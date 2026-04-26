ధోనీ ఫుల్ ఫిట్గానే ఉన్నాడు- అయినా ఆడకపోవడానికి ఇదే కారణం!
గుజరాత్ టైటాన్స్తో మ్యాచ్కూ ధోనీ దూరం- నెట్స్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా మ్యాచ్ల్లో మాత్రం నో ఎంట్రీ- ఇదే అసలు కారణం!
Published : April 26, 2026 at 3:45 PM IST|
Updated : April 26, 2026 at 3:50 PM IST
MS Dhoni IPl 2026 : 2026 ఐపీఎల్లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టు మరో కీలక పోరుకు రెడీ అయిపోయింది. సొంతగడ్డపై గుజరాత్ టైటాన్స్తో పోటీ పడుతుంది. ఈ మ్యాచ్లో టాస్ నెగ్గిన గుజరాత్ బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. అయితే మళ్లీ సీఎస్కే అభిమానులకు నిరాశే ఎదురైంది. ఈ మ్యాచ్లోనూ స్టార్ బ్యాటర్ మహేంద్రసింగ్ ధోనీ బరిలోకి దిగడం లేదు. అయితే అతడి కమ్బ్యాక్కు సంబంధించి ఒక వార్త బయటకు వచ్చింది. మరి అదేంటంటే?
ప్రాక్టీస్ వీడియోలు వైరల్!
ఈ సీజన్ ప్రారంభానికి ముందు ధోనీ గాయపడ్డాడని దీంతో ఆరంభ మ్యాచ్లకు దూరం కానున్నాడని సీఎస్కే మేనేజ్మెంట్ స్వయంగా ప్రకటించింది. దీంతో తొలి మూడు లేదా నాలుగు మ్యాచ్లకు ధోనీ దూరం అవుతాడని అంతా అనుకున్నారు. కానీ ఏడు మ్యాచ్లు ముగిసినా మిస్టర్ కూల్ ఇంకా ఈ సీజన్లో ఎంట్రీనే ఇవ్వలేదు. అయితే ఇటీవల ధోనీ గాయం నుంచి కోలుకున్నట్లు తెలిసింది. సన్రైజర్స్, ముంబయి ఇండియన్స్తో మ్యాచ్కు ముందు నెట్స్లో ప్రాక్టీస్ సైతం చేశాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. దీంతో ధోనీ ఫుల్ ఫిట్నెస్ సాధించేశాడని, ఇక బరిలో దిగడం ఖాయమని ఫ్యాన్స్ భావించారు. కానీ, వాళ్ల ఎదురుచూపులు ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. తాజాగా గుజరాత్తో మ్యాచ్లోనూ ధోనీ లేడు.
The OG Keepers Club 💛🫂#WhistlePodu #GTvCSK pic.twitter.com/qd5VzpEf3B— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 25, 2026
అదీ అసలు కారణం!
అయితే ధోనీ గాయం నుంచి పూర్తిగా కోలుకున్నాడు. ఫుల్ ఫిట్నెస్ కూడా సాధించాడని సమాచారం. అయితే సీజన్ ప్రారంభంలో ఇబ్బందిపడ్డ సీఎస్కే ఇప్పుడిప్పుడే గాడిన పడింది. గత నాలుగు మ్యాచ్ల్లో మూడింట నెగ్గి జోరుమీదుంది. ఇలాంటి సమయంలో జట్టు సమతుల్యత దెబ్బతినకూడదనే ఉద్దేశంతో ఆతడు కావాలనే జట్టులోకి రావడం లేదని తెలిసింది. అలాగే ధోనీ బరిలోకి దిగితే జట్టులోంచి ఒక ప్లేయర్పై వేటు పడుతుంది.
అందుకే తన కారణంగా ఏ యువ ఆటగాడు కూడా జట్టులో తమతమ స్థానాన్ని కోల్పోకూడదని ధోనీ భావిస్తున్నాడని సమాచారం. ఈ మేరకు జాతీయ మీడియా పేర్కొంది. వాస్తవానికి జట్టు ఇప్పుడిప్పుడే విజయాల బాట పట్టింది. ఈ దశలో విన్నింగ్ కాంబినేషన్ మార్చితే ప్రతికూలంగా మారే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే ధోనీ జట్టులోకి తిరిగి రాకపోవడానికి ఇదే ప్రధాన కారణం అయి ఉండవచ్చని విశ్లేషకులు కూడా అభిప్రాయపడుతున్నారు.
🚨 UPDATE ON MS DHONI 🚨— Johns. (@CricCrazyJohns) April 25, 2026
- Dhoni has regained full fitness but is reluctant to take the spot of a youngster and disturb the winning combination. [Express Sports] pic.twitter.com/o2Y8w3zWAU
ధోనీ కమ్బ్యాక్- ఎవరేమన్నారంటే?
ఈ సీజన్లో ధోనీ ఎంట్రీ గురించి సీఎస్కే మేనేజ్మెంట్ స్పందించింది. గుజరాత్తో మ్యాచ్కు ముందు ధోనీ ఎంట్రీ గురించి చెన్నై ప్రధాన కోచ్ స్టీఫెన్ ఫ్లెమింగ్ను మీడియా అడిగింది. అయితే దీనిపై ఆయన స్పష్టమైన సమాధానం ఇవ్వలేదు. ధోనీ కోలుకునే ప్రక్రియలో మంచి పురోగతి సాధిస్తున్నాడని మాత్రమే ఆయన తెలిపారు. అలాగే మేనేజ్మెంట్ సూచనల ప్రకారమే ధోనీ వ్యవహరిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. ఇక బ్యాటింగ్ కోచ్ మైఖేల్ హస్సీ రీసెంట్గా ఈ విషయంపై మాట్లాడాడు. "ఎంఎస్ ధోనీ తన గాయం నుంచి కోలుకుని ఎప్పుడు తిరిగి వచ్చినా, అతడు వికెట్ కీపర్ పాత్రనే పోషిస్తాడు. ప్రస్తుతం, ఆ బాధ్యత సంజు శాంసన్ భుజాలపై ఉంది. ధోనీ లేని సమయంలో శాంసన్ వికెట్ కీపింగ్ బాధ్యతలను సమర్థవంతంగా నిర్వర్తిస్తున్నాడు" అని అన్నాడు.
Yello Mitch! Good to see you again 💛 #WhistlePodu #MIvCSK pic.twitter.com/WLP0V4KfTi— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 23, 2026