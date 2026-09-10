భారత్ x అఫ్గానిస్థాన్ తొలి టీ20 వాయిదా పడనుందా?- ఇదిగో క్లారిటీ
ఒకేరోజు దిల్లీ వేదికగా బ్రిక్స్ సదస్సు, భారత్ - అఫ్దాన్ టీ20 - మ్యాచ్ను వాయిదా వేసుకోవాలని కోరిన పోలీసులు- దిల్లీ క్రికెట్ అసోసియేషన్ రియాక్షన్ ఇదే
Published : September 10, 2026 at 6:50 PM IST
Ind vs Afg T20 Series 2026 : భారత క్రికెట్ జట్టు చిన్నగ్యాప్ తర్వాత అభిమానులను అలరించేందుకు రెడీ అవుతోంది. టీ20 క్రికెట్తో ఫుల్ మజా అందించనుంది. మరో రెండు రోజుల్లో దిల్లీ వేదికగా అఫ్గానిస్థాన్తో మూడు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది. అయితే ఈ సిరీస్కు అఫ్గానిస్థాన్ ఆతిథ్యం ఇవ్వాల్సి ఉంది. కానీ, అక్కడ పరిస్థితుల దృష్యా ఈ సిరీస్ భారత్లోనే జరగనుంది. మూడు మ్యాచ్లకు కూడా దిల్లీలోని అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం వేదిక కానుంది. అయితే ఈ సిరీస్లో తొలి టీ20 మ్యాచ్ వాయిదా పడే అవకాశాలు ఉన్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. కానీ దీనిపై క్లారిటీ వచ్చేసింది.
పోలీసుల రిక్వెస్ట్
ఇప్పటికే ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం, సెప్టెంబర్ 13న భారత్- అఫ్గానిస్థాన్ జట్ల మధ్య తొలి టీ20 మ్యాచ్ జరగాల్సి ఉంది. సాయంత్రం 7 గంటలకు మ్యాచ్ షురూ కావాల్సి ఉంది. అయితే ఈనెల 12, 13 తేదీల్లో దేశ రాజధాని దిల్లీ నగరంలో బ్రిక్స్ సదస్సు- 2026 జరగనుంది. ఈ సదస్సులో భాగస్వామ్య దేశాల అగ్ర నాయకులు, ఇతర దేశాల దేశాధినేతలు, విదేశీ ప్రతినిధులు, అంతర్జాతీయ సంస్థల అధినేతలు, పలువురు ముఖ్యు పాల్గొంటారు. అంతేకాదు రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్, చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్ కూడా ఈ సదస్సుకు హాజరు కానున్నారు.
దీంతో దిల్లీ పోలీసులు, ఉన్నతాధికారులు ఈ సదస్సు నిర్వహణ డ్యూటీల్లో బిజీబిజీగా ఉండనున్నారు. ఈ క్రమంలో భద్రత కారణాల దృష్యా సెప్టెంబర్ 13న ఆఫ్ఘాన్తో జరగాల్సి ఉన్న తొలి టీ20 మ్యాచ్ను ఇంకో తేదీకి మార్చేలా రీ షెడ్యూల్ చేసుకోవాలని దిల్లీ ట్రాఫిక్ పోలీసులు దిల్లీ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ (Delhi & District Cricket Association)ను కోరారు. దిల్లీ ట్రాఫిక్ పోలీసులు విజ్ఞప్తిపై డీడీసీఏ అధికారులు స్పందించారు. అయితే ఈ సిరీస్ను దిల్లీ క్రికెట్ అసోసియేషన్ నిర్వహించడం లేదని చెప్పింది.
Delhi Traffic Police has requested DDCA to reschedule the cricket match on 13th September between India and Afghanistan, at Arun Jaitley Stadium.— ANI (@ANI) September 10, 2026
DDCA has told them it’s not their event and if any change in the date happens, it will be notified in due course: pic.twitter.com/nmyVoXgMGZ
షెడ్యూల్ ప్రకారమే
అయితే దిల్లీ వేదికగానే బ్రిక్ సదస్సు జరగనున్నప్పటికీ తొలి మ్యాచ్ నిర్వహణలో ఎలాంటి మార్పు లేదని డీడీసీఏ అధికారులు చెప్పారు. సిరీస్ షెడ్యూల్ ప్రకారమే ఉంటుందని గురువారం ప్రకటించింది. ఈమేరకు ఎక్స్లో పోస్టు చేసింది. 'అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం వేదికగా సెప్టెంబర్ 13న xభారత్- ఆఫ్గాన్ మధ్య జరగాల్సిన తొలి టీ20 మ్యాచ్ ముందుగా నిర్ణయించిన షెడ్యూల్ ప్రకారమే జరుగుతుంది. దిల్లీ ట్రాఫిక్ పోలీసు అధికారులతో డీడీసీఏ సమావేశమైంది. మ్యాచ్ నిర్వహణకు అవసరమైన అన్ని రకాల సహకారాలు అందిస్తామని పోలీసులు హామీ ఇచ్చారు. అందుకే మ్యాచ్ వాయిదా పడదు' అని డీడీసీఏ తెలిపింది. దీంతో సెప్టెంబర్ 13న సాయంత్రం 7 గంటలకు మ్యాచ్ ఉండనుంది.