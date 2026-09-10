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భారత్ x అఫ్గానిస్థాన్ తొలి టీ20 వాయిదా పడనుందా?- ఇదిగో క్లారిటీ

ఒకేరోజు దిల్లీ వేదికగా బ్రిక్స్ సదస్సు, భారత్ - అఫ్దాన్​ టీ20 - మ్యాచ్​ను వాయిదా వేసుకోవాలని కోరిన పోలీసులు- దిల్లీ క్రికెట్ అసోసియేషన్ రియాక్షన్ ఇదే

Ind vs Afg
భారత్ - అఫ్గానిస్థాన్ టీ20 సిరీస్ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 10, 2026 at 6:50 PM IST

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Ind vs Afg T20 Series 2026 : భారత క్రికెట్ జట్టు చిన్నగ్యాప్​ తర్వాత అభిమానులను అలరించేందుకు రెడీ అవుతోంది. టీ20 క్రికెట్​తో ఫుల్ మజా అందించనుంది. మరో రెండు రోజుల్లో దిల్లీ వేదికగా అఫ్గానిస్థాన్​తో మూడు మ్యాచ్​ల టీ20 సిరీస్​ ప్రారంభం కానుంది. అయితే ఈ సిరీస్​కు అఫ్గానిస్థాన్ ఆతిథ్యం ఇవ్వాల్సి ఉంది. కానీ, అక్కడ పరిస్థితుల దృష్యా ఈ సిరీస్​ భారత్​లోనే జరగనుంది. మూడు మ్యాచ్​లకు కూడా దిల్లీలోని అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం వేదిక కానుంది. అయితే ఈ సిరీస్​లో తొలి టీ20 మ్యాచ్ వాయిదా పడే అవకాశాలు ఉన్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. కానీ దీనిపై క్లారిటీ వచ్చేసింది.

పోలీసుల రిక్వెస్ట్
ఇప్పటికే ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం, సెప్టెంబర్ 13న భారత్- అఫ్గానిస్థాన్ జట్ల మధ్య తొలి టీ20 మ్యాచ్ జరగాల్సి ఉంది. సాయంత్రం 7 గంటలకు మ్యాచ్​ షురూ కావాల్సి ఉంది. అయితే ఈనెల 12, 13 తేదీల్లో దేశ రాజధాని దిల్లీ నగరంలో బ్రిక్స్ సదస్సు- 2026 జరగనుంది. ఈ సదస్సులో భాగస్వామ్య దేశాల అగ్ర నాయకులు, ఇతర దేశాల దేశాధినేతలు, విదేశీ ప్రతినిధులు, అంతర్జాతీయ సంస్థల అధినేతలు, పలువురు ముఖ్యు పాల్గొంటారు. అంతేకాదు రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్, చైనా అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్‌ కూడా ఈ సదస్సుకు హాజరు కానున్నారు.

దీంతో దిల్లీ పోలీసులు, ఉన్నతాధికారులు ఈ సదస్సు నిర్వహణ డ్యూటీల్లో బిజీబిజీగా ఉండనున్నారు. ఈ క్రమంలో భద్రత కారణాల దృష్యా సెప్టెంబర్ 13న ఆఫ్ఘాన్​తో జరగాల్సి ఉన్న తొలి టీ20 మ్యాచ్​ను ఇంకో తేదీకి మార్చేలా రీ షెడ్యూల్ చేసుకోవాలని దిల్లీ ట్రాఫిక్ పోలీసులు దిల్లీ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ (Delhi & District Cricket Association)ను కోరారు. దిల్లీ ట్రాఫిక్ పోలీసులు విజ్ఞప్తిపై డీడీసీఏ అధికారులు స్పందించారు. అయితే ఈ సిరీస్​ను దిల్లీ క్రికెట్ అసోసియేషన్​​ నిర్వహించడం లేదని చెప్పింది.

షెడ్యూల్ ప్రకారమే
అయితే దిల్లీ వేదికగానే బ్రిక్ సదస్సు జరగనున్నప్పటికీ తొలి మ్యాచ్​ నిర్వహణలో ఎలాంటి మార్పు లేదని డీడీసీఏ అధికారులు చెప్పారు. సిరీస్ షెడ్యూల్ ప్రకారమే ఉంటుందని గురువారం ప్రకటించింది. ఈమేరకు ఎక్స్​లో పోస్టు చేసింది. 'అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం వేదికగా సెప్టెంబర్ 13న xభారత్- ఆఫ్గాన్​ మధ్య జరగాల్సిన తొలి టీ20 మ్యాచ్ ముందుగా నిర్ణయించిన షెడ్యూల్ ప్రకారమే జరుగుతుంది. దిల్లీ ట్రాఫిక్ పోలీసు అధికారులతో డీడీసీఏ సమావేశమైంది. మ్యాచ్ నిర్వహణకు అవసరమైన అన్ని రకాల సహకారాలు అందిస్తామని పోలీసులు హామీ ఇచ్చారు. అందుకే మ్యాచ్​ వాయిదా పడదు' అని డీడీసీఏ తెలిపింది. దీంతో సెప్టెంబర్ 13న సాయంత్రం 7 గంటలకు మ్యాచ్ ఉండనుంది.

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IND VS AFG 1ST MATCH 2026
భారత్ అఫ్గానిస్థాన్ టీ20 సిరీస్
టీమిండియా టీ20 జట్టు
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