వైభవ్ సూర్యవంశీకి నిరాశ- తొలి T20లో దక్కని చోటు- అయ్యర్ రెస్పాన్స్ ఇదే!
ఐర్లాండ్ పర్యటన - వైభవ్ సూర్యవంశీకి నిరాశ- తొలి టీ20లో తుది జట్టులో దక్కని చోటు
Published : June 26, 2026 at 6:09 PM IST
IND VS IRE T20 : భారత యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీకి నిరాశ ఎదురైంది. ఐర్లాండ్తో జరుగుతున్న తొలి టీ20లో అతడికి భారత తుది జట్టులో చోటు దక్కలేదు. టాస్ అనంతరం ఈ విషయాన్ని టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ తెలిపాడు. ఈ మ్యాచ్లో టాస్ నెగ్గిన అయ్యర్ బౌలింగ్ ఎంచుకున్నాడు. అనంతరం ఇవాళ్టి మ్యాచ్లో వైభవ్ ఆడడం లేదని స్పష్టతనిచ్చాడు.
'దురదృష్టవశాత్తు ఈ మ్యాచ్లో వైభవ్ ఆడడం లేదు. అతను అద్భుతమైన ఆటగాడే. కానీ, గత కొన్ని సిరీస్లలో భారత్ తరపున అద్భుతంగా రాణించి, గొప్ప అనుభవం ఉన్న ఆటగాళ్లు మా జట్టులో ఉన్నారు. ఈ సీజన్ అంతటా అద్భుతంగా ఆడుతున్న ఆటగాళ్లకే మేం ప్రాధాన్యతనిస్తున్నాము. కాబట్టి, సరైన సమయం వచ్చినప్పుడు అతనికి కచ్చితంగా అవకాశం లభిస్తుంది. ఇక ఈ మ్యాచ్లో ముగ్గురు స్పెషలిస్ట్ సీమర్లు, ఒక ఆల్ రౌండర్, ఇద్దరు స్పిన్నర్లతో బరిలోకి దిగుతున్నాం' అని టాస్ తర్వాత అయ్యర్ పేర్కొన్నాడు.
15ఏళ్లకే భారత పురుషుల సీనియర్ జట్టులోకి ఎంపికై వైభవ్ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. దీంతో ఐర్లాండ్ సిరీస్లో అతడినికి పక్కా బరిలోకి దింపుతారని అనుకున్నారు. కానీ, మేనేజ్మెంట్ మాత్రం టీమ్ కాంబినేషన్ను దెబ్బతీయకూడదన్న ఉద్దేశంతో వైభవ్కు అవకాశం కల్పించలేమోనని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఇక ఈ సిరీస్లో 28న రెండో టీ20 జరగనుంది. ఆ మ్యాచ్లోనైనా అవకాశం దక్కుతుందేమో అనేది చూడాలి!
Here is how #TeamIndia lines up for the 1️⃣st T20I against Ireland 📝— BCCI (@BCCI) June 26, 2026
Updates ▶️ https://t.co/gdoXw2dAKR#IREvIND pic.twitter.com/H5nvE6XpQE
భారత్ తుది జట్టు : అభిషేక్ శర్మ, సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), ఇషాన్ కిషన్, శ్రేయస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), తిలక్ వర్మ, శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్, వాషింగ్టన్ సుందర్, హర్షిత్ రాణా, అర్ష్దీప్ సింగ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ
ఐర్లాండ్ తుది జట్టు : టిమ్ టెక్టర్, రాస్ ఆడైర్, హ్యారీ టెక్టర్, లోర్కన్ టకెర్ (కెప్టెన్/వికెట్ కీపర్), బెంజమిన్ కాలిట్జ్, గారెత్ డెలానీ, జార్జ్ డాక్రెల్, లియామ్ మెక్కార్తీ, మాథ్యూ హంఫ్రేయ్స్, జ మూండ్రా, మాథ్యూ హోలార్డ్