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వైభవ్ సూర్యవంశీకి నిరాశ- తొలి T20లో దక్కని చోటు- అయ్యర్ రెస్పాన్స్ ఇదే!

ఐర్లాండ్ పర్యటన - వైభవ్ సూర్యవంశీకి నిరాశ- తొలి టీ20లో తుది జట్టులో దక్కని చోటు

Vaibhav Sooryavanshi
Vaibhav Sooryavanshi (Source : PTI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 26, 2026 at 6:09 PM IST

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IND VS IRE T20 : భారత యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీకి నిరాశ ఎదురైంది. ఐర్లాండ్​తో జరుగుతున్న తొలి టీ20లో అతడికి భారత తుది జట్టులో చోటు దక్కలేదు. టాస్ అనంతరం ఈ విషయాన్ని టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ తెలిపాడు. ఈ మ్యాచ్​లో టాస్ నెగ్గిన అయ్యర్ బౌలింగ్ ఎంచుకున్నాడు. అనంతరం ఇవాళ్టి మ్యాచ్​లో వైభవ్ ఆడడం లేదని స్పష్టతనిచ్చాడు.

'దురదృష్టవశాత్తు ఈ మ్యాచ్​లో వైభవ్ ఆడడం లేదు. అతను అద్భుతమైన ఆటగాడే. కానీ, గత కొన్ని సిరీస్‌లలో భారత్ తరపున అద్భుతంగా రాణించి, గొప్ప అనుభవం ఉన్న ఆటగాళ్లు మా జట్టులో ఉన్నారు. ఈ సీజన్ అంతటా అద్భుతంగా ఆడుతున్న ఆటగాళ్లకే మేం ప్రాధాన్యతనిస్తున్నాము. కాబట్టి, సరైన సమయం వచ్చినప్పుడు అతనికి కచ్చితంగా అవకాశం లభిస్తుంది. ఇక ఈ మ్యాచ్​లో ముగ్గురు స్పెషలిస్ట్ సీమర్లు, ఒక ఆల్ రౌండర్, ఇద్దరు స్పిన్నర్లతో బరిలోకి దిగుతున్నాం' అని టాస్ తర్వాత అయ్యర్ పేర్కొన్నాడు.

15ఏళ్లకే భారత పురుషుల సీనియర్ జట్టులోకి ఎంపికై వైభవ్ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. దీంతో ఐర్లాండ్ సిరీస్​లో అతడినికి పక్కా బరిలోకి దింపుతారని అనుకున్నారు. కానీ, మేనేజ్​మెంట్ మాత్రం టీమ్ కాంబినేషన్​ను దెబ్బతీయకూడదన్న ఉద్దేశంతో వైభవ్​కు అవకాశం కల్పించలేమోనని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఇక ఈ సిరీస్​లో 28న రెండో టీ20 జరగనుంది. ఆ మ్యాచ్​లోనైనా అవకాశం దక్కుతుందేమో అనేది చూడాలి!

భారత్ తుది జట్టు : అభిషేక్ శర్మ, సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), ఇషాన్ కిషన్, శ్రేయస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), తిలక్ వర్మ, శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్, వాషింగ్టన్‌ సుందర్, హర్షిత్ రాణా, అర్ష్‌దీప్‌ సింగ్‌, ప్రసిద్ధ్‌ కృష్ణ

ఐర్లాండ్‌ తుది జట్టు : టిమ్ టెక్టర్, రాస్ ఆడైర్, హ్యారీ టెక్టర్, లోర్కన్ టకెర్ (కెప్టెన్‌/వికెట్ కీపర్), బెంజమిన్ కాలిట్జ్, గారెత్ డెలానీ, జార్జ్ డాక్‌రెల్, లియామ్ మెక్‌కార్తీ, మాథ్యూ హంఫ్రేయ్స్, జ మూండ్రా, మాథ్యూ హోలార్డ్

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VAIBHAV SOORYAVANSHI DEBUT
IND VS IRE T20 SQUADS
IND VS IRE T20

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