీంతో ధోనీ ఫుల్ ఫిట్​నెస్ సాధించేశాడని, ఇక బరిలో దిగడం ఖాయమని ఫ్యాన్స్ భావించారు. కానీ, వాళ్ల ఎదురుచూపులు ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. తాజాగా గుజరాత్​తో మ్యాచ్​లోనూ ధోనీ లేడు.

అదీ అసలు కారణం!
అయితే ధోనీ గాయం నుంచి పూర్తిగా కోలుకున్నాడు. ఫుల్ ఫిట్​నెస్​ కూడా సాధించాడని సమాచారం. అయితే సీజన్​ ప్రారంభంలో ఇబ్బందిపడ్డ సీఎస్కే ఇప్పుడిప్పుడే గాడిన పడింది. గత నాలుగు మ్యాచ్​ల్లో మూడింట నెగ్గి జోరుమీదుంది. ఇలాంటి సమయంలో జట్టు సమతుల్యత దెబ్బతినకూడదనే ఉద్దేశంతో ఆతడు కావాలనే జట్టులోకి రావడం లేదని తెలిసింది. అలాగే ధోనీ బరిలోకి దిగితే జట్టులోంచి ఒక ప్లేయర్​పై వేటు పడుతుంది.

అందుకే తన కారణంగా ఏ యువ ఆటగాడు కూడా జట్టులో తమతమ స్థానాన్ని కోల్పోకూడదని ధోనీ భావిస్తున్నాడని సమాచారం. ఈ మేరకు జాతీయ మీడియా పేర్కొంది. వాస్తవానికి జట్టు ఇప్పుడిప్పుడే విజయాల బాట పట్టింది. ఈ దశలో విన్నింగ్ కాంబినేషన్ మార్చితే ప్రతికూలంగా మారే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే ధోనీ జట్టులోకి తిరిగి రాకపోవడానికి ఇదే ప్రధాన కారణం అయి ఉండవచ్చని విశ్లేషకులు కూడా అభిప్రాయపడుతున్నారు.

ధోనీ కమ్​బ్యాక్- ఎవరేమన్నారంటే?
ఈ సీజన్​లో ధోనీ ఎంట్రీ గురించి సీఎస్కే మేనేజ్​మెంట్​ స్పందించింది. గుజరాత్​తో మ్యాచ్​కు ముందు ధోనీ ఎంట్రీ గురించి చెన్నై ప్రధాన కోచ్ స్టీఫెన్ ఫ్లెమింగ్‌ను మీడియా అడిగింది. అయితే దీనిపై ఆయన స్పష్టమైన సమాధానం ఇవ్వలేదు. ధోనీ కోలుకునే ప్రక్రియలో మంచి పురోగతి సాధిస్తున్నాడని మాత్రమే ఆయన తెలిపారు. అలాగే మేనేజ్​మెంట్ సూచనల ప్రకారమే ధోనీ వ్యవహరిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. ఇక బ్యాటింగ్ కోచ్ మైఖేల్ హస్సీ రీసెంట్​గా ఈ విషయంపై మాట్లాడాడు. "ఎంఎస్ ధోనీ తన గాయం నుంచి కోలుకుని ఎప్పుడు తిరిగి వచ్చినా, అతడు వికెట్ కీపర్ పాత్రనే పోషిస్తాడు. ప్రస్తుతం, ఆ బాధ్యత సంజు శాంసన్ భుజాలపై ఉంది. ధోనీ లేని సమయంలో శాంసన్ వికెట్ కీపింగ్ బాధ్యతలను సమర్థవంతంగా నిర్వర్తిస్తున్నాడు" అని అన్నాడు.

