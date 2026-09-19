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'ఇదేం కన్​ఫ్యూజన్ బాబు'- సౌత్ కొరియా మ్యాచ్​లో నార్త్ కొరియా జాతీయ గీతం

ఆసియా గేమ్స్ 2026లో కాంట్రవర్సీ షూరూ - మ్యాచ్​కు ముందు పొరపాటు చేసిన నిర్వాహకులు- సారీ చెప్పాలని సౌత్​ కొరియా డిమాండ్

Asian Games Controversy
ఆసియా గేమ్స్​ కాంట్రవర్సీ (Source : AP News)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 19, 2026 at 11:08 AM IST

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Asian Games Controversy : 2026 ఆసియా క్రీడలు అధికారికంగా ప్రారంభం కాకముందే నిర్వాహకులు తమ తీరుతో విమర్శలపాలవుతున్నారు. పోటీల్లో పాల్గొనేందుకు వచ్చిన అథ్లెట్లకు సరైన వసతి సౌకర్యాలు కల్పించడం లేదని నిర్వహకులపై కొద్దిరోజులుగా విమర్శలు వస్తుూనే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మరో పొరపాటుతో కొత్త కాంట్రవర్సీలో చిచ్చుకున్నారు. సౌత్​ కొరియా మ్యాచ్​కు ముందు నార్త్ కొరియా జాతీయ గీతాన్ని ప్లే (Play) చేసి విమర్శలపాలవుతున్నారు. ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే?

నగోయా వేదికగా జరుగుతున్న ఆసియా క్రీడల నిర్వాహకుల పరిస్థితి అస్తవ్యస్తంగా తయారైంది. నగోయాకు 30 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న గిఫు ప్రిఫెక్చురల్ గ్రీన్ స్టేడియంలో శుక్రవారం పురుషుల హాకీ మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ మ్యాచ్​లో బంగ్లాదేశ్- సౌత్ కొరియా పోటీపడ్డాయి. అయితే మ్యాచ్ ప్రారంభానికి ముందు పోటీలో ఉన్న దేశాల జాతీయ గీతాన్ని ప్లే చేయడం అనవాయితీ. ఈ క్రమంలో పోటీలో ఉన్న సౌత్ కొరియా దేశానికి చెందిన గీతం కాకుండా, నార్త్ కొరియా నేషనల్ సాంగ్​ను ప్లే చేశారు.

అయితే ఒకట్రెండు చరణాలు కాదు. మొత్తం గీతాన్ని ప్లే చేయడంతో సౌత్ కొరియా ఆటగాళ్లు అయోమయానికి గురయ్యారు. ఆ తర్వాత బంగ్లాదేశ్ గీతాన్ని ప్లే చేశారు. అనంతరం జరిగిన పొరపాటును తెలుసుకున్న నిర్వాహకులు, సౌత్ కొరియా సాంగ్​ను ప్లే చేశారు. దీంతో కాసేపు ఆక్కడ గందరగోళ పరిస్థితి తలెత్తింది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది. ప్రతిష్ఠాత్మకంగా భావించే ఆసియా క్రీడల్లో ఇలాంటి పొరపాట్లు ఏంటని నెటిజన్లు ఫైర్ అవుతున్నారు. ఈ అంశపై సౌత్ కొరియా హెడ్ కోచ్ మిన్ టే-సియోక్ మ్యాచ్ అనంతరం స్పందించాడు. 'అంతర్జాతీయ వేదికలపై ఇలాంటి పొరపాటు జరగడం నేను నమ్మలేకపోతున్నాను' అని అన్నాడు.

సౌత్​కొరియా ఫైర్
మ్యాచ్​ వేదికపై జరిగిన ఈ పొరపాటు పట్ల సౌత్ కొరియా ప్రతినిధులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. తమ దేశానికు బదులుగా ఇంకో దేశం జాతీయ గీతం ప్లే చేయడంతో నిర్వాహకులపై మండిపడ్డారు. ఈ ఘటనపై నిర్వాహణ కమిటీకి ఫిర్యాదు కూడా చేశారు. అలాగే నిర్వాహకులు తమకు క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేసినట్లు సమాచారం. "జాతీయ గీతం పొరపాటుపై నిర్వాహక కమిటీకి అధికారిక ఫిర్యాదు చేశాము. అంతేకాకుండా దీనికి క్షమాపణ చెప్పాలని, ఇది మళ్లీ రిపీట్ కాకుండా చూడాలని డిమాండ్ చేశాము" అని సౌక్ కొరియా ప్రతినిధి బృందం పేర్కొన్నట్లు అంతర్జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వస్తున్నాయి.

ఈ పొరపాటు వల్ల మ్యాచ్ ఆలస్యంగా మొదలైంది. ఇక పూల్ Aలో భాగంగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్​లో బంగ్లాదేశ్​పై 5-0తేడాతో సౌత్ కొరియా ఘన విజయం సాధించింది. కొరియా తరఫున సిమ్ జే-వోన్, లీ గాంగ్-సాన్, ఓహ్ సే-యోంగ్, బే సోంగ్-మిన్, యాంగ్ జి-హున్ ఒక్కో గోల్ సాధించారు. నిర్ణీత సమయంలో బంగ్లా ఒక్క గోల్ కూడా కొట్టలేకపోయింది. దీంతో ఆట ఏకపక్షంగా సాగింది. ఇక 2023 ఆసియా క్రీడల్లో బ్రాంజ్ మెడల్ సాధించిన సౌత్ కొరియా ఈసారి కూడా పతకం నెగ్గాలనే లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగింది. మరోవైపు, హాకీ విభాగంలో సౌత్ కొరియా మహిళల జట్టు కూడా శుభారంభం చేసింది. పూల్ Aలో భాగంగా చైనీత్ తైపీతో జరిగిన మ్యాచ్​లో సౌత్ కొరియా 3-1 తేడాతో నెగ్గింది.

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TAGGED:

ASIAN GAMES CONTROVERSY 2026
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నార్త్ కొరియా సౌత్ కొరియా జాతీయగీతం
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